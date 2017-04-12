«Разрыв связки Навальный-Медведев прошел успешно»

23:09 11 апреля 2017 0

Эксперты говорят, что в судебной схватке с Усмановым у Навального нет шансов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 11 апреля, спустя пять недель после появления в сети антикоррупционного расследования ФБК, один из его фигурантов бизнесмен Алишер Усманов заявил, что подаст в суд на автора фильма «Он вам не Димон» Алексея Навального. Там говорится, что бизнесмен якобы пожертвовал земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей в пользу сокурсника Медведева Ильи Елисеева. В политических кругах заговорили об исключительности этого случая — впервые против оппозиционера судится не политик, а представитель крупного бизнеса.

Опрошенные агентством эксперты утверждают, что выход на арену бизнесмена-тяжеловеса случился из-за неудачной работы команды Дмитрия Медведева: премьер отреагировал на расследование против себя спустя месяц во время поездки на завод «Тамбовский бекон», назвав фильм ФБК «компотом», а приведенные в нем документы — «бумажками».

Эксперт по управлению репутацией Андрей Широков считает, что Усманов своим иском защищает Медведева: «Поскольку собственные попытки премьера опровергнуть материалы фильма ФБК провалились, то решили подключить „тяжелую артиллерию.

И Усманов сейчас от своего имени берет огонь на себя. Но такого, чтобы во фронтмены выставляли бизнес-тяжеловесов, на моей памяти еще не было», — описал ситуацию эксперт. Он пояснил, что в репутационных технологиях такой прием называется «разрыв внимания»: когда второстепенное лицо сознательно выходит на первую позицию, принимая на себя внимание от главного игрока. Этот прием может помочь премьеру в преддверии ежегодного отчета перед Госдумой, который пройдет через неделю, 19 апреля.

Один из самых богатых бизнесменов Алишер Усманов вступился за героев фильма ФБК «Он вам не Димон» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Но политолог Максим Жаров считает, что Усманов поторопился, и ситуация вокруг Медведева перед выступлением ухудшится. «Тема только начала затухать, а Навальный отсидел 15 суток, и если бы не это событие, то его штаб принял бы решение раскручивать новую тему. Судебный иск станет поводом для ФБК, чтобы продолжить тему расследований вокруг Медведева и копать дальше. Усманову нужно было это делать либо сразу после фильма, либо чуть позже, когда она совсем потеряла актуальность», — говорит Жаров.

Напомним, расследование ФБК было опубликовано в начале марта. За это время рейтинг одобрения премьера упал на 10%. По данным Левада-центра 57% россиян в марте заявили, что не одобряют деятельность главы кабмина, тогда как в феврале таких было 47%.

Улучшить имидж Медведева, по мнению Андрея Широкова уже немного удалось, так как получилось переключить внимание и разорвать связку Навальный-Медведев.

«Дальше нужно смотреть, удастся ли команде Медведева переключить акцент антикоррупционной повестки с власти на бизнес.

В категорию «опять крупный бизнес задаривает чиновников»», — поясняет эксперт. Тогда это сможет окончательно увести внимание от премьера.

В то же время, репутация Алишера Усманова из-за иска не пострадает, говорит Максим Жаров, но потери будут точечными: «Любой бизнес, особенно большой, не любит судебной шумихи. Присутствие в СМИ в таком контексте повлияет на работу личных и корпоративных пиарщиков». Но этот фактор, по мнению эксперта достаточно легко можно отбить. Эксперт по управлению репутацией Андрей Широков считает, что процесс пройдет с минимальным резонансом: «Если с противостояния Медведева и Навального акцент сместится на Навального и Усманова, то накал страстей пропадет. Ну, подумаешь, Усманов судится с Навальным. Сечин с РБК тоже судится на миллиарды. Такая судебная тяжба будет никому не интересна». А в случае, если ФБК как-то захочет раскрутить эту тему, то Усманов подключит СМИ для трансляции своей позиции, считает Широков.

С ним не согласен политтехнолог Вячеслав Смирнов, который считает, что только при максимально открытом и гласном суде Усманов сможет окончательно «разбить» позицию Навального: «Главная интрига заключается в том, насколько хорошо будут работать юристы ФБК. Как они будут противостоять профессиональным и высококлассным юристам Усманова в условиях открытого публичного процесса. А он должен быть публичным, потому что это единственный вариант для Усманова разоблачить Навального».

Но даже открытые суды не отбивают до конца репутационных издержек истцов. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров говорит о том, что ответные иски обычно не компенсируют понесенные имиджевые потери. «По данным наших коллег из Левада-Центра охват тех, кто знает об этом расследовании составляет около 30%. Рассчитывать на то, что выигранный суд будет также широко растиражирован, как работа ФБК я бы не стал.

Да, решение суда имеет свой авторитет, но любое опровержение всегда, увы, воспринимается меньшим числом людей — таковы законы массовой коммуникации», — пояснил социолог.

Но несмотря на это, герои антикоррупционных расследований систематически подавали на Навального в суд и побеждали. Среди тех, кто отстаивал свою репутацию были руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, глава московского дептранса Максим Ликсутов, глава движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Последний рассказал «URA.RU», почему он не проигнорировал расследование Навального против себя, а обратился в суд.

«За свои слова и поступки нужно отвечать: этому меня учили родители, и так принято под землей, где я проработал 16 лет шахтером. Для моей семьи — это было вопросом чести: для меня было важным именно то, что суд поставил в этом вопросе точку, признав эту информацию недостоверной» — заявил «URA.RU» Неверов.

Политтехнолог Вычеслав Смирнов считает, что иск против Навального может увеличить объем денедных сборов на кампанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае с вице-спикером Госдумы Навальный отделался официальным опровержением, Костин отсудил у оппозиционера полмиллиона рублей, Саблин — 408 тысяч, Ликсутов — 600 тысяч рублей.

Теперь оппозиционеру следует ждать более серьезных последствий, так как против него судиться собрался один из самых влиятельных людей в стране. В 2016 году по версии Forbes Усманов — третий в списке самых богатых россиян.

Поскольку Навальный условно осужден по делу «Ив Роше», то одним из главных рисков от иска Усманова для него может стать реальное наказание, говорит политолог Максим Жаров. Это произойдет в случае, если бизнесмен подаст иск по статье УК РФ 128.1 «Клевета». В случае, если иск будет гражданским (ст.152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации»), то с Навального Усманов сможет потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

«Навальный сейчас находится под условным сроком, и ходит под угрозой реальных сроков. Защита чести и достоинства Усманова стоит дорого. В том случае, если иск будет удовлетворен, то ущерб составит миллионы, поэтому Навальный должен готовиться: начать брать кредиты, например», — предположил в интервью «URA.RU» политолог.

Директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что миллионные штрафы в итоге будет оплачивать не сам оппозиционер, а те, кто заказал расследование против премьера.

«Все выглядит так, что Усманов был выбран коллективно участниками фильма, чтобы наказать не столько Навального, сколько тех людей, которые стоят за ним.

Фильм — очевидный акт одной лоббистской группы против другой лоббистской группы. По Навальному бьют как по формальному лицу, понятно, что платить будут «заказчики»».

Кроме того, перейдя дорогу Усманову, Навальный рискует попрощаться со своей репутацией, считает политтехнолог Вячеслав Смирнов. Бизнесмен владеет заметной долей интернет-сегмента. Под его контролем находится группа компаний Mail.ru Group. По данным TNS за февраль 2017 года, ежемесячная аудитория холдинга с десктопов (без учета мобильных пользователей) составляет 53,9 миллиона человек. В интернете против оппозиционера может развернуться широкая кампания, говорит Смирнов.

«Усманов очень хорошо разбирается в соцсетях и может организовать хорошую медиакампанию.

Правильно и хорошо построенная и проплаченная кампания в Сети может подорвать репутацию любого политика, особенно, если она основана на достоверных данных.

А достоверными данными может стать информация о том, кто и что Навальному заказывал. И не только по этому мотиву, но и по прошлым мотивам».