Кто решится оплатить кампанию сопернику Решетникова

22:15 11 апреля 2017 1

Допустят ли Константина Окунева до выборов губернатора – решение за Кремлем Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ожидается, что в среду, 12 апреля, лидер пермского общественного движения «Выбор» Константин Окунев объявит о своем намерении участвовать в выборах губернатора Пермского края, которые пройдут в сентябре 2017 года. Политик, воевавший с предшественниками временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова, анонсировал пресс-конференцию. Ключевым вопросом на ней станут источники финансирования кампании, которой врио губернатора рад не будет.

Максиму Решетникову достался серьезный оппонент от предшественника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На прошлой неделе Окунев уже заявил о себе — с коалицией «За прямые выборы» обратился к Решетникову и администрации президента России с инициативой смягчить «муниципальный фильтр» на выборах губернатора. Конкретно предложено разрешить самовыдвижение кандидатов; снизить количество собираемых подписей муниципальных депутатов с 6% до минимума — 5%; изменить положение о том, что подписи депутатов должны быть собраны с «… не менее чем в трех четвертях муниципальных образований…» на «…не менее чем в одной четвертой муниципальных образований».

С простыми избирателями Окунев «общается» с начала прошлого года — вывешивает свои баннеры на улицах. То предстает в образах терминатора и Че Гевары, то поздравляет с Днем защитника Отечества и международным женским днем.

В прошлом году в период масштабной избирательной кампании Окунев сам не смог зарегистрироваться на выборы в Госдуму и Заксобрание от «Родины», но зато продуктивно помог своим товарищам. В Перми политик поддержал «Яблоко» — партия получила мандат в городской Думе, который достался меценату и общественному деятелю Надежде Агишевой. А в декабре на довыборах в Заксобрание Окунев помогал исполнительному директору Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского Егору Заворохину. Промышленник-самовыдвиженец уверенно победил и обошел конкурентов, выдвинутых партиями.

Надежда Агишева может сказать свое слово на выборах губернатора Фото: страница Facebook

Есть версия, что эти названные товарищи поддержат Окунева в случае участия в выборах. Для выдвижения в качестве кандидата нужна партия (самовыдвижение региональным законом о выборах губернатора не предусмотрено).

Однако, очевидно, что этим же политикам в полном объеме не «потянуть» финансовые расходы на кампанию. С финансово-промышленными группами лидер «Выбора» публично не контактирует. К тому же владельцы предприятий привыкли вкладывать свои деньги в представителей «партии власти».

Вторая версия, которую выдвигают наблюдатели — помощь со стороны сегодняшних конкурентов. «Единая Россия» сейчас проводит праймериз — в победе и дальнейшем выдвижении Максима Решетникова никто не сомневается. Однако собеседник из числа партийцев говорит, что далеко не все группы влияния в региональном отделении выразили свое желание поддержать врио губернатора и вложить деньги в его кампанию.

«Ради того, чтобы выборы были конкурентными и не привели к мощному усилению Решетникова, ради дальнейших политических расторговок влиятельные единороссы вполне могут поддержать Окунева финансово. Те, с кем глава региона не спешит договариваться, очень заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в два тура», — рассказал информатор.

Внешне дружественные единороссы способны немало удивить главу региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сегодня в пермском отделении, помимо секретаря Николая Демкина, значительное влияние сохраняют спикер Заксобрания Валерий Сухих, лидер фракции «Единой России» в парламенте региона Юрий Борисовец, депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и промышленники Армен Гарслян и Александр Бойченко. Сумел ли уже Максим Решетников выстроить отношения с кем-то из них — большой вопрос.

Политический консультант Сергей Иванов считает, что Окунев должен создавать образ интересной фигуры в кампании, доказывать, что его участие «даст нужный электоральный эффект». «Тогда спонсоры сразу появятся. На сегодняшний день Окунев является одним из немногих узнаваемых и привлекательных представителей оппозиции в Пермском крае», — считает Иванов.

Собеседник, близкий к властям региона, предполагает, что ради проекта «кандидат в губернаторы» Окунев мог бы реализовать свои активы. «Финансировать кампанию Окунева странно — это все равно, что сразу испортить отношения с новым губернатором, на пять лет выписать себе „волчий билет“ в регионе. Были разговоры, что Окунев продаст свои крупные земельные участки. Однако о каких-то реальных сделках пока ничего не слышно. Но если он договорится с какой-то из партий на федеральном уровне — держатели партийных активов вложат и 100-120 млн рублей ради яркой заметной на федеральном уровне кампании. Вопрос лишь в том, даст ли Кремль добро на участие Окунева в выборах».

Источник, близкий к администрации президента, считает, что противник врио губернатора не может получить политическую поддержку: «Это было бы воспринято, как недружественный жест в сторону тех, кто поддержал Максима Решетникова и вообще было бы странно».

Сам Константин Окунев предлагает пока не гадать на кофейной гуще: «Буду участвовать в выборах или не буду — завтра все узнаете. Приходите — поговорим. Буду рад».

Было бы странно, если бы Окунев отказался от идеи участвовать выборах главы региона — отмечает политолог, эксперт движения «Голос» Виталий Ковин. «Если человек назвался публичным политиком, и вся его предыдущая деятельность подтверждает этот статус, то для него участие в выборах губернатора абсолютно логично. И было бы хорошо, если бы в бюллетене оказалось несколько таких политиков как Окунев, что расширило бы для избирателей спектр выбора. Есть ведь понятие „подлинные выборы“, которое предполагает реальную конкуренцию, непредсказуемость результата», — подчеркнул собеседник.