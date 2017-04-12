Главные новости 1. Где продают кроссовки за 87 тысяч и зачем их носить

Где продают кроссовки за 87 тысяч и зачем их носить 2. История первого космонавта из Екатеринбурга

История первого космонавта из Екатеринбурга 3. Малахова накажут за Диану Шурыгину

Малахова накажут за Диану Шурыгину 4. Юля Михалкова вернула расположение губернатора. ВИДЕО

Юля Михалкова вернула расположение губернатора. ВИДЕО 5. Строители Храма на воде запросили финальное разрешение

Строители Храма на воде запросили финальное разрешение 6. 95% екатеринбуржцев не знают, почему наступает зима

95% екатеринбуржцев не знают, почему наступает зима 7. Путин не допустит цветной революции в России

Путин не допустит цветной революции в России 8. Улюкаеву разрешили ездить лечиться 18:17 12 апреля 2017 0 «Мы хотели дружить с Трампом и плевать на всех» Почему новый американский президент не оправдал надежд российских элит, и что будет дальше Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Новый американский лидер не оправдал надежд российских элит Фото: The White House новость из сюжета: Инаугурация Дональда Трампа все новости сюжета После ударов США по сирийской авиабазе Шайрат российско-американские отношения достигли, пожалуй, своей самой низкой точки, а уровень доверия в них, по заявлению Владимира Путина, «скорее деградировал». В среду, 12 апреля, для того, чтобы расставить все точки над «i», в Москву прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Почему Трамп оказался не «наш», зря ли Жириновский пил шампанское и станет ли Барак Обама теплым воспоминанием — в материале «URA.RU». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 12 апреля проводит переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. После этого, как ожидается, Тиллерсон будет принят президентом Владимиром Путиным. В центре переговоров окажется заметно обострившаяся ситуация в Сирии. Накануне переговоров Тиллерсон высказал мнение, что поддержка президента Башара Асада не соответствует долгосрочным интересам России. В свою очередь в преддверии встречи с Тиллерсоном Путин заявил, что рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Трампа не стал лучше, а скорее деградировал. Барак Обама может стать для России теплым воспоминанием Фото: The White House Неожиданные военные действия, предпринятые США в отношении Сирии, действительно полностью перевернули геополитическую ситуацию. До этого момента еще оставалась надежда на то, что Трамп если и не начнет горячую дружбу с Россией, то хотя бы запустит очередную перезагрузку отношений. Однако американские «томагавки» не оставили никаких иллюзий. Российские элиты шумно вздохнули и задумались — а может быть, Хиллари Клинтон была не так уж и плоха? А как все хорошо начиналось! Так, сразу после победы Трампа лидер ЛДПР Владимир Жириновский закатил банкет. Сообщалось, что для своих сотрудников Владимир Вольфович купил 132 бутылки шампанского и предложил партийцам выпить за перемену политического курса в США. Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян тоже не скрывала эмоций. После объявления результатов выборов в Америке она заявила, что будет весь день ездить на машине с флагом США в окне в честь победы Дональда Трампа. Элита шумно отметила успех Трампа вечеринкой «Майами — наш!» в Москве. В российской элите действительно существовали консолидированные ожидания относительно Трампа, признает в разговоре с «URA.RU» директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «Эти ожидания можно охарактеризовать полушуткой про отношения: женщина первые несколько лет в браке пытается изменить мужчину, а потом начинает говорить, что это не тот человек, за которого она выходила замуж. Образ Трампа, который на самом деле имел мало отношения к реальности, был создан российской элитой, и в нем же они сами и разочаровались», — пояснил Салин. Трамп явно не оправдал надежд россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU По его мнению, «Сирия стала последним ударом». «Но основное разочарование заключается не в том, что он прогнулся под американские элиты, как это обозначил Медведев, а в том, что Трамп, оказавшись в схожей ситуации с Обамой [в 2013 году у него была похожая ситуация с применением химического оружия], повел себя гораздо жестче. Это стало показателем того, что Трамп и в дальнейшем будет вести себя жестче Обамы, в том числе и по отношению к России», — отметил эксперт. Американист, профессор Академии военных наук России Сергей Судаков заявил «URA.RU», что «произошло чудовищное разочарование». «У нашей элиты были завышенные ожидания. Они не оправдались. Казалось, что Хиллари Клинтон будет очень жесткой по отношению к России. Что касается Трампа, то существовало некое „окно возможностей“. Но сейчас же мы увидели явную агрессию, и вектор в целом стал понятен», — сказал Судаков. Дружба нашего президента с лидером США «должна была вознести нас до невиданных высот, с которых можно при желании плевать на всех», объясняет в беседе с «URA.RU» руководитель «Политической экспертной» группы Константин Калачев. «Отношение российской элиты к США амбивалентно, у медали две стороны: на одной стороне написано, что Америка — наш геополитический противник и виновата во всем. Образ врага привычен и удобен. На другой стороне медали США — как объект подражания и зависти. Мы мечтаем разговаривать с Америкой на равных, делить сферы влияния, жить в биполярном мире. Разговоры о многополярном мире предполагают ведь особую роль в нем России. В общем, с одной стороны медали прагматика, с другой — романтика», — говорит Калачев. По его словам, последние месяцы часть российской элиты жила в ожидании, что мечты сбудутся: «И это не столько влияние „машины пропаганды“, сколько искренний самообман. Однако Трамп никому ничего не обещал. Поэтому сейчас элита вернется к привычному первому варианту: во всем виновата Америка». Он полагает, что недавние трампофилы и трамполюбы теперь заявят, что «самого начала знали, что Трамп-чмо!». Политолог Павел Салин соглашается: «Путин определяет внешнюю политику России, условный абрис. Остальные просто следуют этому абрису, который рисует президент. Ни Шойгу, ни кого-либо другого нельзя считать самостоятельными фигурами. Все зависит только от Путина». По мнению американиста Сергея Судакова, у произошедшего геополитического поворота есть логичные объяснения: «Основная проблема заключается в том, что Трамп сейчас пытается усидеть на нескольких стульях одновременно. Он надеется решить внутренние проблемы за счет внешней политики. Однако пока у США нет внятной внешнеполитической стратегии», — указал собеседник агентства. Российские элиты ориентируются только на Владимира Путина, утверждают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трудности российско-американских отношений во многом обусловлены непредсказуемостью Трампа, пояснил «URA.RU» директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. «Дело в том, что он никогда не занимался политикой и не имеет четкой идеологической базы. Однако надо понимать, что внешняя политика не делается одним человеком. Сегодня Трамп попал в жесткую систему ограничений. Например, он не в силах обойти Конгресс», — отметил эксперт. По его словам, Трамп вынужден считаться и с элитами, чтобы не потерпеть фиаско внутри страны. В любом случае США и России придется договариваться. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер считает вероятными три варианта развития отношений двух держав. «Нейтральный, умеренно-негативный и сильно негативный варианты, — пояснил он „URA.RU“. — С большой долей вероятности, можно прогнозировать умеренно-негативный сценарий, инерционный. То есть отношения сохранятся на нынешнем уровне». По его словам, вопрос Башара Асада на самом деле не является ключевым в российско-американской повестке: «Мы, конечно, понимаем, что Асад не вечен. Однако сдавать его тоже нельзя — иначе потеряем важный инструмент коммуникации, и ситуация станет только хуже. Американцам сирийский лидер тоже не особо интересен — просто это очень удачная тема для вбросов». Конфигурация дальнейших отношений России и США будет оставаться некоторое время размытой. «Полагаю, что никто не рассматривает возможность военного конфликта, — уверен политолог Сергей Судаков. — Полное понимание наших отношений может наступить только после личной встречи Путина и Трампа. Тогда стороны обменяются пакетными предложениями и станет понятно, кто же мы на самом деле — заклятые друзья или заклятые враги». {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...