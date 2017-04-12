21:19 12 апреля 2017 0

Депутаты подарили Наталье Комаровой минимум 15 лет абсолютной власти в Югре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова может получить пост главы региона и в 2020 году, хотя ранее считалось, что это невозможно. Законодательное разрешение есть в поправках в процедуру наделения полномочиями, которые внесли депутаты регионального парламента. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил «URA.RU» источник в Думе округе. Если действующий руководитель автономии решит вновь баллотироваться, то юридических препятствий у него не возникнет. Фактически, Наталья Комарова сможет руководить Югрой три губернаторских срока подряд, тогда, как прямолинейное толкование российского законодательства допускает только два цикла.

Наталья Комарова стала губернатором Югры 1 марта 2010 года. В 2015 году президент России Владимир Путин предложил ей продолжить работу в этой должности и в сентябре того же года Дума вновь наделила Комарову полномочиями. Таким образом, в округе считают, что Комарова руководит территорией два срока. Но это не так.

По данным инсайдера, де-юре Наталья Комарова находится на посту губернатора первый период. Ее срок полномочий следует отсчитывать с даты избрания, 13 сентября 2015 года.

Норма, «обнуляющая» нынешнюю главу региона, была закреплена депутатами одновременно с отменой в Югре прямых выборов, и утверждения многоступенчатой процедуры согласования через губернатора Тюменской области, президента страны и парламент округа.

Все «медведевские губернаторы» получили узаконенный третий срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В истории России был „медведевский период“, когда глав субъектов назначал президент, но с 1 июня 2012 года этот подход отменили. Губернаторов отправили на выборы, определив для них ограничение: не более двух циклов по пять лет каждый. И это без учета срока, делегированного назначением», — комментирует собеседник агентства.

Источник также утверждает, что данная норма была скопирована слово в слово югорскими парламентариями из федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», принятого Госдумой в новой редакции в 2012 году. Согласно поправкам, такие правила действуют для всех российских губернаторов, назначавшихся на свои посты до 2012 года, а после выдвинувших свои кандидатуры на выборы.

«При определении сроков полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ранее наделенного такими полномочиями, а затем избранного на указанную должность, первым из числа двух возможных сроков подряд является срок, на который это лицо было избрано после вступления в силу данного федерального закона», — цитирует федеральную норму инсайдер.

То есть, если меняется схема наделения полномочиями, сроки, которые политик работал, наделенный по другой схеме, списываются. Так уже было в начале нулевых, когда федеральный центр договорился с губернаторами о продлении их полномочий в обмен на лояльность и подчиненность Москве. Отсюда и сложились длительные карьеры губернаторов-старожилов, которых так долго вычищали в конце нулевых — начале десятых.

В случае с Натальей Комаровой с момента ее вступления в должность в 2010 году правила назначения менялись дважды: в 2012-м для всей страны (выборы вместо назначения), и в 2014-м для Тюменской области (назначение через представление кандидатур губернатором Тюменской области).

«URA.RU» удалось официально подтвердить информацию. «Речь идет о том, что изменилось федеральное законодательство в части работы губернаторов.

Теперь считаются два полных срока — у Натальи Владимировны по этой причине полный первый срок считается с последних выборов. Так что да, у нее есть в запасе еще один», — прокомментировал вице-спикер Думы Югры Александр Сальников.

Новость о третьем сроки Комаровой стала для ее политических оппонентов полной неожиданностью Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Для коллег Александра Сальникова информация о том, что Наталья Комарова может баллотироваться на третий срок имела эффект разорвавшейся бомбы. «Я пока не соглашусь с тем, что у Натальи Комаровой первый срок. Этот вопрос надо проработать с юристами, и я бы не согласился с такой постановкой вопроса», — заявил руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО, один из главных критиков действующего правительства, Евгений Марков.

Сенатор Совета Федерации Юрий Важенин считает, что Наталья Комарова может возглавлять автономный округ и 10 сроков подряд, при том условии, если ей доверяют югорчане. «Регион будет выбирать в любом случае, что ему нужно — Комарова, Петров, Иванов, Сидоров. Разницы не вижу в том, первый это срок или второй. Главное, чтобы должность была выборная. У нас сложный субъект, „матрешка“, поэтому выборы отменили. Но вот если бы губернатора избирал народ, то, чувствуя поддержку людей, и губернатор был бы увереннее с моральной точки зрения. А первый или второй срок у Комаровой — разницы не вижу. Если народ доверит, то пусть хоть 10 сроков сидит. Не это самая большая проблема для региона», — прокомментировал Важенин.

Политические эксперты тем временем призывают не торопить события. По мнению главы уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолия Гагарина, решение о продлении полномочий губернатора однозначно будет приниматься в Кремле, однако до истечения юридически первого срока Натальи Комаровой остается еще три года. «Пока рано говорить. У губернаторов всегда есть возможность изменить свои позиции. Впереди еще много времени», — считает политолог.