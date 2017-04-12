«К отмене обязательной медпомощи мы еще вернемся»

14:38 12 апреля 2017 0

Идея отмены полисов ОМС для безработных имеет под собой основания, утверждают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В среду, 12 апреля, в СМИ и соцсетях началось бурное обсуждение якобы готовящейся Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования инициативы лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Позднее Минздрав опроверг информацию о реформе. Однако очевидно, что идея вполне имеет право на жизнь, считает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в авторской колонке.

Я полагаю, что такая идея действительно обсуждается властями, пусть пока и кулуарно. Это не бред, не фантазия, у данной инициативы имеется очевидная основа. Дело в том, что сегодня в нашей стране насчитываются миллионы граждан, которые либо не работают вовсе, либо работают без какого-либо официального оформления. Получается, что все эти люди не платят налоги, однако на общих правах пользуются услугами здравоохранения.

Конечно, у государства есть соблазн — прикрыть эту лавочку, оставить без полисов ОМС данную категорию граждан. Однако сделать это непросто, поскольку подобное предложение сопряжено с целым рядом рисков и ограничений.

Многие россияне не горят желанием оплачивать лечение тех, кто не платит налоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первую очередь, необходимо разобраться, насколько идея отмены полисов ОМС коррелирует с Конституцией РФ — насколько я понимаю, отказ людям в медицинской помощи вступает в явное противоречие с действующим законодательством.

Речь идет о массовом явлении, которое касается огромного числа россиян. Принятие таких поправок в нынешней социально-экономической ситуации чревато социальным взрывом.

Несомненно, подобные идеи возникают отнюдь не от хорошей жизни. На фоне падения нефтяных цен значительно сократились бюджетные возможности. Логично, что государство ищет любые возможности для снижения социальной нагрузки.

Ситуация действительно выглядит неоднозначно. Например, мы с вами работаем, платим налоги, а сосед вовсю трудится без оформления. Вопрос — почему мы должны оплачивать его медицинское обслуживание? Очевидно, что нужно достичь какого-то консенсуса. Главный вопрос — как это сделать, как добиться полной прозрачности экономики?

Как бы то ни было, но идея имеет право на жизнь, возможно, не сейчас, а позднее. Ведь людей, которые убеждены, что здравоохранение должно быть бесплатным, становится все меньше и меньше. Нынешнее поколение уже лишено таких стереотипов и считает возможным оплачивать услуги, даже если они касаются здоровья и медицинской помощи.

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