Почему Ямалу грозит затопление, но это никого не пугает

20:45 13 апреля 2017 0

Чтобы избежать заторов и затопления округа, лед на реках будут пилить и бурить Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Приход ледохода для ямальцев — не просто красивое природное явление, но и жизненно важное событие. Во-первых, вскрытие реки ото льда означает, что весенние холода (на Ямале весна такая же холодная, как зима в Екатеринбурге) наконец-то отступают и скоро придет лето. Во-вторых — это окончание сезона распутицы и начало речной навигации. Для региона, где практически отсутствуют дороги, речной транспорт — единственная доступная транспортная связь в летнее время. Можно, конечно, летать вертолетами, но это в разы дороже.

Накануне центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сделал практически сенсационное для жителей Ямала заявление — ледохода на Оби на Ямале стоит ожидать 19 мая. Обычно это происходит 26—27 мая.

В беседе с журналистом «URA.RU» заместитель начальника центра Артем Кошкин рассказал, что на ранний ледоход указывают толщина льда, запасы воды в снежном покрове и текущая весенняя погода. Но прогнозы специалиста — штука достаточно абстрактная, и все может измениться.

«Как правило, ледоход от Тобольска до Салехарда идет примерно месяц. Сегодня коллеги сообщали, что там лед еще стоит без подвижек. Если в течение недели в Тобольске лед пойдет, то мы в сроки укладываемся.

Но существует определенная погрешность. Как пойдет ледоход и будут ли заторы [льда] — спрогнозировать достаточно сложно», — сказал Артем Кошкин.

Так выглядела ледовая переправа через Обь в районе Салехарда 25 мая 2016 года, в последний день перед закрытием Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Специалист отметил, что на Ямале лед на реке достаточно толстый. Он не успевает растаять. Поднимающийся уровень воды, как правило, отрывает лед от берегов и уносит дальше на север. Именно это и способствует появлению заторов льдин на реках — это чревато разливами вод и затоплениями.

В региональном МЧС уже перешли в режим полной боевой готовности. На заседании окружной комиссии по ЧС спасатели озвучили, что есть вероятность заторов на реках Надым и Пур, впадающих в Обь.

В зоне риска 4 населенных пункта: Надым, Тарко-Сале, Уренгой и Овгорт. По прогнозам МЧС, в зону затопления могут попасть 33 объекта экономики и порядка 70 домов, в которых проживает полторы тысячи человек.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ямалу Дмитрий Александров при этом сообщил, что взрывать лед они в этом году не собираются из соображений экономии и безопасности. В возможных зонах подтопления лед будут бурить и пилить, чтобы избежать заторов.

Несмотря на морозы дорожники уже готовятся к закрытию ледовых переправ. Часть из них, в южной части региона, уже перекрыли.

Ледовая переправа между городами Салехард и Лабытнанги, по прогнозам, может прекратить работу 26 апреля. С этого момента столица региона останется без наземной связи с миром.

Пока что переправа ровная и ничто не указывает на скорое закрытие Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Журналист «URA.RU» побывал на переправе. Пока ничто здесь пока не говорит о надвигающейся распутице. Дорога ровная, и проступающей воды не видно.

«Сегодня только с утра ездил в Лабытнанги, еще даже вода не проступила нигде. Вполне себе нормальная переправа. С такой погодой она вряд ли скоро начнет таять. Зачем так рано закрывать-то? Пусть бы работала подольше», — отмечает один из салехардских водителей, намекая, что погода до сих пор стоит достаточно холодная.

Еще один водитель делится жизненным опытом: «Пока что все нормально, но это же Север, завтра может выйти солнце и резко потеплеет, все растает, и переправу расквасит, что не проехать. Не удивлюсь. если она и до 26 не доживет».

На межсезонье вездеход — лучший транспорт Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Справедливости ради заметим, что эта переправа закрывается одной из последних в регионе. Все понимают ее важность и разрешают проезд, даже когда через трещины уже проступила вода и водителям приходится перебираться практически вплавь. В прошлом году ледовую переправу закрыли также 26 апреля. Дальше ее эксплуатация была опасна. Последний день работы переправы в прошлом году не обошёлся без ЧП.

Пока не пройдет ледоход, через Обь будут курсировать вездеходы на воздушной подушке. Своего рода северные маршрутки. Это единственный безопасный способ перебраться с одного берега на другой. Другая техника просто не сможет преодолеть еще не освободившуюся ото льда реку. Как только Обь отчистится ото льда, транспортное сообщение будет восстановлено. Между Салехардом и Лабытнанги начнут курсировать паромы, перевозящие людей и автомобили.