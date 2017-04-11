13:42 11 апреля 2017 0

Дачники жалуются, что председатели ДНТ выгоняют их с собственной земли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый дачный сезон в Тюмени начинается со скандалов: участники дачных обществ обвиняют своих председателей в махинациях с землями. Случаи уже не единичны и привлекают внимание политических партий. Из-за непрозрачности структур сложно даже спрогнозировать масштабы хищений.

В редакцию «URA.RU» стали регулярно обращаться пожилые тюменцы, утверждающие, что их землю незаконно продают, а некоторые руководители кооперативов занимаются откровенным рейдерством. Как рассказала пенсионерка Любовь Кочетова, у них с сестрой забрали участок земли (8 соток), который находился в дачном некоммерческом товариществе «Русское поле».

Получен он был в бессрочное пользование сестрой Кочетовой, отличником народного образования федерального значения Лией Свириденко еще в середине 90-х. Участок был подтопляемым, и женщины обрабатывали его время от времени. Но членские взносы, по словам пенсионерки, платили исправно. В середине 2000-х вода ушла, дамы завезли торф и подняли участок, начали его обрабатывать и собирать урожай. Именно в это время, как рассказала Любовь Кочетова, председатель общества Александр Фролов «положил глаз» на их участок. Собрав формальное собрание участников ДНТ, он исключил женщин из общества без объяснения причин. А в 2010 году председатель вручил им уведомление об изъятии участка. Пока пенсионерки тщетно ходили по судам и прокурорам, у земли появился новый хозяин, который ее приватизировал.

«Нас просто выкинули с нашей земли, — сетует Любовь Кочетова. — И что делать, мы не знаем. Всюду нам отказали».

Сейчас ДНТ «Русское поле» руководит другой председатель — Наталья Русина. Она пояснила корреспонденту «URA.RU», что не в курсе этой истории. «Я стала председателем в 2014 году, эти женщины ко мне не обращались. В членах товарищества они не значатся», — сказала собеседница.

Похожий скандал с землей случился в дачном некоммерческом товариществе «Тура». Его председатель Ольга Шелепова, по словам садоводов, самовольно продала 20 га земель общего пользования. Деньги от реализации совместной собственности остальные дачники так и не увидели. «От нас скрываются документы, ничего не предоставляется, — подчеркнула одна из членов ДНТ Ирина Богданова. — Более того, она нас запугивает. Пишет на заборе устрашающие надписи. Говорит, что если мы пискнем, то пожалеем».

Пенсионерка предоставила «URA.RU» ответы прокуратуры за 2014 год, в которых указано, что в действиях председателя не было найдено состава преступления. Связаться с председателем ДНТ «Тура» не удалось. Указанные на сайтах телефоны были отключены.

Депутат областной Думы (КПРФ) Тамара Казанцева, к которой тюменки пришли со своими историями, пояснила, что задавала вопросы по поводу проблем с земельными отношениями в дачных обществах представителям департамента агропромышленного комплекса и Россельхознадзора, но четких ответов не получила.

«Есть закон о садоводческих обществах, согласно ему председателям все отдано на откуп, — выяснила Казанцева. — Они принимают уставы, которые хотят, и потом что хотят, то творят. Будем обращаться в прокуратуру».

В Тюмени насчитывается сейчас 205 дачных и садоводческих обществ, пояснил председатель Тюменского регионального отделения «Союза садоводов России» Алексей Кучеров. Он подчеркнул, что взаимоотношения председателей и членов обществ зависят от Федерального закона №66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», который пока несовершенен. «Проблема в том, что нет централизованного управления дачными, садоводческими обществами, — пояснил корреспонденту „URA.RU“ Алексей Кучеров. — Это должен быть орган при региональном департаменте АПК или администрации города, который устанавливал бы единые правила оплаты, оформления документов. Тогда не будет этого бардака. И конечно, требуются поправки в закон, которые уже прошли первое чтение в Государственной Думе».