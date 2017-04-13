В эти выходные Козицын спасает репутацию «фартового»

18:02 13 апреля 2017 0

Баскетбольный клуб Козицына в этом сезоне собирает трофеи один за другим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург на три дня станет площадкой для выяснения отношений между Россией, Турцией и Чехией. В пятницу, 14 апреля, на главной арене ДИВСа стартует «Финал четырех» женской баскетбольной Евролиги — главного клубного турнира Старого Света. Фаворитом считается баскетбольный УГМК — любимый клуб медного олигарха Андрея Козицына, который также является президентом ХК «Автомобилист». Чтобы не потерять статус любимчика руководства (а такое бывало, и в наказание Козицын прекращал посещать матчи) УГМК нужна победа любой ценой.

В отличие от «Автомобилиста», который не попал в плей-офф КХЛ, УГМК в этом сезоне собирает трофеи один за другим. Сначала был дежурный Кубок УГМК, затем — Суперкубок Европы и Кубок России. Все это не удивительно, учитывая, что УГМК собрал в команду сильнейших спортсменов планеты: это и лучшая баскетболистка XXI века американка Дайана Таурази, и мощная звезда сборной США Бриттни Грайнер (рост 203 см), лидер сборной Испании Альба Торренс, опытнейшая испанка Санчо Литтл, баскетболистка сборной России Евгения Белякова и другие звезды.

В полуфинале 14 апреля сойдутся УГМК против «Фенербахче» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команду из Екатеринбурга давно называют сборной мира, и в этом году этот статус УГМК еще и визуализировал — сделал видеоролик, где показана планета Земля и места, откуда баскетболистки приехали в столицу Урала.

В финале Евролиги «лисицы» играли уже девять раз подряд, но только трижды им удалось победить, поэтому именно кубок Евролиги сегодня является самым ценным трофеем для УГМК. Для болельщиков же, которые привыкли к тому, что «лисицы» громят, за редким исключением, всех соперников в Премьер-лиге и часто с неприличным счетом, финальные матчи Евролиги — самое интересное зрелище.

«Наша задача — побеждать. Осуществить это будет, как всегда, тяжело, потому что любой „Финал четырех“ — это всегда сложные матчи и самые лучшие соперники на этой планете. В принципе, в этом году так и получается: и „Фенербахче“, и Прага, и Курск вместе с УГМК — это, объективно, сильнейшие команды Европы и мира, наверно, на данный момент», — рассказал URA.Ru директор УГМК Максим Рябков.

В полуфиналах 14 апреля сойдутся УГМК против «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Динамо» (Курск, Россия) против «УСК Прага» (Чехия), победители в этих парах 16 апреля будут бороться за главный трофей, проигравшие — за третье место.

В финале Евролиги «лисицы» играли уже девять раз подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Этот состав финала — один из сильнейших в истории. УГМК, который будет играть дома, — фаворит турнира. Но и на домашней площадке „лисицы“ не всегда выигрывают, достаточно вспомнить финал 2014 года, когда победу одержал турецкий „Галатасарай“, а серебро досталось „Фенербахче“. Курск в своем полуфинале, конечно, фаворит, они не раз доказывали свое мастерство, и даже УГМК обыгрывали в этом сезоне. Вообще „Фенербахче“ и „Динамо“ — очень амбициозные клубы, они давно хотят стать первыми в Европе. Так что легкой прогулки для УГМК не будет», — пояснил «URA.RU» заместитель руководителя спортивного отдела Life.ru Владимир Можайцев.

УГМК и «Фенербахче» в этом сезоне еще не встречались, но «лисицы» незадолго до «Финала четырех» успели потренироваться на оренбургской «Надежде», обыграв ее в полуфинале чемпионата России (85:50 и 64:80). По словам экспертов, команда из Оренбурга имеет похожий на «Фенербахче» стиль игры. Кроме того, в составе турецкой команды выступают две бывшие баскетболистки УГМК — любимица уральской публики американка Кэндис Паркер и хорошо знакомая фанатам француженка Сандрин Груда. Они провели в УГМК 5 и 9 сезонов соответственно, в том числе и под руководством нынешнего наставника «лисиц» Олафа Ланге. Это обстоятельство может пойти на пользу как «Фенербахче», так и УГМК.

На руку «лисицам» может сыграть и тот факт, что турецкая команда за 10 дней до финала Евролиги сменила главного тренера. Наставником «Фенербахче» стал турецкий специалист Фират Окул, у которого нет опыта в Евролиге. Кроме того, УГМК будут активно поддерживать фанаты и болельщики, в ДИВСе ожидается аншлаг. По словам организаторов, места возле паркета были распроданы за два часа, сейчас можно достать билеты только на последние ряды верхних ярусов. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей, хотя на рядовые игры УГМК вход на верхние трибуны свободный. На матчи финала Евролиги фанатам «лисиц» выделили только тысячу пригласительных.

На площадке будут не только лучшие баскетболистки планеты, но и сексуальные черлидерши Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Динамо» и «УСК Прага» уже играли на групповом этапе Евролиги, и оба раза курские баскетболистки оказались сильнее (69:66 и 86:79). Как говорят специалисты, есть вероятность, что Екатеринбург увидит российский финал, второй раз в истории Евролиги. Но для этого обеим российским командам необходимо показать свой лучший баскетбол и, конечно, обойтись без травм.

В любом случае, большой баскетбольный праздник ждет и болельщиков, и любителей спорта и даже тех, кто женским баскетболом особенно не интересуется. На площадке — не только лучшие баскетболистки планеты, но и сексуальные черлидерши, в первых рядах — иностранные делегации и представители Международной федерации баскетбола. Для гостей праздника организаторы подготовили красочную церемонию открытия и развлекательную программу. По информации «URA.RU», в неспортивной части турнира акцент будет сделан на русский стиль, историю и культуру.

Расписание игр

14.04.2017 — полуфиналы:

19:00 «Фенербахче» Стамбул (Турция) — УГМК Екатеринбург (Россия)

21:30 «Динамо» Курск (Россия) — «УСК Прага» (Чехия)

16.04.2017 — финалы:

матч за 3 место:

16:30 Проигравший в первом полуфинале — Проигравший во втором полуфинале

финал:

19:00 Победитель первого полуфинала — Победитель второго полуфинала