«Крым может научить Турцию сервису»

19:00 11 апреля 2017 6

Отдых в Турции может вновь оказаться под запретом Фото: Нина Калинина © URA.RU

Турция вновь под угрозой закрытия для российских туристов. Накануне Росавиация предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты страны, в которой традиционно отдыхают миллионы россиян. Это объясняется сложной политической обстановкой в Турции.

Почему альтернативой Турции станут российские курорты, правда ли, что Ялта способна утереть Анталию и каким образом Крым станет привлекательнее для туристов — в авторской колонке министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Опыт 2015 года, когда Турция была полностью закрыта для российских туристов, показал, что поток отдыхающих заметно увеличился на курортах Крыма и Краснодарского края. Именно поэтому есть основания полагать, что сейчас ситуация повторится и многие наши соотечественники выберут полуостров в качестве того места, где они проведут свой отпуск.

Да, многие российские места отдыха не так раскручены, как, например, турецкие, поэтому в этом направлении необходимо активно работать. К сожалению, логистика пока не дает рассчитывать на очень серьезное увеличение туристического потока, однако мы очень рассчитываем закрепиться на цифрах 2015 года, а возможно, даже увеличить их. Так, по первому кварталу текущего года прогнозируется рост отдыхающих. Очень хочется верить, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

В Крыму уникальная природа и действительно очень достойный сервис. Я говорю это потому, что часто слышу, как люди от души, искренне хвалят крымские места отдыха.

Тот, кто ругает крымский сервис, говорит, что здесь все отвратительно, просто давно не был на полуострове. Понимаете, не надо сравнивать то, что было в советское время, и что стало сейчас.

Я, например, часто бываю во многих крупных развитых городах, мне там тоже далеко не все нравится в части сервиса. Но говорить о том, что это ужасные города с чудовищной сферой обслуживания, я бы не стал, поскольку это просто несправедливо. Крым значительно вырос — это факт. У нас есть немало мест, которые вполне могут научить Турцию качественному сервису.

Безусловно, мы еще не дотягиваем по инфраструктуре, никто не спорит. Однако в части гостеприимства мы уж точно дадим фору многим зарубежным курортам!

Я уверен, что складывающаяся в мире ситуация пойдет нам на пользу — россияне поедут отдыхать к нам, убедятся, что здесь существуют самые широкие возможности для туризма, отдыха и лечения, и будут проводить каждый свой отпуск только у нас.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.