19:59 13 апреля 2017 0

Губернатору Зауралья Алексею Кокорину предстоит непростой год Фото: Александр Кадников © URA.RU

Курганская область оказалась в сложном положении из-за высокой кредитной нагрузки на бюджет. На этой неделе начальник финансового управления области Елена Лукашук сообщила о том, что к началу года долг Курганской области достиг 15,1 млрд рублей, На самом деле цифра еще больше.

По данным выписки из государственной деловой книги Курганской области, размещенной на сайте финуправления, на 1 марта долг достиг уже 16 млрд рублей.

При этом правительство во вторник, 11 апреля дало согласие на заключение государственных контрактов на оказание услуг по открытию невозобновляемых кредитных линий сроком на три года на сумму 5 млрд 400 млн рублей.

Елена Лукашук заверила, что сумма долга не превышает критический размер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На начало 2017 года долги составляли 87% от объема доходов бюджета региона без учета безвозмездных поступлений. Годом ранее эта цифра составляла 82%, при этом по требованию Министерства финансов РФ был разработан план мероприятий по поэтапному снижению доли государственного долга до 1 января 2020 года. Его озвучивал замначальника финуправления Константин Ермаков. По его словам, предполагается снижение госдолга до 49% от суммы собственных доходов бюджета области, а также снижению долговых обязательств по кредитам коммерческих банков до 47%.

По данным на 1 марта бюджету РФ регион должен 6,1 млрд рублей, по коммерческим кредитам — 9,9 млрд. При этом в 2017 году области предстоит погасить три коммерческих кредита на сумму 4,8 млрд рублей (один из них на сумму 2 млрд рублей погашен 14 февраля). Все эти кредиты были взяты в 2014 году.

«Ситуация понятная, все под контролем», — прокомментировал «URA.RU» руководитель областного департамента экономического развития Сергей Чебыкин. За подробностями плана по погашению кредитов он предложил обратиться в областное финуправление. Однако руководитель ведомства Елена Лукашук от разговора отказалась, предложив написать официальный запрос.

Елена Перминова старается отстаивать интересы региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский сенатор Елена Перминова, которая ранее возглавляла финуправление области, считает ситуацию с госдолгом серьезной, но не критичной. «Я назвала бы другую проблему — по итогам 2016 года мы попали в список 16 регионов, не выполнивших условия Минфина», — отметила разговоре с «URA.RU». По словам сенатора, это лишает Зауралье возможности получать льготные кредиты от правительства. «Сейчас я иду на трехстороннюю комиссию, где будут распределять 35 млрд рублей, эти деньги нам не достанутся. Я переговорила с губернатором, и буду голосовать против такого решения, — рассказала Перминова. — Мы будем отстаивать интересы области и не будем замалчивать проблему».

По мнению Елены Перминовой, условия, в которые ставит Минфин Зауралью являются невыполнимыми. «Мы не можем сократить расходы на 2-3 млрд рублей, у нас итак уже все оптимизировано», — отметила она.

Сенатор Сергей Лисовский ранее заявлял, что министерство финансов своими требованиями провоцирует социальный взрыв в регионе.

По-прежнему актуальным остается и вопрос с долгами Зауралья по заключенным контрактам. Озабоченность ситуацией в регионе выражал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Елена Лукашук на заседании правительства сообщила, что задолженность областного бюджета перед организациями на начало года снизилась на 705 млн рублей и составила 1,6 млрд рублей. Согласно справке, размещенной на сайте финуправления, на 1 марта числится 889 млн рублей просроченной кредиторской задолженности, а также 737 млн рублей текущей задолженности.