Человек Аристова захватывает Челябинск район за районом

20:16 12 апреля 2017 0

На выборах в Госдуму на Барышева работал весь админресурс, по сути не было конкурентов. Сейчас на него ополчились курчатовцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начинается война челябинских элит. Ее развязало движение «Соцгород» — структура, созданная много лет назад депутатом Госдумы Андреем Барышевым, человеком одного из самых влиятельных южноуральских бизнесменов Александра Аристова. «Соцгород» начал продвигать свой бренд в «неродном» Курчатовском районе. И это вызвало конфликт с местными депутатами, почувствовавшими опасность для своей карьеры. Уже началась аппаратная война, она грозится вылиться в публичную плоскость.

«В каждом округе местный депутат проводит сход жителей для того, чтобы решить, какое благоустройство делать по программе „Единой России“. Конкретный дом вносит в оплату проекта 3% от выделяемой суммы. Где-то управляющие компании платят эти деньги. И вот на такие встречи неожиданно приезжают представители „Соцгорода“. Рассказывают о программе и заявляют, что детали озвучит депутат. А ему остается только поднять вопрос с оплатой 3% от суммы», — говорит один из депутатов гордумы Челябинска от Курчатовского района.

Приглашения на сход отдельно клеят «ЕР», «Челябинцы» и «Соцгород» Барышева Фото: читатели «URA.RU»

По словам собеседника, даже на подъездах висят отдельные приглашения на сход от «Единой России», организации местного депутата и «Соцгорода». Формально муниципальные округа Курчатовского района входят в госдумовский округ Барышева. Однако местные парламентарии уверены, что «старший товарищ» намерен распространить свое влияние на их территорию и уже на следующих выборах выдвинуть своих кандидатов.

Металлургический район уже много лет считается вотчиной Барышева. Прошлым летом главой Курчатовского района стал помощник этого депутата и экс-глава Металлургического района Сергей Антипов. Он в свое время пострадал в войне экс-губернатора Михаила Юревича с олигархом Александром Аристовым. Человека Барышева уволили с должности главы Металлургического района. В Калининском районе руководил Максим Осипенко. А он недальновидно был близок к Юревичу.

Машина «Соцгорода» возит по округам курчатовских депутатов гастролерш, которые агитируют за движение Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летняя замена Осипенко на Антипова не вызвала особых вопросов у местных элит. Однако уже тогда депутаты райсовета высказывали опасения за свои округа. Хотя им обещали политическую безопасность. «Когда в администрацию заводили Антипова, говорили, что никакого „Соцгорода“ не будет, работайте спокойно. Когда Барышев пошел в Госдуму, мы поддержали его, но договорились без „Соцгорода“. Сейчас, когда они все свои задачи решили, начали нас же расталкивать локтями», — рассказывает депутат, руководитель одного из городских общественных движений.

В Курчатовском районе действуют движения «Челябинцы» Сергея Селещука, фонды вице-спикера гордумы Ильи Мительмана и председателя райсовета Вячеслава Ершова. И на встречах этих структур с жителями непременно заявлялись представители Барышева. На фирменной «Газели» с логотипом его движения привозят активисток, которые агитируют за «Соцгород».

«Будет ли „Соцгород“ заводить своих кандидатов под выборы 2019 года или нет — время покажет. Но то, что почва готовится — это однозначно», — прямо заявил курчатовский депутат Дмитрий Довбня.

Другие местные парламентарии храбрятся, но тоже намекают, что не слишком рады «Соцгороду». «В моем городе тоже работает „Соцгород“. Но если от этого движения или любого другого будет ощутимый результат для жителей, а не только пиар, то готов поддержать. Депутатам нет смысла кого-то бояться, если они сами работают. Всегда надо быть готовым к конкуренции. Я состою в „Единой России“. Бывает, что административный ресурс помогает на выборах. Кому будет помогать администрация — „ЕР“ или какому-то движению — это вопрос ее выбора», — добавил Илья Мительман.

Во время праймериз Барышеву вручили пакет с макаронами от Михаила Юревича. Посоперничать им не удалось — экс-губернатора не зарегистрировали кандидатом в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации «URA.RU», конфликт дошел до такой точки, что накануне прошла закрытая встреча в кабинете главы Курчатовского района. «Барышев нам сказал, что участие „Соцгорода“ в сходах жителей — это инициатива его новой помощницы Марины Дымовой. А он ни при чем. Говорил о хороших отношениях с губернатором Борисом Дубровским, что с ним встречается без галстуков в каждый свой приезд. Давал нам понять, что он где-то высоко, мы тут на земле. Обещал, что своих кандидатов выставлять в наших округах не будет. Конечно, мы ему не поверили», — рассказал один из участников встречи.

Вячеслав Ершов заверил, что ничего не знает о разговоре с Барышевым в кабинете Антипова и его самого там не было. Депутат Госдумы в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что позиционирует себя федеральным политиком. «Все интриги в Курчатовском районе — это глупости. Я к ним не имею отношения. Встречался в понедельник с губернатором, вчера был в Москве, выступал по важному закону. Так что не дергайте меня по таким мелочам», — попросил Барышев.

Курчатовские депутаты до последнего времени были разрознены. Но это весьма ресурсные люди. Тот же Илья Мительман — вице-спикер гордумы, сын вице-спикера Заксобрания области Семена Мительмана, Сергей Селещук и Александр Букреев — видные строители, Дмитрий Довженко — советник мэра Челябинска. «Раз Барышев сейчас не избирается, значит, работает в долгую. Металлургический район уже приватизировал. Сейчас хочет Курчатовский. Если по-прежнему будет идти напролом, начнется не только аппаратная война, но и публичный конфликт», — прогнозирует местный парламентарий.