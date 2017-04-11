20:13 11 апреля 2017 0

Прихожане мечети в Ноябрьске утверждают, что знают всех вербовщиков в лицо Фото: Jon Olav Eikenes/Flickr

Ямальские силовики накануне озвучили сенсационную новость: в Ноябрьске задержаны 20 человек по подозрению в экстремистской деятельности. У них изъята литература радикального толка, а сами они переданы в отдел полиции. Мероприятие проведено Росгвардией при поддержке МВД и ФСБ. Новость получила резонанс в связи с недавним терактом в метро Петербурга. Для Ямала информация имеет особое значение: именно в Ноябрьске жил известный последователь ИГИЛ (запрещена на территории России), прославившийся на всю страну, Анатолий Землянка.

Подробности операции в Ноябрьске не раскрывает ни один из ее участников. Росгвардия по непонятной причине удалила новость со своего сайта.

Ноябрьск — город с населением чуть более 100 тысяч человек — считается южными воротами Ямала. Гастарбайтерам сюда проще всего добраться и есть, где работать Фото: Александр Константинов © URA.RU

Как рассказал неофициальный собеседник агентства в одной из силовых структур, 20 человек в Ноябрьске действительно были доставлены в отдел полиции, однако потом отпущены. «С ними проведена разъяснительная беседа, задержаний не было. Никаких экстремистов там не нашли», — говорит инсайдер. При этом он подчеркнул, что «работа силовиков в этом направлении» еще не закончена. По его версии, в Ноябрьске прошли обычные профилактические рейды, ставшие реакцией на теракт. Росгвардия благодаря этому сможет предоставить отчет о работе с такой группой лиц.

Прихожане местной мечети поддерживают версию о профилактических рейдах, замечая, что задержанные силовиками люди давно известны в кругах верующих.

Рассказывают, что в Ноябрьске действует группа вербовщиков, которая посещает местную мечеть. Раньше был еще один приход, там неоднократно находили экстремистскую литературу и в конце концов его ликвидировали. Один из активных прихожан Соборной мечети Ноябрьска, представившийся Алимом, рассказывает, что еще несколько лет назад ваххабиты работали в городе открыто.

Вербовщики набирали сторонников в спортивных секциях, в мечети. Когда история Анатолия Землянки, известного палача ИГИЛ, получила широкую огласку, открытая вербовка в городе прекратилась. Мечеть, где работали ваххабиты, закрыли и большинство их предводителей уехали из Ноябрьска. Но в городе и сейчас, судя по всему, проживают десятки последователей радикального ислама.

«Ваххабитов я всех в лицо знаю, у нас их около сорока человек. Посещают Соборную мечеть и держаться там обособленно. Они несколько раз спорили с имамом, иногда раздавали свои листовки. Но в последнее время они старались держаться незаметно. Скорее всего, знали о возможном задержании. Перед этим я видел их в кафе. Ваххабиты сидели за разными столиками и не общались, делали вид, что они не знакомы. Впрочем, почти половину из них я встретил в мечети после задержания. То ли их не задержали, то ли уже отпустили», — рассказывает Алим.

Экстремисты продолжают пропагандировать радикальный ислам в кругу знакомых и на рабочих местах, уверен собеседник: «Почему духовное управление мусульман и имамы не работают? Нужно распространять литературу, проводить проповеди против ваххабизма. Нужно организовать при мечети медресе, чтобы молодежь и новички изучали основы религии не со слов вахабитских проповедников!».

Заместитель муфтия регионального Духовного управления мусульман по ЯНАО, имам-хатыб Ноябрьска Мухаммад Мансуров опровергает слова прихожанина: «Пропаганды радикального сектанства в мечети нет и не может быть: здесь проповедуют только дипломированные Российским исламским университетом и назначенные верховным муфтием ЦДУМ России имамы. При соборной мечети работает воскресная школа, где проходят обучение более 50 человек».

Руководство мечети ведет совместно с администрацией города просветительскую работу и готово к совместным действиям против экстремизма, утверждает имам-хатыб. О задержаниях за экстремизм Мухаммат-хазрат узнал из средств массовой информации: «Мы не занимаемся слежкой за прихожанами. Наша задача — нести им свет традиционного, истинного ислама. Экстремизм — это общемировая беда, а не только Ямала или Ноябрьска. К сожалению, за каждого мусульманина ответить невозможно».

Согласно полицейской статистике, в 2016 году в округе было возбуждено семь уголовных дел из-за преступлений, связанных с участием бывших жителей Ямала в незаконных вооруженных формированиях. Глава МВД Ямала Александр Удовенко в отчете перед депутатами Заксобрания отмечал, что экстремисты все чаще используют Интернет. В том числе вербовка часто происходит не при личной встрече, а через социальные сети, переписки или видеосвязь.

Из ямальских городов именно Ноябрьск чаще всего появляется в информационной повестке в разрезе экстремизма. По предположению собеседников, это связано с его географическим положением и развитой экономикой. Это один из крупнейших городов Ямала и при этом самый южный и легкодоступный.

Региональные власти сразу после заявления Росгвардии напомнили о борьбе с экстремизмом, которую начали еще в 2011 году. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин во вторник, 11 апреля, оценил работу спецслужб, при этом обозначив, что «антитеррористические меры будут ужесточаться».