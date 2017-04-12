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12 апреля 2017
20:43  12 апреля 2017 0

«Кремль, не выбивай стул, на котором мы сидим»

Консультанты губернаторов ищут президента их сообщества: нужно восстановить контакты с АП
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт, часы на башне, кремль
Политологи обсуждают, как выстроить диалог с властьюФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Вокруг выборов президента Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) разворачивается скандал. В пятницу, 14 апреля в Москве начнет работу IV Конгресс РАПК, а 15 апреля, в субботу пройдет отчетно-выборное собрание. Как сообщают собеседники «URA.RU», выборы главы ассоциации могут быть сорваны: в РАПК сформировалось несколько групп политических консультантов, которые по-разному смотрят на будущее организации.

Одни считают, что РАПК может стать эффективной площадкой для получения заказов от новой команды администрации президента, другие полагают, что деятельность РАПК не должна превращаться в бизнес, и нужно сохранить и развить формат организации как профсоюза политтехнологов.

Интервью с Гусевым Д.Г. Москва, гусев дмитрий
Политтехнолог Дмитрий Гусев предлагает изменить систему выборов президента РАПК
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кулуарные споры и скандалы также вызвало обсуждение управленческой модели РАПК и кандидатов в президенты ассоциации. Известно, что на этот пост будут претендовать гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов и председатель совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. Среди кандидатов также изначально был и руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев. Но по информации «URA.RU» он снял свою кандидатуру и призвал членов организации вообще изменить систему выборов главы РАПК.

В интервью «URA.RU» Гусев пояснил, что, по его мнению, организации не нужна лидерская модель: «Она не работает. Я вижу, что сейчас такая конкуренция в рамках конкретной профессиональной организации этой организации вредит. Поэтому я предлагаю ступенчатую модель управления, по которой, между прочим, выстроено большинство профессиональных организаций в Европе. Эта модель как раз позволит организации планово и спокойно развиваться и смотреть в будущее».

По информации агентства, у позиции Гусева есть свои сторонники в ассоциации. Один из них, член РАПК, тоже говорит, что лидерская модель исчерпала себя: «Каждый раз, когда будут проводиться выборы лидера, все будут спорить, кто-то останется недовольным, будут скандалы: все начнут конфликтовать друг с другом. Это все контрпродуктивно.

Сейчас и так напряженная обстановка в политтехнологическом сообществе, все разругались, конкурируют друг с другом за право получить заказы от власти».

С другой стороны, несколько членов РАПК в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали, что хотят видеть в организации более близкую к власти площадку. Именно этого ждут те, кто поддерживают кандидатуру Орлова на пост президента: «Он может обеспечить более плотное взаимодействие с властью за счет тех контактов, которые у него есть в „Единой России“ и в администрации президента».

Впрочем, от председателя совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексея Куртова его коллеги также ждут содействия цеху российских политтехнологов в коммуникациях с властью.

«Я знаю, что он нацелен на то, чтобы сделать из РАПК стабильную кузницу кадров для Кремля, правительства Госдумы», — говорит источник агентства.

Противники такого подхода рассказывают «URA.Ru», что, по их мнению, это неверный вектор для развития организации, потому что она должна сохранить свою независимость: «Видимо, расчет на то, что лидер будет приходить в Кремль, получать для себя какие-то заказы, но остальные тут причем? И причем сама организация? Получение заказов — это не наша деятельность, и вообще РАПК — это не бизнес».

3 конгресс РАПК, второй день. Москва, куртов алексей
Политтехнолог Алексей Куртов считает. что власть и эксперты должны говорить на одном языке
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сам Куртов в интервью «URA.RU» так объяснил задачи организации: «В нашем профессиональном поле есть игроки, без которых невозможна сама игра. Среди них, конечно, значится и администрация президента. И, конечно, взаимодействие с ней очень важно, как, впрочем, и с вице-губернаторами по внутренней политике в регионах, с общественными организациями, партиями».

Он также указывает на то, что в предстоящем конгрессе РАПК будут принимать участие представители администрации президента и партий: «Мы даем площадку для взаимодействия. Мы должны говорить на одном языке. Потому что иногда бывает так, что в АП скажут одно слово, и все понимают его по-разному и начинается недопонимание».

При этом Куртов отмечает, что ждать каких-то бонусов от власти ненужно: «У нас есть своя работа, которая, да, пересекается с органами власти, но вообще мы независимая организация, с независимыми специалистами».

Действующий президент РАПК Игорь Минтусов в интервью «URA.RU» рассказал, что в первый раз слышит о скандале вокруг выборов в ассоциации: «Там интрига предельно простая: на пост претендуют несколько человек. Заявили свои претензии на эту позицию Алексей Куртов, Дмитрий Орлов и Дмитрий Гусев. Причем заявили они в течении двух недель. Интрига в том, что для сторонних наблюдателей не очевиден победитель. Я свое мнение скажу на общем собрании. Публично его высказывать не буду, так как не веду никакую кампанию по „своему преемнику“. В этом тоже вижу интригу: президент молчит. Я рад тому, что есть альтернатива, борьба. Это означает, что за три года, пока я возглавлял РАПК, мои коллеги проявляют живейший интерес, оказывается, что пост президента РАПК является таким хорошим призом, хорошей позицией, за который будут бороться такие яркие представители нашей профессии».

Собеседники агентства в политтехнологическом сообществе считают, что накалить ситуацию в преддверии конгресса в РАПК могла та атмосфера неопределенности, которая в последние полгода сложилась между новой администрацией президента и корпусом политических консультантов. На дискуссионном клубе, посвященном митингам 26 марта, некоторые эксперты прямо говорили, что они хотят плотнее работать с администрацией президента (АП), получая от нее заказы на избирательные кампании и экспертную аналитику.

Алексей Жарич, интервью. Екатеринбург, жарич алексей
Новый кремлевский чиновник Алексей Жарич сможет выстроить работу с экспертным сообществом, надеются политологи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие политические консультанты в разговоре с «URA.RU» также указали на дефицит внимания к их сообществу со стороны Кремля: с прошлого года администрация президента не проводила встреч с политическими консультантами. На условиях анонимности один из собеседников агентства рассказал «URA.RU», почему это создает проблемы в работе: «Сам факт таких встреч был важен для экспертов, потому что это признание их заслуг и качества. Раз тебя пригласили, значит, тебя признают в качестве серьезного человека и профессионала. А это, в свою очередь, очень сильно влияет на твое позиционирование за пределами Москвы и Московской области. Потому что там же очень активно интересуются, что нового происходит в столице, какие федеральные тренды».

Председатель наблюдательного совета консалтингового агентства «Бакстер групп» Дмитрий Гусев замечает, что в администрацию президента пришли новые люди: «Они фактически только начали работать. В Управление общественных проектов Кремля пришел Алексей Жарич: очевидно, он также будет выстраивать работу и в интернет-сегменте, и с экспертным пулом. Он признанный профессионал в сообществе. Думаю, что новые форматы взаимодействия точно скоро появятся».

На этой неделе стало известно, что получил регистрацию новый прокремлевский фонд «Экспертный институт социальных исследований».

Пресс-конференция ВЦИОМ в ТАСС. Москва, орлов дмитрий
Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что новый кремлевский институт сможет выстроить диалог с экспертным сообществом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В экспертном сообществе полагают, что именно он сможет выстроить отношения с рынком политических консультантов. Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что создание этой структуры в целом благоприятно скажется на рынке: «Полагаю, значительное влияние на функционирование этой структуры будет оказывать заместитель начальника Управления внутренней политики Александр Харичев. Те люди, которые входят в Совет директоров Института, судя по всему, готовы к содержательному диалогу с сообществом. Я не ожидаю того, что это будет монополист на рынке, навязывающий правила игры. Скорее у него будет роль модератора, а работа с сообществом будет вестись по проектному принципу».

СМИ уже писали, что региональным мониторингом в Институте займется политтехнолог Андрей Колядин, а взаимодействием с экспертным сообществом — политтехнолог Глеб Кузнецов. Предполагается, что они в свою очередь будут привлекать работе других политических консультантов. В разговорах с корреспондентом «URA.Ru» политические эксперты указывают на то, что не ждут от АП каких-то прямых материальных благ. «Просто помогите демонстрацией внимания к нам, а с другой стороны, не выбивайте стул, на котором мы сидим. А то бывает, что ты с кем-то договоришься, ведешь переговоры, а они думают: а вдруг нам сейчас из АП кого-нибудь пришлют», — говорит глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По поводу создания нового институт эксперт выражает осторожный оптимизм: «Фамилии, которые звучат в связи с новым экспертным центром — это фамилии интеллектуалов с широкими взглядами. Помимо мониторинга рисков и угроз, должны быть и предложения по корректировке внутренней повестки и продвижению инноваций, в том числе через экспертное сообщество, которое не столько „методичек“ ждет, сколько хочет регулярности контактов и ощущения вовлеченности».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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