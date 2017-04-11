«Да вы же сами себя обесцениваете!»

20:18 11 апреля 2017 1

Оппозиция умудрилась загнать в тупик думских единороссов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заседание комитета по госстроительству Тюменской облдумы во вторник превратилось в бурную дискуссию по отличному поводу: лидеры сразу трех оппозиционных фракций предложили снизить барьер для для народных законодательных инициатив. При этом авторы законопроекта впервые за последние месяцы смогли провести обсуждение так, что их идею не отклонили, а перенесли еще и на следующее заседание. С места событий, где произошло такое политическое чудо, передает корреспондент «URA.RU».

С предложениями внести изменения в областной закон «О гражданской законодательной инициативе» выступили лидеры трех думских фракций: эсер Владимир Пискайкин, коммунистка Тамара Казанцева и либерал-демократ Глеб Трубин. Оппозиция предложила снизить количество подписей жителей региона, необходимое для внесения законодательной инициативы в облдуму, с трех тысяч до трехсот.

— Это кардинальное снижение, сразу в 10 раз, — подчеркнул председатель думского комитета Фуат Сайфитдинов. — Уже есть конкретные примеры, чтобы собрались граждане инициативной группой и не смогли собрать подписи?..

— Мне кажется, они потому и не собирают никаких подписей, — парировал Владимир Пискайкин. — Три тысячи невозможно собрать — это нереально. Я думаю, им и триста будет сложно собрать. Сегодня люди уже продемонстрировали, что им есть что сказать, и мы предлагаем перенести в юридическую плоскость эти разговоры, чтобы люди вносили инициативы в облдуму. Все равно мы будем рассматривать — ну что произойдет, если они что-то внесут? У людей должна быть такая возможность, чтобы они потом не говорили, что их не слушают.

Галине Резяповой идея снижения ценза до 300 подписей пришлась не по душе. «Это нас обесценивает» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На представителей «единороссовского большинства» эти доводы не подействовали — югорская народная избранница Галина Резяпова посетовала, что снижение количественного ценза обесценивает региональный парламент.

«Вес у этой группы обратившихся должен быть такой, как вес у депутата, обладающего правом законодательной инициативы. Если он хочет стать депутатом, он должен собрать три тысячи подписей. Эта группа людей должна быть такой же емкой. Мы, вы сами себя обесцениваете», — заявила она.

В ответ Пискайкин поинтересовался, кто из депутатов избирался через сбор подписей. «Ну-у-у… депутатов я не знаю, а вот глав городов знаю», — уклончиво ответила Резяпова.

— Есть такие депутаты. Я избирался в первый созыв, собирая подписи, — припомнил Фуат Сайфитдинов.

— Это какой год был? — улыбнулся Пискайкин. — Людям нереально собрать столько подписей. Тогда они на улицы пойдут кричать и выносить все, что накопилось.

На поддержку Пискайкину вышла «красная леди» тюменской политики Тамара Казанцева. Она назвала закон о гражданской инициативе «мертворожденным» и объяснила, что такое огромное количество подписей собрать никто даже и не пытается.

«Мы — три политических фракции в областной Думе — даже сегодня не можем принять закон, потому что у нас есть одна большая фракция, которая решает, поддержать нашу инициативу или нет, — внес свою лепту либерал-демократ Михаил Селюков. — В этой инициативе была заложена идея показать сам импульс, то, что Дума готова рассматривать инициативу жителей региона».

Владимир Пискайкин: лучше пусть люди идут к депутатам в облдуму, чем на акции протеста Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После этого со стороны единороссов в ход пошла тяжелая артиллерия. «Видно, откуда уши-то растут, — начал депутат Владимир Ульянов. — Это попытка лоббировать интересы неких групп людей. Такой барьер сделан для того, чтобы были проекты общественно значимыми, отражающими интересы большой группы людей, а не узкой группы лиц. А то потом начнутся разговоры — вот, граждане инициировали, а эта Дума такая-сякая не хочет принимать. Эта опасность лоббирования через гражданскую законодательную инициативу меня смущает».

Тамара Казанцева напомнила историю с законом о копии Знамени Победы — с законодательной инициативой изначально вышли коммунисты, однако поддержки у коллег по Думе не получили, а в итоге был принят подобный законопроект, выдвинутый «Единой Россией».

В битву вновь вступил Фуат Сайфитдинов, припомнив, что уже во время работы над спорным законопроектом об инициативе ценз был снижен с пяти до трех тысяч человек.

«О каком лоббировании можно говорить, — взял слово коммунист Иван Левченко, — если прямым текстом в Думу вносили законопроект о торговле на АЗС и объясняли, что нефтяникам нужны деньги!»

Около минуты после этого депутаты ожесточенно спорили, предлагая свои варианты решения проблемы количественного ценза. «Тысячу! Хотя бы тысячу», — твердила Галина Резяпова.

Владимир Ульянов знает, чьи уши видны из-за инициативы оппозиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Разошедшихся народных избранников утихомирил вице-губернатор Сергей Сарычев, посоветовавший спорщикам правильно подбирать тональность и не подозревать собственных коллег во всех грехах.

«Авторы, наверное, должны были поизучать опыт соседних регионов», — намекнул он, пояснив, что в других субъектах Федерации количество подписей в соответствующих законах еще больше: к примеру, в Смоленской области — 10 тысяч.

И хотя Сарычев призывал к компромиссу, но и он согласился: опасность лоббирования определенных тем узкими группами заинтересованных лиц, действительно, существует. «Вот тема про „зеленый пояс“. Какие-то экологи взяли, карту нарисовали — как во время Великой Отечественной войны Вермахт рисовал во время наступления на Россию, такой вот „зеленый пояс“. Но нам для этого „зеленого пояса“ надо будет все существующие заводы позакрывать около Тюмени, — объяснил вице-губернатор депутатам. — Мы для того и собираемся, разные уровни власти, чтобы обсуждать и договариваться. Мне ни одного аргумента не назвали за то, чтоб провести снижение количественного ценза в десять раз».

Сарычев посоветовал авторам законопроекта изучить опыт других субъектов РФ и увеличить цифру. «Чаще собирайтесь, вы многие на освобожденной основе, в том числе и от оппозиционных партий», — порекомендовал он народным избранникам.

— У вас есть проект решения. Какие будут по нему предложения? — попытался подвести черту под спором Фуат Сайфитдинов.

Однако полемика тут же вспыхнула с новой силой — народные избранники никак не могли прийти к решению, какую же цифру вместо 300 вписать в законопроект. «Ну, пусть тысяча — полторы будет», — миролюбиво соглашалась Тамара Казанцева. Вскоре прозвучала цифра две тысячи.

— Пусть две будет, — заявила Казанцева. — Мы-то можем и больше собрать, но ведь есть же более малые партии, та же «Справедливая Россия»…»

Зал развеселился. Главный тюменский эсер Владимир Пискайкин, очевидно, не ожидавший такой подножки от коллеги, только развел руками.

Принять решение по инициативе оппозиции депутаты не могли около получаса. «Если даже мы его отклоняем, все равно на заседание Думы весь сыр-бор выносится!» — посетовал Сайфитдинов. Законный и удобный вариант, как выяснилось, может быть только один: если авторы сами снимут свою инициативу. Все с надеждой посмотрели на Пискайкина.

И тут выяснилось, что оппозиция сумела загнать оппонентов в тупик: третий соавтор проекта, Глеб Трубин, на заседании отсутствовал, поскольку взял отпуск. А без него отозвать документ нельзя. После долгих консультаций с помощниками и правовым управлением аппарата Думы решение наконец было найдено. Большинством голосов депутаты решили законопроект принять к рассмотрению, создать рабочую группу для доработки документа и рассмотреть его на следующем заседании комитета по госстроительству в мае.