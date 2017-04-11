Советник четырех премьеров покинул свердловское правительство

19:55 11 апреля 2017 0

Кадровые принципы, привнесенные из мэрии, вымывают чиновничий костяк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскую власть начали покидать адекватные профессионалы. Как стало известно «URA.RU», в конце марта из регионального правительства ушел знаковый работник — советник четырех премьеров и двух врио председателей правительства Александр Замятин. Большинству простых свердловчан его фамилия ничего не скажет, а вот в высоких кабинетах уже сделали вывод об «упадке системы».

В органах исполнительной власти Александр Замятин проработал почти 15 лет, начав в то время, когда правительство возглавлял Алексей Воробьев (1996—2007 гг.). Советником председателя правительства Замятин был при Викторе Кокшарове (2007—2009 гг.), затем был советником Анатолия Гредина (2009—2012 гг.) и Дениса Паслера (2012—2016 гг.), на той же должности оставался и в переходные периоды, когда кабмин возглавляли Владимир Власов (18 апреля — 29 мая 2012 г.) и Алексей Орлов (26 сентября — 7 ноября 2016 г.). Последнего своего руководителя сам Александр Замятин назвал «в высшей степени комфортным руководителем, лояльным, терпеливым и всегда готовым помочь».

Первого вице-губернатора Алексея Орлова ушедший в отставку профессионал называет крайне комфортным руководителем. И все же работа с ним не удержала молодого юриста. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При всех председателях правительства функционал Замятина был почти одинаковым и всегда — объемным. В его обязанности входили подготовка проектов резолюций на «юридическую почту» (письма прокуратуры, протесты, представления, акты ФАС, судебные документы, письма из следственных органов и мн. др.), представление на подписание проектов нормативно-правовых актов (проверка на полноту согласования, оценка замечаний согласующий органов и в случае наличия разногласий проведение устных консультаций и подготовка комментария председателю с вариантом решения), участие (по поручению руководителя) в рабочих группах по подготовке проектов нормативных актов.

Источник в аппарате кабинета министров связывает кадровое решение с реформой исполнительных органов власти, которая вызывает много нареканий. «Он молодой юрист-профессионал (37 лет), энергичный реалист, да еще и легкий человек, приятный в общении. Когда Паслер ушел, он сразу же получил предложение от Кокшарова, но предпочел пойти к Орлову, продолжить работу на госслужбе. Он из тех людей, которым не важны персоны, ему важно, чтобы система работала исправно и эффективно. Но, поработав с Орловым, он понял, что тот никаких решений не принимает, никакой особой функции не выполняет и в системе просто присутствует, а потому решил, что лучше он принесет реальную пользу в другом месте», — знает бывший сосед Замятина по этажу.

Триггером для оттока профессионалов, уверены в «Белом доме», стала реформа свердловского правительства (завершилась 7 ноября 2016 года). «Были объединены аппараты правительства и началось Вавилонское смешение. У каждого аппарата ведь до сих пор были свои традиции, лидеры, кураторы, подходы в подготовке актов и урегулировании вопросов. Система поменялась резко и не в лучшую сторону для работы, и, кто смог себе позволить, из нее ушел», — рассказывает один из руководителей среднего звена в правительстве.

«Я много лет проработал в органах исполнительной власти, и последние изменения в органах власти изменили не столько мою должность, сколько суть выполняемых задач. Работа стала более рутинной, при этом количество задач увеличилось, сроки сократились, инструментов у конечных исполнителей больше не стало — отсюда стала расти эмоциональная напряженность. Да и у меня самого появилось больше технической работы с электронным документооборотом — и я для себя решил, что есть люди, которые справятся с этим куда лучше меня», — раскрыл причины своего ухода журналисту «URA.RU» сам Александр Замятин.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил добросовестного и квалифицированного специалиста, с которым удобно и приятно работать. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сейчас его обязанности в правительстве исполняет Андрей Усачев. А уже бывший чиновник вернулся в УрФУ, откуда и пришел в органы исполнительной власти в начале 2000-х. «Когда он уходил, мы переживали, сейчас вернулся — радуемся. Приступил к работе 3 апреля [2017 года]. С функционалом сейчас определяемся», — лаконично описал кадровые изменения проректор по общим вопросам УрФУ Василий Козлов, чьим заместителем и стал Александр Замятин.

Высшие чиновники уверены, что дополнительными стимулами для отставок профессионалов стали и сокращающаяся из года в год зарплата, и уровень компетенции людей, «с которыми приходится работать». «Сейчас опытные, кто оставался, уйдут, потому что за обучение глупой молодежи им не приплачивают, а нагрузка увеличивается. А молодежь по большей части способна только бумажки приносить — обычную чиновничью работу, дотошную и скучную, эти люди выполнять не хотят и в документообороте ничего даже не пытаются понимать», — объясняет знакомый член кабмина.

При этом, признаются чиновники, принципы формирования нового кадрового состава изменились. «У нас профессионализм как критерий отбора перестает работать на уровне главных специалистов, — поясняет областной чиновник. — А дальше назначения происходят на основании лояльности. Чтобы низкий уровень работников так в глаза не бросался, придумываются способы размыть ответственность — комиссии разные, большие согласования, какие-то перестраховочные регламенты. А вот эффективного механизма отбирать профессионалов даже на скамейку запасных у нас нет».

Кадровый отбор с лояльностью на первом месте и профессионализмом на втором в последние годы был в большей степени характерен для администрации Екатеринбурга. На себе его принципы в свое время испытал политолог Александр Пирогов, с именем которого связывали надежды на идеологическое обновление мэрии. Его сначала пригласили на пост главы информационно-аналитического департамента мэрии, а затем «отпустили», отдав предпочтение максимально лояльному вице-мэру Сергею Тушину.

Некогда наниматель Пирогова — бывший вице-мэр Владимир Тунгусов — 19 мая 2016 года возглавил администрацию губернатора Свердловской области, а в ноябре уже в ранге вице-губернатора стал ответственным в числе прочего за документооборот и кадровую политику региона.

«Была реформа, и все делили власть, полномочия, портфели, — разъясняет представитель кабмина. — Владимир Георгиевич тоже делил „для вида“, а в итоге забрал никому не нужное, но чрезвычайно важное хождение документов и назначение кадров. Забрал и, думаю, остался доволен. Только он не учел одно: принцип „возьму нужное и оставлю ненужное“ подходил для его прошлой должности в мэрии, а для нынешней не подходит — глава администрации вынужден решать, именно решать вопросы в зоне своей компетенции».

В самой администрации губернатора, впрочем, никакой кадровой проблемы не видят. «Бремя ведения кадровой политики конкретных министерств и ведомств лежит исключительно на плечах их руководителей. Но отмечу, что уровень принимаемых по результатам конкурсных процедур (а только так в основном замещаются должности госслужбы) специалистов намного выше, чем 15 лет назад, когда я сам пришел в органы власти», — разъяснил директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов.