20:41 11 апреля 2017 0

Цыбко в суде показал, что 5 млн в карман не войдут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Озерский горсуд стал полем следственных экспериментов на разбирательстве по уголовному делу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко. 11 апреля обвиняемый начал представлять доказательства своей невиновности в коррупции с сигар для бывшего губернатора Михаила Юревича.

Эпизод касается встречи в челябинском баре «Парк-сити» 14 февраля 2012 года. Следствие настаивает, что тогда Цыбко получил взятку в 2,5 млн рублей. На прошлых заседаниях участники встречи это опровергли. Единственное, что во время той встречи брал экс-сенатор в руки, был пакет от приехавшего на пару минут водителя бывшего министра промышленности Владимира Павлова. «Павлов просил передать коробку сигар на день рождения [экс-губернатору Михаилу] Юревичу. Пакет с подарком привез его водитель. С этим пакетом я зашел в бар. От Тарасова я ничего не получал. Это зафиксировано на записи с камеры видеонаблюдения», — объяснил Цыбко.

Подобную коробку сигар Павлов подарил Юревичу на день рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тогда такие сигары стоили около 300 рублей за штуку. В коробке было 10 штук. А в медицинской справке Юревича от израильских врачей написано, что пациент курит сигары.

Следственный эксперимент продолжился вокруг эпизода со встречей Цыбко 19 марта 2012 года в московском ресторане El Gaucho. По версии следствия, там он получил 5 млн рублей, бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов еще настаивал, что Цыбко напихал деньги в карман куртки и пачки купюр сильно топорщились.

Цыбко принес в суд 10 пачек с бутафорскими 5-тысячными купюрами и показал, что их невозможно убрать в карман. По словам экс-сенатора, он с подругой прилетел из Таиланда через зал официальных лиц и делегаций (ЗОЛД). Там отдельный досмотр, где отдаются бирки от багажа — сумки привозят сразу к машинам, в закрытую парковку. Верхняя одежда была в багаже. Поэтому Цыбко поехал в джинсах и кофте, которую продемонстрировал в суде. Он объяснил, что не доставал пуховик, поскольку из-за задержки самолета сильно торопился в ресторан, где его ждал магнитогорский бизнесмен Олег Лакницкий. Он должен был в тот день посмотреть квартиру Цыбко и решить, покупать ли ее.

Цыбко привез в суд даже кофту, в которой прилетел из Таиланда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«El Gaucho — дорогущий ресторан. Средний чек — 4 тыс. рублей. Мраморная говядина стоит 5 тыс. рублей. Даже если бы я был в верхней одежде, меня туда бы не пустили. Я не стал доставать куртку из багажа и одеваться, чтобы не тратить время в гардеробе — хотел быстро зайти и уговорить Лакницкого съездить посмотреть мою квартиру. Но тот уже не успевал. Лакницкий предложил оформить краткосрочный заем в 10 млн рублей, который засчитывался бы авансом в случае покупки квартиры. Мне нужны были деньги на ремонт квартиры, в которую я переезжал, поэтому я согласился», — сказал Цыбко.

Экс-сенатор говорит, что Лакницкий оставил 5 млн рублей у Тарасова, так как улетал за границу и не мог везти с собой такую сумму. Цыбко денег тогда не получал. После составления расписки получил 10 млн рублей в качестве займа. Затем для возврата денег Лакницкому перезанял у сенатора-миллиардера Дмитрия Ананьева ту же сумму — соответствующую расписку Цыбко сегодня приложил к материалам дела. В обвинительном заключении говорится, что Цыбко вернул деньги 26 июня. Но данные геолокации указывают, что Лакницкий в тот день был в Магнитогорске, а Цыбко — в Москве. А 6 июля оба находились в столице. Именно тем днем датирована расписка о возврате денег, которую бизнесмен привез экс-сенатору. Лакницкий ранее это подтвердил в суде.

В среду допрос Цыбко продолжит уже гособвинитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отвечая на вопросы стороны защиты, экс-сенатор предположил, что во время инкриминируемых ему событий Тарасову нужны были деньги для постройки торгового центра в Магнитогорске и, вероятно, он присваивал себе все деньги, полученные от Лакницкого якобы на взятки для Цыбко и другим политикам.

Отвечать на вопросы, не связанные с предъявленными обвинениями, экс-сенатор отказался. И привел любопытное объяснение. «Мы уже опровергли каждый факт якобы получения мною взятки в каждую дату, указанную в обвинительном заключении. Но однажды на меня уже сфальсифицировали дело, изменив даты, места и суммы. В 2013 году во время доследственной проверки в показаниях Тарасова были указаны 6 случаев якобы передачи мне денег. Москва там не фигурировала. Я направил запрос на имя генпрокурора, где опроверг все надуманные обвинения, приложил данные о поездках и другие доказательства. Надзорное ведомство в своем письме в СКР за подписью Владимира Малиновского разгромило версию обвинения. Последовал отказ в возбуждении уголовного дела. А когда его возобновили, подогнали показания Тарасова под мои же доказательства невиновности, появились встречи в Москве и новые даты», — продолжает Цыбко.

Допрос Константина Цыбко 12 апреля продолжит прокуратура. После чего настанет стадия дополнений и прений.