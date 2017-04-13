Что значит «глаза не отводи» для российской дипломатии

16:15 13 апреля 2017 0

Дискуссии в ООН все чаще напоминают телевизионные ток-шоу Фото: White House/Wikipedia

Эмоциональное выступление российского представителя в Совбезе ООН Владимира Сафронкова активно обсуждается сегодня в СМИ и соцсетях. «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь! Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе», — заявил Сафронков, обращаясь к постпреду Великобритании в Совбезе ОНН Мэттью Райкрофту. Дипломаты обсуждали проект резолюции по химатаке в сирийской провинции Идлиб.

Такая речь для российской дипломатии — экзотика. Мнения о риторике Сафронкова разделились: некоторые назвали ее искренней и патриотичной, другие расценили такое заявление как откровенно хулиганское. Почему воинственная риторика стала популярной у дипломатов, понимают ли нас оппоненты лучше — в авторской колонке директора Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ им. М.В.Ломоносова, доктора исторических наук Юрия Рогулева.

Дипломатическая риторика становится все более и более воинственной во всем мире. Именно поэтому я бы не стал говорить, что это чисто российский тренд, хотя в нашей истории и была знаменитая «кузькина мать». Сейчас же это явно общая тенденция.

Можно вспомнить, например, что совсем недавно президент США Дональд Трамп назвал сирийского лидера Башара Асада «животным». Немало было высказываний американских политиков и о России. Нашу страну, например, характеризовали не иначе как «бензоколонку с ракетами». Сенатор Маккейн вообще не стесняется регулярно говорить гадости о России. Такие заявления нравятся людям, их активно используют и тиражируют известные политики и дипломаты.

Что касается резонансного выступления в ООН Владимира Сафронкова, то в данном случае очевидно, что он поддался на провокацию. Понятно, что представители Великобритании занимались тем, что всячески провоцировали россиян, в том числе с помощью оскорблений, которые, правда, прозвучали не напрямую, а завуалированно.

Однако гнев, как известно, является плохим советчиком. Я полагаю, что отвечать на выпады в нашу сторону, конечно, необходимо, но не следует реагировать на провокации, втягиваться в подобные драки. Ведь такая задача и стояла перед нашими оппонентами. Нам надо запастись терпением и отвечать на звучащие претензии и оскорбления аргументированно и цивилизованно.

Я убежден в одном: дипломатию ни в коем случае нельзя превращать в пропаганду, а именно это, к сожалению, мы все чаще и чаще наблюдаем в последнее время. Многие заседания в ООН, как мы видим, трансформируются в настоящие шоу, сродни телевизионным, в ходе которых участники обмениваются нелицеприятными заявлениями.

Несомненно, нынешняя дипломатия становится специфической, но не надо уходить на уровень «сам дурак», как бы нас к этому ни призывали.

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