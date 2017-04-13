Пермская власть не поняла «Коммерсант»

10:12 13 апреля 2017 0

Подконтрольного медиахолдинга больше нет, и это – слабость администрации Решетникова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Десятая неделя в статусе врио губернатора Пермского края актуализировала для Максима Решетникова вопрос ревизии доставшегося наследства: где медиа-холдинг, созданный Виктором Басаргиным на бюджетные деньги? Отстранив от власти многочисленных политических игроков, глава региона столкнулся с массированной информационной кампанией, противопоставить которой нечего: даже оригинальные и качественные поводы моментально меняют тональность.

«Встреча с дольщиками „Первого пермского“ прошла позитивно, многолетняя проблема теперь имеет вариант своего решения. [Максим] Решетников предупредил, что тем дольщикам, для кого это жилье — не единственное, вероятно, придется что-то доплатить. Но во всех СМИ информацию переиначили, и обвинили власть в том, что доплачивать придется всем. К журналистике это не имеет никакого отношения, это кампания», — считает источник агентства в окружении врио губернатора Пермского края.

Эту оценку разделяют многие представители региональной власти. В среду в приватных разговорах с журналистом «URA.RU» особое внимание уделялось материалам пермской редакции «Коммерсанта». В материале о встрече Максима Решетникова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером «красной нитью» проходит мысль, что долги пермских потребителей перед газовиками в этом году существенно растут, и нет никаких гарантий, что новый губернатор сможет решить проблему и «разморозить» инвестиции.

Другая публикация была посвящена тому, что окружение Решетникова в рамках праймериз «Единой России» якобы не хочет, чтобы глава региона выступал на одних площадках со своим соперником — депутатом Заксобрания Сергеем Клепциным — и настаивает на «индивидуальной программе». Команда главы региона якобы настояла на том, чтобы единороссы отбросили идеи совместных выступлений конкурентов перед партийцами.

Источник, близкий к команде врио губернатора, утверждает, что чиновники уже озадачились критикой со стороны авторитетного издания: «В качестве „наездов“ статьи пока не воспринимают, но есть ощущение, что они носят довольно тенденциозный характер».

Реакция администрации округа понятна: во власти пермский «Коммерсант» долгое время считался частью губернаторского медиа-холдинга. В период правления предыдущего губернатора Виктора Басаргина франшиза «Коммерсанта» на работу под брендом в Перми оказалась под контролем близкого соратника главы региона и создателя медиа-холдинга «Урал-Информ» Кирилла Маркевича.

Однако прошлой весной структуры главного оппонента Басаргина — депутата Заксобрания (теперь — Госдумы) Дмитрия Скриванова — выкупили франшизу и зарегистрировали ее на ООО «Коммерсантъ в Перми». Но уже через пару месяцев возник конфликт — фирма лишилась прав на газету из-за нарушения условий франшизы.

Сейчас «Коммерсантъ» выпускает ООО «Деловая журналистика». В прошлом году ходили слухи, что актив принадлежит либо спикеру Заксобрания Валерий Сухих, либо председателю совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян. Однако осведомленные источники говорят, что в действительности издание контролирует вице-президент АК «Алроса» Ринат Гизатулин. Последний сам был журналистом — начинал свою карьеру в издательском доме «Компаньон», возглавлял пресс-службу министерства природных ресурсов, а в 2011 году был назначен заместителем тогдашнего министра — экс-губернатора Пермской области Юрия Трутнева.

Впрочем, непонятно, оказывает ли реальное влияние на политику «Коммерсанта» владелец этого актива. Наблюдатели отмечают, что редакция во главе с Вячеславом Сухановым всегда вела себя обособленно и старалась соблюдать баланс в своих материалах — Басаргина издание также не нахваливало. «Но и не критиковало», — замечает собеседник агентства в администрации.

«Пермская редакция „Коммерсанта“ с пониманием относится к ситуации „кому-то что-то показалось“, но обычно не видит смысла комментировать это. Редакционная политика „Ъ“ не предусматривает критического, подобострастного либо любого иного отношения к ньюсмейкерам. Мы рассказываем о значимых событиях, позволяя высказаться всем сторонам, а также экспертам. Других подходов наш формат не предусматривает», — пояснили «URA.RU» в редакции «Ъ-Прикамье».

По данным агентства, власти будут изучать причины резкости в оценке действий власти, которую считают необоснованной. Источник в медиасреде говорит, что общий информационный фон в общественно-политических СМИ действительно не благоприятный. Он уверен, что сейчас атаки сдерживаются государственными контрактами на освещение деятельности органов власти, заключенные еще при Басаргине. Он напоминает, что подконтрольного медиа-холдинга больше нет, и это — слабость администрации.

Политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков считает, что «должна быть выстроена система взаимоотношений со СМИ»: «Всех надо „кормить“, тем более перед выборами. Но денег не хватит на всех, и Решетников, как рыночник, видимо, постепенно кому-то „обрежет“ финансирование. А собственный медиа-холдинг создавать точно бессмысленно — подобная „машина“ нужна в условиях борьбы с оппонентами, которые сами обладают значительными медийными ресурсами. На сегодняшний день таковых нет».