«Может быть, докторам придется лечить Шурыгину принудительно»

16:59 12 апреля 2017 0

После цикла программ Андрея Малахова слава Дианы Шурыгиной начала угасать "Первый канал"

16-летняя Диана Шурыгина, прославившаяся после программ «Пусть говорят» об ее изнасиловании, обратилась к врачам за помощью. По предварительной информации, звезда Интернета была доставлена в одну из клиник с подозрением на психическое расстройство. Сейчас девушка проходит полное обследование для определения курса лечения. Родители Дианы утверждают, что у их дочери крайне нестабильное психическое состояние.

Почему девушка, ставшая с легкой руки шоумена Андрея Малахова настоящей звездой, оказалась на больничной койке — в авторской колонке профессора Российской академии естественных наук, врача-психиатра высшей категории Игоря Салынцева.

Вполне возможно, что дело вовсе не в пиаре и погоне за дальнейшей славой, как считают многие, а в реальном психическом расстройстве. Этот вариант исключать нельзя, тем более, в данном случае мы обсуждаем ситуацию с подростком.

Подумайте сами: жила в Ульяновске обычная девочка, ничем особо не выделялась, а тут вдруг в одночасье на нее обрушилась слава. Причем слава, которой на самом деле не стоит завидовать. Выделяться душевной бедностью — это неадекватно. Ведь девушки, которые пережили изнасилование, либо вообще молчат, никому ничего не рассказывая о случившемся, либо идут в полицию с заявлением, но отнюдь не бегут на телевидение, чтобы потом на этом зарабатывать. Таким образом, определенная деформация налицо.

Похоже, что Диана искренне поверила в то, что стала знаменитостью. Однако эта слава оказалась сиюминутной. Такие вещи часто происходят с истеричными личностям, которые хотят быть героями, пусть и таким способом.

Не исключено, что девушке требуется серьезное лечение. Вопрос — готова ли она к нему, либо, если есть необходимость, докторам придется лечить ее принудительно. К слову, такое в психиатрии тоже довольно часто бывает.

Стоит признать, что это никакой не «феномен Дианы». Ее поведение свойственно сегодня многим подросткам, которые пытаются за счет чего-то выделиться. Выделиться проще всего при помощи какой-то глупости, негатива. Простите, что она умеет? Чем реально знаменита?

Если она и станет примером для подражания в узкой среде подростков, то очень ненадолго. Такие вещи, как правило, быстро проходят, улетучиваются. В том случае, если девушка нестабильна, впадает в истерики или подвержена депрессии, то ее, конечно же, надо лечить. Как правило, лечение оказывается вполне эффективным.