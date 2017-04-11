Как на Урале хоронят покойных. «Скоро из-под земли полезут гробы»

15:03 11 апреля 2017 2

В Екатеринбурге продолжают действовать недобросовестные похоронщики. И аресты членов их ОПГ им нипочем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге назревает шокирующая ситуация: на кладбищах весной могут из-под земли всплыть гробы. Недобросовестные представители ритуальных компаний, пытаясь как можно больше заработать, копают могилы с нарушением элементарных требований. Город рискует стать очагом опасных инфекций, говорят представители кладбищ. Все из-за криминальной структуры, на счету которой разбой, похищение имущества и даже попытки фактического захвата заложников родственников умерших людей. Как рассказывают собеседники «URA.RU», криминальная группировка продолжает работу. Она придумывает новые схемы обмана жителей, пользуясь «сливами» информации из полиции.

В среду, 12 апреля, в Верх-Исетском суде состоится заседание по продлению меры пресечения для Максима Чайки и Александра Шишкина — это члены группы компаний «Дондики». Они находятся под арестом уже несколько месяцев и сейчас активно пытаются выйти из-под стражи.

Как утверждают собеседники агентства, на фото — Александр Шишкин, исполнитель серии поджогов читатели URA.RU

Чайке предъявлено обвинение по ст. 167 и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Александр Шишкин, исполнитель структуры «Дондики», обвиняется по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), ему вменяют организацию шести поджогов личных автомобилей конкурентов «из хулиганских побуждений».

По версии следствия, Чайка организовал ряд поджогов машин сотрудников конкурирующих фирм, а также избиение и ограбление владельца одной из ювелирных компаний. Кроме Чайки, был арестован и еще один организатор «Дондики» — Денис Синяк. Оба обвиняются в организации ряда преступлений на территории Екатеринбурга. Еще один лидер ОПГ «Дондики» — Денис Емельянов — находится в бегах. Всего в настоящий момент под стражей находятся семеро участников группировки: помимо Чайки, арестованы также исполнители поджогов и нападений Аммосов, Объещиков, Брызгов, Кадочников и Шишкин.

Максиму Чайке (в сером костюме) предъявлено обвинение по ст. 167 и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). URA.RU

Однако аресты не только не положили конец деятельности «дондиков» в Екатеринбурге, но и упрочили их позиции. Все фирмы «Дондики» были зарегистрированы по адресу ул. Белореченская, 10 («Ритуал Хэлп», «ХАРОН», «Ритуал66» и ИП Малышев и некоторые другие). Эти ритуальные фирмы начали расширять сеть клиентов откровенным обманом, вымогательством и силой. «Черные» похоронщики представляются родственникам покойных муниципальной похоронной службой, обещают бесплатно перевезти тело в морг, а на следующий день требуют заплатить баснословные деньги, отказываясь в противном случае возвращать паспорт усопшего. Граждан, пытавшихся скандалить, «Дондики» в буквальном смысле брали в заложники, запирая в своем офисе.

«Дондики» сейчас нарушают не только Уголовный кодекс и элементарные правила гигиены.

По всем правилам, могила должна быть в глубину не менее полутора метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Например, члены этой группы приходят рыть могилы со своим инвентарем и после работ выносят его с территории кладбища. А это строжайше запрещено санитарными нормами.

Стараясь «срубить» побольше денег, они игнорируют и самые обычные правила приличия и морали.

«В феврале ООО „Харон“ с Белореченской, 10, привезло лопаты в одном автомобиле с гробом, телом и родными покойного. После прощания похоронщики закопали могилу, завернули инструменты в пакеты и без какой-либо дезинфекции и вывезли за пределы территории кладбища», — рассказывает «URA.RU» директор МКУ «Служба городских кладбищ» Александр Котельников. По его словам, попытки каким-либо образом препятствовать нарушениям не имеют результата.

«15 марта на Лесном кладбище сотрудники того же „Харона“ похоронную процессию вместе с гробом провели через свалку мусора со стороны леса и произвели захоронение». Как отмечает Котельников, в очередной раз «Дондики» вырыли могилу глубиной всего в метр.

Александр Котельников говорит, что «Дондики» регулярно нарушают правила захоронения людей читатели URA.RU

Именно из-за недобросовестности «Дондиков» Екатеринбург этой весной может стать площадкой для фильмов ужасов. На городских кладбищах ждут, что вот-вот начнут всплывать гробы. По нормам федерального закона о погребении, от поверхности земли до крышки гроба должно быть не менее 1,5 метров. Такое расстояние не разрешает попадать продуктам распада тел в окружающую среду, предотвращает возможное распространение инфекционных заболеваний, попадание продуктов распада, то есть, в конечном итоге, бережет здоровье живых. Но сотрудники «Дондиков», экономя силы и время, формируют небольшую ямку, а гроб фактически просто присыпают землей.

«Гроб высотой пятьдесят сантиметров, а они выкапывают могилу глубиной 90 сантиметров. До поверхности остается всего 40 сантиметров. Это не только чревато распространением инфекций.

Сейчас весна, пройдет обычный дождь, землю размоет, и через некоторое время гроб может показаться на поверхности», — поясняет заведующий Лесного кладбища Андрей Шатунов.

Недавно на Нижне-Исетском кладбище похоронщики пытались устроить погребение усопшего в могиле глубиной всего 60 сантиметров. «К счастью, мы вовремя заметили, прогнали этих людей, яму закопали обратно. Это же не могила, это углубление, которое разве что для посадки картофеля подойдет. А ведь родственники за нее деньги заплатили и, наверное, немаленькие. Нормальная могила должна быть метра два глубиной, не меньше», — говорит заведующий Нижне-Исетского кладбища Сергей Комашко.

Копатель «ямок» хорошо знаком сотрудникам всех екатеринбургских кладбищ: Дмитрий Малышев тоже представитель «Дондиков». Этот скандально известный предприниматель в прошлом году требовал дать возможность копать могилы там, где ему хочется. Как поясняют собеседники агентства, это «черный» похоронщик работает не один, а с целой группой помощников. Среди них, например, сопровождающая все схемы и консультирующая рядовых сотрудников юрист Мария Лесных. Как считается, именно она консультирует всех членов группы, в том числе агентов. Задача — грамотно выстроить схемы мошенничества и «разводить» убитых горем людей. Организовывают эти сомнительные схемы и выезжают на кладбища агенты Евгений Фомин, Олег Масасин, Олег Бекленищев и Александр Барчук. Неоднократно замечен в этой компании и уже известный нам Дмитрий Малышев.

Дивичук до недавнего времени был сотрудником милиции читатели URA.RU

И еще одна отличительная черта группы этих частных похоронных компаний — наличие «своих» людей в рядах сотрудников полиции. Связи с правоохранителями лично налаживали идейные вдохновители ритуального холдинга.

К ним относят также Сергея Дивичука — бывший работник отдела полиции №14 Екатеринбурга, теперь директор двух фирм в структуре «Дондиков» («Ритуал Хэлп» и «Харон»). После задержания лидеров группы именно экс-силовик пытается расширить полукриминальный бизнес «Дондиков» и активно использует свои связи в правоохранительных органах. Как говорят сотрудники кладбищ, возможно, из-за широких знакомств Дивичука представители правопорядка просто игнорируют нарушения закона.

Сергей Комашко рассказывает о ситуации, которая демонстрирует отношение силовиков к нарушению закона «Дондиками». «Не так давно на Нижне-Исетское кладбище подъехал автомобиль компании «Ритуал Хелп», возглавляемой Дивичуком. Пассажиры и водитель требовали пропустить их транспортное средство на территорию. Мы отказали.

Сразу после этого приехало много машин с людьми в форме сотрудников полиции. Они, угрожая оружием работникам кладбища, требовали открыть ворота, пытались устроить массовые беспорядки, угрожали нашим сотрудникам расправой.

Как считается, на этом фото все люди так или иначе сотрудничают с сотрудниками ритуальных фирм. Нижний ряд, слева направо: Садыков Рамиль, Фомин Евгений, Малышев Дмитрий. Верхний ряд слева направо: Агеев Кирилл, Бекленищев Олег, неизвестен, Петр (муж сестры Николая Ермакова — одного из основателей этой группы совместно с Емельяновым, Синяком и Чайкой) читатели URA.RU

Через некоторое время на помощь дебоширам приехал целый подполковник полиции. Он представился начальником участковых ОП 13 и стал активно поддерживать сторону Дивичука». Сейчас пострадавшие написали заявление в ГУ МВД РФ по Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации и дать оценку действиям сотрудников полиции.

Областной главк вообще плотно работает по «похоронщикам». Еще с прошлого года идет проверка дежурных частей отделов полиции и их связи с похоронными агентами. За торговлю информацией об умерших уволено шесть сотрудников правоохранительных органов. Постепенно лишающиеся поддержки в лице коррумпированных силовиков, «Дондики» начали захватывать клиентов откровенным обманом, вымогательством и даже силой.

«URA.RU» уже писало о том, как «Ритуал Хелп» представляется родственникам покойных муниципальной похоронной службой, а затем в прямом смысле слова берет заложников. В настоящее время в правоохранительные органы поданы заявления от десятков жителей Екатеринбурга, пострадавших от «Дондиков». В том числе есть заявление о краже «гробовых» денег. Его написал 83-летний Вячеслав Щеколев. Когда у пенсионера умерла жена, на пороге квартиры вместе со «скорой» возник похоронный агент. Он заставил пожилого вдовца подписать договор и оплатить аванс в десять тысяч. Кошелек, в котором после выдачи задатка оставалось еще порядка 80 тысяч рублей, исчез вместе с сотрудником «Ритуал Хелп».