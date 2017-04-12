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Ямальский поселок вернули к жизни после ЧП 7. Чиновник подтвердил избиение детьми учителей

Чиновник подтвердил избиение детьми учителей 8. На Ямале сократят время продажи алкоголя 20:53 12 апреля 2017 0 Коммунисты Ямала захватили траурные митинги своими плакатами Мэрия Ноябрьска отдала приведенных горожан на лекцию о коррупции и бесчинствах «Платона» Юлия Фролова © Служба новостей «URA.Ru» Коммунисты связали две акции в Ноябрьске, привязав оппозиционную акцию к гражданскому митингу фото - сайт КПРФ Ямала В Ноябрьске обсуждают смешение двух публичных мероприятий, прошедших в минувшую субботу в городе. Как и по всей России в нефтяной столице ЯНАО в 12 часов состоялся траурный митинг в память о жертвах теракта в Петербурге, а также с лозунгами против терроризма. Однако, стать главным событием дня ему не удалось: пока горожане собирались на мероприятие, их внимание забрали на себя местные коммунисты, которые на том же самом месте вели акцию против системы «Платон» и коррупции. Наблюдатели расценили акцию КПРФ как захват политической повестки города и паразитирование на чужом мероприятии. «Они намеренно сделали так. На пикет против „Платона“ никто бы не пришел, несмотря на то, что электорат у КПРФ в Ноябрьске есть. А вот на траурный митинг люди пришли. И вынужденно слушали крики о коррупции в стране. Хотя шли совсем для другого: выразить сочувствие родным погибших в Питере», — рассуждает один из политологов. Первый секретарь обкома КПРФ Елена Кукушкина опровергает это предположение: «Пикет в Ноябрьске был согласован за 10 дней, мы не могли знать о теракте. Кроме того, недели за три во всех регионах назначены были акции протеста против системы „Платон“, нам тоже нужно было провести такую. После пикета мы присоединились к траурному митингу». Она также добавила, что у местных коммунистов не было мысли отменить пикет, когда стало известно об общем митинге против террора. В рамках траурного митинга коммунисты также отметились — на нем выступил первый секретарь комитета Ноябрьского городского отделения КПРФ Андрей Шепелев фото — сайт КПРФ Ямала Замглавы администрации Ноябрьска Алексей Ардышев заверил агентство, что коммунисты не смогли «перебить» антитеррористическую повестку. По его словам, мероприятия были разведены по времени — КПРФ провела свой пикет в 11 часов. В 12 часов люди собрались на митинг против террора. Чиновник отмечает: собрание было аполитичным, коммунисты убрали партийную символику. «У нас действует свобода собраний, заявка от партии на пикет была подана без нарушений. Это было их право — проводить акцию в любое время и в любом месте», — заключил чиновник. Политолог Андрей Ткаченко поддерживает позицию мэрии о невмешательстве в акцию коммунистов, считая, что предприми администрация какие-либо действия, скандал имел бы больший резонанс. «Смысл этого пикета КПРФ сводился только к тому, чтобы вызвать рефлексы. Поэтому, по моему мнению, мэрия совершенно правильно не отреагировала КПРФ могли бы возмутиться, что к их требованиям не прислушиваются», — сказал политолог. Другой собеседник отмечает: у мэрии Ноябрьска даже в случае большого желания отменить параллельные акции не было рычагов влияния на коммунистов. «В округе это может быть расценено как слабость местной власти. Или как попытка вести свою игру. Хотя изначально шансов договориться с КПРФ о переносе места и времени у администрации города не было. Предпринимать какие-то действия постфактум я не вижу смысла», — заключил собеседник. Как отметил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, в заслугу мэрии можно поставить то, что митинги не превратились в скандал. «Тем не менее, я считаю, что, если есть рабочие отношения с КПРФ, нужно было договориться о переносе сроков пикета. Это явно демонстрирует, что отношения между партией и властью не безоблачные», — замечает эксперт. Многие эксперты посчитали, что мэрия поступила правильно, позволив коммунистам играть на повестке. Однако один из наблюдателей предположил, что это не понравится округу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Он также предлагает альтернативную точку зрения относительно поведения коммунистов: «Я бы не спешил обвинять КПРФ. Возможность лежала на поверхности — прийти и развернуть лозунги против коррупции и террора. Большинство оппозиционеров предпочло этого не делать, так как наложение могло бы вызвать неоднозначную реакцию. Но Ноябрьск стоит особняком. Многое зависит от того, каким был формат траурного митинга в Ноябрьске. Если это был траур и возложение цветов — это одна история, если митинг-концерт — это другая история», — сказал политолог. Кстати, неоднократный участник выборов в Гордуму Ноябрьска Александр Бондарчук уже раскритиковал форму проведения траурного собрания. «По всей стране это траурные митинги, а у нас флешмоб с танцами», — отметил он на своей странице во «Вконтакте». Он же приметил и еще одних представителей оппозиции — ЛДПР митинг также использовала для собственного пира, принеся с собой шарики с партийной символикой и пакеты. По мнению одного из местных политологов, реакции со стороны местной мэрии на попытку перехвата повестки не последует. Городская администрация еще не успела включиться в предвыборный процесс, хотя оппозиция уже активно работает в этом направлении. Напомним, в городе осенью пройдут довыборы в Гордуму, поскольку досрочно сложила мандат депутат Елена Шаповалова. Есть риск, что в случае потери контроля над оппозицией выборы пройдут по незапланированному сценарию. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий