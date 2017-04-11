Тунгусов согласует выдвижение Ройзмана в губернаторы

19:05 11 апреля 2017 1

Евгению Ройзману придется выбрать, от какой именно партии выдвигаться в губернаторы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

11 апреля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман окончательно вступит в губернаторскую кампанию. Как сообщают источники «URA.RU», вечером этого дня зампредседателя центрального совета «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов встретится с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым, чтобы обсудить вопрос о выдвижении главы города кандидатом от РПП.

По данным источников «URA.RU», у свердловского отделения этой политической организации есть несколько важных преимуществ. В частности, оно контролирует более 50 депутатов муниципальных дум, которые могут поставить свои подписи в поддержку выдвижения Ройзмана. «Это избранные от РПП депутаты и ближайшие сторонники партии. В числе последних независимые депутаты-предприниматели из „ОПОРЫ России“. Больше всего их в думах Каменск-Уральского, Карпинска, Верхотурья, Верхней Пышмы, Березовского, Первоуральска, Артемовского, Полевского, Дегтярска и ряда других городов», — уточнил бывший руководитель областной ячейки партии, экс-председатель «РПП» Евгений Артюх.

Он напомнил, что для регистрации кандидату в губернаторы необходимо представить не менее 126 подписей. Эксперт выразил уверенность, что 76 недостающих сторонников Ройзман наберет, используя собственные связи, опыт переговорщика и харизму. Помимо этого, муниципальные депутаты от «РПП» перетянут на его сторону часть независимых коллег. «Я не вижу никаких сложностей с регистрацией Ройзмана», — подчеркивает Евгений Артюх.

Десять лет назад Евгений Ройзман считался ближайм соратником Сергея Миронова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выдвижение от «Российской партии пенсионеров» вписывается и в логику политической карьеры Ройзмана. В 2006 году он возглавлял областное отделение «Российской партии жизни», которое впоследствии совместно с «РПП» влилось в «Справедливую Россию». Позднее «Партия пенсионеров» снова обрела самостоятельность. «Избирателям можно будет показать, что Евгений Ройзман не изменил своих политических убеждений, а продолжает дело, начатое более 10 лет назад», — пояснил один из сторонников мэра.

Перспективы сотрудничества с мэром Екатеринбурга официально не отрицает и зампредседателя совета «РПП» Владимир Ворожцов. По итогам сегодняшней встречи с главой Екатеринбурга он не исключил возможности выдвижения градоначальника на областных выборах: «Но говорить об этом рано. Решение по кандидатам принимается коллегиально, а традиционно партия выдвигает из числа своих».

А вот сам Ройзман не торопится подтверждать свое выдвижение от РПП. Он сообщил корреспонденту «URA.RU», что данный вопрос в ходе общения с Ворожцовым не обсуждался. Мэр подчеркнул, что у него на руках есть предложения от нескольких партий. Какую из политических организаций выбрать в качестве союзника, глава города пока не решил.

Источники «URA.RU» уверены, что Ройзман проявляет осторожность из-за нежелания сделать фальстарт. По неофициальной информации, все необходимые согласования уже прошли. Мэр может быть объявлен кандидатом от «РПП» уже сегодня вечером, после встречи Владимира Ворожцова с Владимиром Тунгусовым. Руководитель департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов не смог рассказать подробности предстоящего общения. «Я не комментирую результаты несостоявшихся встреч», — пояснил он «URA.RU».

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин советует не ждать быстрых результатов от встречи партийцев с Тунгусовым. «Евгений Ройзман еще какое-то время поизображает задумчивость, выбирая, от какой партии выдвигаться. Но такой шаг в конечном счете будет выгоден обеим сторонам. Ройзману „РПП“ нужна как инструмент по прохождению муниципального фильтра. „РПП“ нужен Ройзман как имиджевый проект, который позволит партии избавиться от шлейфа последних, связанных с ней скандалов», — заявил эксперт.