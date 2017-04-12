«Кремль, не выбивай стул, на котором мы сидим»

20:43 12 апреля 2017 0

Политологи обсуждают, как выстроить диалог с властью Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Вокруг выборов президента Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) разворачивается скандал. В пятницу, 14 апреля в Москве начнет работу IV Конгресс РАПК, а 15 апреля, в субботу пройдет отчетно-выборное собрание. Как сообщают собеседники «URA.RU», выборы главы ассоциации могут быть сорваны: в РАПК сформировалось несколько групп политических консультантов, которые по-разному смотрят на будущее организации.

Одни считают, что РАПК может стать эффективной площадкой для получения заказов от новой команды администрации президента, другие полагают, что деятельность РАПК не должна превращаться в бизнес, и нужно сохранить и развить формат организации как профсоюза политтехнологов.

Политтехнолог Дмитрий Гусев предлагает изменить систему выборов президента РАПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кулуарные споры и скандалы также вызвало обсуждение управленческой модели РАПК и кандидатов в президенты ассоциации. Известно, что на этот пост будут претендовать гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов и председатель совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. Среди кандидатов также изначально был и руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев. Но по информации «URA.RU» он снял свою кандидатуру и призвал членов организации вообще изменить систему выборов главы РАПК.

В интервью «URA.RU» Гусев пояснил, что, по его мнению, организации не нужна лидерская модель: «Она не работает. Я вижу, что сейчас такая конкуренция в рамках конкретной профессиональной организации этой организации вредит. Поэтому я предлагаю ступенчатую модель управления, по которой, между прочим, выстроено большинство профессиональных организаций в Европе. Эта модель как раз позволит организации планово и спокойно развиваться и смотреть в будущее».

По информации агентства, у позиции Гусева есть свои сторонники в ассоциации. Один из них, член РАПК, тоже говорит, что лидерская модель исчерпала себя: «Каждый раз, когда будут проводиться выборы лидера, все будут спорить, кто-то останется недовольным, будут скандалы: все начнут конфликтовать друг с другом. Это все контрпродуктивно.

Сейчас и так напряженная обстановка в политтехнологическом сообществе, все разругались, конкурируют друг с другом за право получить заказы от власти».

С другой стороны, несколько членов РАПК в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что хотят видеть в организации более близкую к власти площадку. Именно этого ждут те, кто поддерживают кандидатуру Орлова на пост президента: «Он может обеспечить более плотное взаимодействие с властью за счет тех контактов, которые у него есть в „Единой России“ и в администрации президента».

Впрочем, от председателя совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексея Куртова его коллеги также ждут содействия цеху российских политтехнологов в коммуникациях с властью.

«Я знаю, что он нацелен на то, чтобы сделать из РАПК стабильную кузницу кадров для Кремля, правительства Госдумы», — говорит источник агентства.

Противники такого подхода рассказывают «URA.Ru», что, по их мнению, это неверный вектор для развития организации, потому что она должна сохранить свою независимость: «Видимо, расчет на то, что лидер будет приходить в Кремль, получать для себя какие-то заказы, но остальные тут причем? И причем сама организация? Получение заказов — это не наша деятельность, и вообще РАПК — это не бизнес».

Политтехнолог Алексей Куртов считает. что власть и эксперты должны говорить на одном языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сам Куртов в интервью «URA.RU» так объяснил задачи организации: «В нашем профессиональном поле есть игроки, без которых невозможна сама игра. Среди них, конечно, значится и администрация президента. И, конечно, взаимодействие с ней очень важно, как, впрочем, и с вице-губернаторами по внутренней политике в регионах, с общественными организациями, партиями».

Он также указывает на то, что в предстоящем конгрессе РАПК будут принимать участие представители администрации президента и партий: «Мы даем площадку для взаимодействия. Мы должны говорить на одном языке. Потому что иногда бывает так, что в АП скажут одно слово, и все понимают его по-разному и начинается недопонимание».

При этом Куртов отмечает, что ждать каких-то бонусов от власти ненужно: «У нас есть своя работа, которая, да, пересекается с органами власти, но вообще мы независимая организация, с независимыми специалистами».

Действующий президент РАПК Игорь Минтусов в интервью «URA.RU» рассказал, что в первый раз слышит о скандале вокруг выборов в ассоциации: «Там интрига предельно простая: на пост претендуют несколько человек. Заявили свои претензии на эту позицию Алексей Куртов, Дмитрий Орлов и Дмитрий Гусев. Причем заявили они в течении двух недель. Интрига в том, что для сторонних наблюдателей не очевиден победитель. Я свое мнение скажу на общем собрании. Публично его высказывать не буду, так как не веду никакую кампанию по „своему преемнику“. В этом тоже вижу интригу: президент молчит. Я рад тому, что есть альтернатива, борьба. Это означает, что за три года, пока я возглавлял РАПК, мои коллеги проявляют живейший интерес, оказывается, что пост президента РАПК является таким хорошим призом, хорошей позицией, за который будут бороться такие яркие представители нашей профессии».

Собеседники агентства в политтехнологическом сообществе считают, что накалить ситуацию в преддверии конгресса в РАПК могла та атмосфера неопределенности, которая в последние полгода сложилась между новой администрацией президента и корпусом политических консультантов. На дискуссионном клубе, посвященном митингам 26 марта, некоторые эксперты прямо говорили, что они хотят плотнее работать с администрацией президента (АП), получая от нее заказы на избирательные кампании и экспертную аналитику.

Новый кремлевский чиновник Алексей Жарич сможет выстроить работу с экспертным сообществом, надеются политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие политические консультанты в разговоре с «URA.RU» также указали на дефицит внимания к их сообществу со стороны Кремля: с прошлого года администрация президента не проводила встреч с политическими консультантами. На условиях анонимности один из собеседников агентства рассказал «URA.RU», почему это создает проблемы в работе: «Сам факт таких встреч был важен для экспертов, потому что это признание их заслуг и качества. Раз тебя пригласили, значит, тебя признают в качестве серьезного человека и профессионала. А это, в свою очередь, очень сильно влияет на твое позиционирование за пределами Москвы и Московской области. Потому что там же очень активно интересуются, что нового происходит в столице, какие федеральные тренды».

Председатель наблюдательного совета консалтингового агентства «Бакстер групп» Дмитрий Гусев замечает, что в администрацию президента пришли новые люди: «Они фактически только начали работать. В Управление общественных проектов Кремля пришел Алексей Жарич: очевидно, он также будет выстраивать работу и в интернет-сегменте, и с экспертным пулом. Он признанный профессионал в сообществе. Думаю, что новые форматы взаимодействия точно скоро появятся».

На этой неделе стало известно, что получил регистрацию новый прокремлевский фонд «Экспертный институт социальных исследований».

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что новый кремлевский институт сможет выстроить диалог с экспертным сообществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В экспертном сообществе полагают, что именно он сможет выстроить отношения с рынком политических консультантов. Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что создание этой структуры в целом благоприятно скажется на рынке: «Полагаю, значительное влияние на функционирование этой структуры будет оказывать заместитель начальника Управления внутренней политики Александр Харичев. Те люди, которые входят в Совет директоров Института, судя по всему, готовы к содержательному диалогу с сообществом. Я не ожидаю того, что это будет монополист на рынке, навязывающий правила игры. Скорее у него будет роль модератора, а работа с сообществом будет вестись по проектному принципу».

СМИ уже писали, что региональным мониторингом в Институте займется политтехнолог Андрей Колядин, а взаимодействием с экспертным сообществом — политтехнолог Глеб Кузнецов. Предполагается, что они в свою очередь будут привлекать работе других политических консультантов. В разговорах с корреспондентом «URA.Ru» политические эксперты указывают на то, что не ждут от АП каких-то прямых материальных благ. «Просто помогите демонстрацией внимания к нам, а с другой стороны, не выбивайте стул, на котором мы сидим. А то бывает, что ты с кем-то договоришься, ведешь переговоры, а они думают: а вдруг нам сейчас из АП кого-нибудь пришлют», — говорит глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По поводу создания нового институт эксперт выражает осторожный оптимизм: «Фамилии, которые звучат в связи с новым экспертным центром — это фамилии интеллектуалов с широкими взглядами. Помимо мониторинга рисков и угроз, должны быть и предложения по корректировке внутренней повестки и продвижению инноваций, в том числе через экспертное сообщество, которое не столько „методичек“ ждет, сколько хочет регулярности контактов и ощущения вовлеченности».