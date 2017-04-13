Свердловская власть перешла в режим «мохито»

17:56 13 апреля 2017 0

За окном весна, и, даже сидя в душном помещении, хочется говорить о майских праздниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловское правительство окончательно пришла весна. Первый из 22 вопросов повестки заседания кабмина в четверг, 13 апреля, раскрыл истинный настрой власти: обсуждали подготовку и проведение масштабной уборки в области, Первомай и День Победы.

Рассказывая коллегам о субботниках, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов потребовал от муниципалитетов «давать исчерпывающую информацию через СМИ и социальные сети», а в Первомай «создавать атмосферу праздника, активно вовлекая в мероприятия молодежь». Традиционно подающий сигналы о поступающих сообщениях сотовый телефон Тунгусова на протяжении всего его доклада лежал без каких-либо сигналов, а вот вице-губернатор Азат Салихов на соседнем кресле постоянно проверял приходящие ему уведомления.

Контракт Артемию Кызласову, скорее всего, продлят, а критиковавший руководителя «Титановой долины» в прошлые годы Алексей Пьянков может стать его подчиненным. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Оргкомитет под председательством губернатора, посвященный подготовке празднования Дня Победы в Свердловской области, согласно анонсу Владимира Тунгусова, должен был пройти сегодня в 12:30, однако релиз с мероприятия появился лишь спустя пять часов.

Началось заседание правительства сегодня, впрочем, не с обсуждения повестки, а с больших докладов — инновация губернатора, введенная в ноябре прошлого года, когда он единолично возглавил кабмин. Члены правительства обсудили неудобный вопрос об отставании от требуемых «федералами» темпов строительства школ — к 2025 нужно 179 тыс. мест, а реалии позволяют говорить о перспективе только в 40 тысяч.

Уже после заседания министр строительства Михаил Волков, комментируя «школьный» вопрос, мельком дал характеристику технологии, которую в бытность премьером Дениса Паслера называли чуть ли не «революционной» и доверяли только одной компании — «Ген СтройУрал».

«Надстройка третьего этажа (именно эту инновацию предложила несколько лет назад компания экс-премьеру) — это плохая технология и больше она использоваться не будет. Есть утвержденные нормативы, согласно которым на такое-то количество учебных мест должны быть и пищеблоки соответствующие, и спортзалы, и все остальное. А если мы увеличиваем только количество учебных мест, а остальное оставляем как есть — это неправильно», — заявил «URA.RU» Волков.

Зарплата главы администрации Ленинского района Екатеринбурга на 30 тысяч ниже, чем у министра экономики. Дмитрий Ноженко теперь точно это знает. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока одни министры на заседании докладывали по пунктам повестки и «на автомате» принимали все озвучиваемые проекты, другие их коллеги во всевозможных мессенджерах обсуждали все, что только можно, помимо работы. Часть из них, например, интересовалась, почему глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов вдруг сел напротив директора департамента по молодежной политике Ольги Глацких (сегодня она была в платье цвета весеннего неба), хотя всегда садился рядом. «Может, у нее духи какие-то не такие сегодня», — делились предположениями работники аппарата. Инсинуации пресек сам Алексей Петрович, сказав, что «так распорядился протокол».

Другие члены кабмина делились слухами о том, во что планируется превратить министерство экономики. Общее в их словах было одно — само министерство постараются упразднить. «Губернатор больше не хочет отдавать министерства ни УГМК, ни Тунгусову. Так что экономику либо сольют с мининвестразвития, либо присоединят к минфину. В первом случае [министра Дмитрия] Нисковских уберут точно, поставят своего какого-то экономиста, во втором — все получит Кулаченко и просто станет еще сильнее и незаменимей».

В самом свердловском минэке, рассказывают чиновники, сегодня не назначен даже исполняющий обязанности — отдельные функции министра выполняет вице-губернатор Александр Высокинский, а вот право подписи пока не передано никому и соответствующий указ не выпущен. О самом Дмитрии Ноженко, ушедшем на пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга, бывшие коллеги рассказывают с некоторой печалью: «Там зарплата у него тысяч на 30 тысяч меньше, а учитывая, что все подчиненные все еще архиповские (Евгения Архипова — бывшего главы администрации Ленинского района), то что-то хорошее даже представить сложно».

Подготовку ко Дню Победы сегодня обсуждали в закрытом режиме — в селекторном совещании принимали участие главы, силовики и общественные организации Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Впрочем, завидуют Ноженко куда больше, чем переживают за него. Как и прежде, актуальной для отдельных членов кабмина остается тема трудоустройства — в напряжении чиновников держит указ о назначении врио губернатора, который до сих пор не опубликован. В этой связи поползли слухи про министра промышленности Сергея Пересторонина — тот, к слову, сегодня на заседании занял кресло Дмитрия Ноженко. «Почему-то пошли слухи о том, что он пойдет в „Титановую долину“, но он сам вроде собирается куда-то в военную сферу», — делится обсуждаемой информацией знакомый член кабмина.

В «Титановую долину», тем временем, по информации собеседника, собирается другой чиновник. «[Экс-главу МУГИСО, ныне советника губернатора Алексея] Пьянкова сначала хотели поставить в КРСУ, туда же, где теперь и [замгендиректора „Корпорации развития Среднего Урала“ Роман] Масленников. Но потом побоялись скандала на волне резонанса и решили, что пусть он будет в „Титановой долине“ пока, чтобы потом его наверх вернуть», — рассказавший это чиновник сразу уточнил, что «все могут еще тысячу раз переиграть».

Нынешний гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов, утверждают члены кабмина, скорее всего, продлит свои полномочия, заканчивающиеся как раз на днях. Первый вице-губернатор Алексей Орлов, заверяют чиновники, как и в прошлом году, уже дал своему протеже «устойчивые гарантии».