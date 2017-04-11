В югорском городе вскрыли мафию силовиков и чиновников

21:14 11 апреля 2017 0

В югорский город Радужный впору вводить войска: местных чиновников и силовиков обвиняют в создании настоящей мафии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Задержание начальника ОМВД по Радужному Александра Валюхова стало главной темой начала недели в ХМАО. Обвиняемый в передаче крупной взятки, руководитель городской полиции может стать первым фигурантом громкой криминальной истории о «крышевании» силовыми структурами и чиновниками организованной преступной группировки, занимающейся хищением нефти с месторождений.

Задержанный за дачу взятки Александр Валюхов Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

В задержании Александра Валюхова принимали участие не только сотрудники службы собственной безопасности, но и ФСБ по Тюменской области. Начальник городской полиции отстранен от занимаемой должности, принято решение о его увольнении. Валюхов при этом будет находиться под домашним арестом.

Официальной информации о сумме взятки, как и о ее получателях, пока нет. В заявлении МВД по ХМАО говорится, что «он передал денежные средства за совершение незаконных действий в свою пользу. Предварительно установлено, что сотрудник оказывал содействие лицам в их незаконной деятельности». По одной из версий, деньги предназначались коллегам Валюхова из полиции Нижневартовска.

По другой — сотрудникам СКР, которые ведут дело о хищении нефтепродуктов с месторождений, расположенных неподалеку от города Радужный. Есть также пока не подтвержденные данные, что речь идет о сумме до миллиона рублей.

Если верить этой гипотезе, начальник полиции представлял интересы местных силовых структур и чиновников администрации, которые с помощью взятки попытались избежать ответственности за покровительство преступной банде, занимающейся хищением нефтепродуктов.

В качестве одного из потенциальных фигурантов этой истории инсайдеры называют начальника местной ГИБДД Виталия Мосиенко. Сразу после задержания Валюхова появилась информация, что главный госавтоинспектор Радужного сбежал из региона, однако в полиции эти данные позднее опровергли. Сейчас Мосиенко находится на больничном.

ГИБДД Радужного рискует стать главным фигурантом коррупционного скандала и истории с хищением нефтепродуктов. По одной из версий, экипажи ДПС якобы сопровождали караваны преступной группировки. За такую «работу» с ними могли расплачиваться наличкой. По неофициальным данным, одна поездка могла стоить до 10 тыс. рублей.

В Радужном говорят, что нефтепродукты вывозились в промышленных масштабах. В основном везли газолин. По мнению местных жителей, власти города не могли не знать о происходящем. Более того, между чиновниками и силовиками даже якобы сложился симбиоз взаимного покрывательства.

Об этом, в частности, рассказывает бывший главный инспектор безопасности дорожного движения Радужного Игорь Казаков. Полицейского уволили, когда он выписал три протокола местной администрации за плохое состояние муниципальных дорог. После задержания Александра Валюхова Казаков согласился рассказать «URA.RU» некоторые известные ему детали.

В самом начале разговора экс-полицейский сразу поправляет: правильное ударение в фамилии задержанного начальника ОМВД на «о». «Я, наверное, Валюхова до конца жизни не забуду. Мне еще в самом начале, когда я только начал разбираться с дорогой, ведущей на север к месторождениям, сказали: не руби сук, на котором сидишь. Я только потом понял, о чем речь», — рассказывает Игорь Казаков.

Начальник ГИБДД Радужного Виталий Мосиенко Фото: сайт администрации города Радужный

Инспектор БДД полиции Радужного пару лет назад занялся вопросами безопасности на автотрассе, ведущей к месторождениям. После всех необходимых проверок он выписал три административных протокола в отношении администрации — по каждому из них чиновникам пришлось бы заплатить по 300 тыс. рублей.

«Там дорога в отвратительном состоянии. Есть мост, у которого один пролет просто висит в воздухе без опор. Я не знаю, на каком честном слове держится эта конструкция. Когда я уже выписал протоколы на администрацию, меня сразу в этот же день уволили по отрицательным мотивам. Восстановился через суд, но потом все равно пришлось уйти — работать мне уже не давали. А протоколы просто исчезли», — рассказывает Игорь Казаков.

По версии экс-полицейского, конкретно в его истории начальство ОМВД и ГИБДД могло прикрывать местную администрацию. То ли в рамках каких-то договоренностей, то ли просто в знак признательности.

В городе говорят: руководителям местной полиции, назначенным в городе несколько лет назад, мэрия не только выделила жилье, но и якобы провела там ремонт силами аффилированной с властями компании.

Казаков предполагает, что рабочих и строительные материалы для ремонта могли подвозить на машинах ДПС.

По одной из версий, полицейского уволили и за то, что он стал задавать слишком много вопросов. Именно по этой трассе, по версии источников «URA.RU», вывозили нефтепродукты с месторождений. Не задействованный в преступной схеме инспектор БДД мог обратить внимание на происходящее. С ремонтом дороги также возникали проблемы — караваны грузовиков с нефтепродуктами в сопровождении экипажей ДПС слишком заметны. Все это и могло стать причиной отставки строптивого полицейского.

Получить комментарий главы города Радужный Сергея Баскакова на момент публикации не удалось. В приемной градоначальника корреспонденту агентства сообщили, что мэр принимает участие в видеоконференции, которая будет идти до конца рабочего дня, поэтому глава не сможет ответить на вопросы журналиста.

Сергей Баскаков был одним из первых назначенных мэров в самом начале губернаторства Натальи Комаровой. Глава Радужного при этом считается человеком из старой политической гвардии региона — с 2000 года он работал первым заместителем мэра города. По одной из версий, градоначальника в скором времени может ждать отставка — таким образом власти попробуют избежать риска коррупционного скандала с действующим мэром. В подобной ситуации ранее пост главы Сургута покинул Дмитрий Попов.

Ранее чиновники Радужного уже стали фигурантом резонансного коррупционного скандала. Вице-мэр Сафура Курбанова в феврале 2017 года была задержана в момент получения взятки. Курбанова впоследствии была уволена в связи с утратой доверия. По версии источников агентства, это можно считать началом масштабной чистки городской элиты.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.