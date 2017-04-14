«Боюсь представить, до чего мы скатимся! До Ялуторовска и Челябинска?»

18:13 14 апреля 2017 0

Типичная картина весеннего Сургута. В богатейшем регионе России с грустью говорят: "у нас как в Саратове" Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Сургута Вадим Шувалов отреагировал на волну замечаний горожан о качестве уборки города. Сегодня во время урбанистической конференции он объяснил причины регулярно возникающих грязевых озер и даже презентовал план по борьбе с ними.

«В последнее время в социальных сетях и в СМИ горожане все чаще поднимают проблему работы ливневых канализаций! Проблема в городе острая и нельзя ее не замечать. В ближайшее время примем экстренные тактические меры. Как это решать стратегически сегодня отвечал на Урбанистическом форуме. От лица администрации хочу еще раз извиниться перед гражданами за те неудобства, которые доставляет муниципальная ливневка», — выложил у себя на странице в Facebook обращение к горожанам Вадим Шувалов.

Это первая столь подробная реакция в истории взаимоотношений градоначальников УрФО с активным гражданским сообществом.

«Мы говорим об этом каждую весну. Все, что проектируется и делается сейчас, все делается в соответствии с нормативами. Мы будем контролировать строителей, чтобы был слив в определенные места, а не как в прошлом году, когда все было красиво покрыто асфальтом и тротуарами, но никто не подумал, куда будет уходить вода. И дороги, которые мы будем реконструировать и капитально ремонтировать — строительство ливневок будет под жестким контролем», — заявил сегодня Вадим Шувалов.

Внимание мэра к проблеме можно понять — Сургут вновь кипит. Повод — те самые непроходимые лужи на пешеходных дорожках, огромные ямы во дворах и колеи почти на всех улицах города. Социальные сети превратились в вестник коммунальной жизни: в популярных пабликах публикуются сотни фотографий последствий начала весны. «Потихоньку тает снег в нашем городе, и мы начинаем видеть его без макияжа. В центре, напротив памятника основателям города мы видим ежедневно натуральный свинарник. Работ по уборке территории не проводится с прошлого года», — пишут в паблике «Качели /Сургут/». Пользователи иронизируют, что начались весенние квесты «доберись на работу сухим».

Ничего нового для Сургута в этой ситуации нет — каждый год вместе со снегом с дорог сходит асфальт, а пешеходные дорожки превращаются в бассейны, на бортиках которых горы мусора. «Я вчера провалился по колено, а ребенок так вообще с головой ушел. Но я сам виноват, не там шарюсь — это было в районе Строителя в частном секторе. Там территория не предназначена для ходьбы», — рассказывает известный блогер Кирилл Акинцев.

«Я видел в соцсетях, что глава города заявил о бесплатной приемке снега на полигоны от управляющих компаний. И каждый день вижу на перекрестке Ленина и Университетской огромную кучу снега на пешеходной дорожке. Она лежит, и будет лежать, пока растает. Винить ли в этом мэра? Скорее, здесь головотяпство отдельно взятого тракториста», — рассказывает Кирилл Акинцев.

Фотокорреспондент «URA.RU» несколько дней провел на улицах города, чтобы посмотреть, где еще следы «головотяпства».

1/22 Дети развлекаются, перепрыгивая лужи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коммунальные проблемы Сургута даже стали хитом Интернета. Местные музыканты записали видеоклип про городские дороги, сделав упор на двор, расположенный в двухстах метрах от здания администрации. Ролик набрал порядка 170 тыс. просмотров соцсетях и на Youtube.

Этот клип музыканты готовили еще прошлой весной, но удалось отснять материал только к осени 2016 года. Поэтому ролик, который делали еще при прошлом главе Дмитрии Попове, в Сети появился уже при новом Вадиме Шувалове.

«Песню написал год назад в январе. Сначала были стихи, потом пришли друзья-музыканты, придумали припев, доделали куплеты. Придумали музыку, а потом уже и решили снять клип», — рассказал автор слов к песне про дороги Антон Хралович.

То, о чем поется в песне — по большей части связано с работой управляющих компаний. А вот сами дороги — это уже зона ответственности администрации.

«Я езжу по дорогам, которых нет. Да, это в какой-то степени наследство Попова, но ремонт проводится с грубейшими нарушениями», — комментирует глава окружного отделения Федерации автолюбителей России Макс Артелин.

Состояние дорог — главная тема для критики действующей власти Сургута на протяжении последних лет. В середине «нулевых» транспортные артерии города ударными темпами привели в порядок. Тогда на эти цели хватало денег, и крупнейший город ХМАО был известен на всю страну идеально ровными дорогами. Потом финансирование урезали — не каждый год выделялись деньги даже на ямочный ремонт.

Во времена Попова было принято в проблемах с дорогами обвинять администрацию экс-мэра Александра Сидорова и недоремонт. С ямами и колеями Сургут справлялся при поддержке округа и «Сургутнефтегаза». Последние несколько лет в асфальт закатывалось примерно по 650 млн рублей ежегодно — рекордные суммы даже по меркам благополучного ХМАО. Этих денег, для сравнения, хватило бы на два новых детских сада, но проблема с дошкольными учреждениями волновала горожан гораздо меньше, чем состояние подвески машин.

1/16 Сургутские дворы в своем большинстве выглядят именно так Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Дырки начали латать раньше. Это плюс, но есть вопрос к качеству. Кроме того, остается вопрос — а сколько потом останется денег на нормальный ремонт. На сплошное асфальтирование всех проблемных улиц денег точно не хватит. Тем более что много улиц с колеями — там также придется заплатками закрывать самые сложные участки», — комментирует собеседник, знакомый с ситуацией в дорожном хозяйстве города.

Автомобилисты подтверждают — заплаток хватает всего на несколько часов. «Дяди с лопатами кладут асфальт, даже не вычерпывая воду. На выезде с района ЖД закатывают четвертый раз. К утру уже размывает. И так по всему городу», — комментирует Макс Артелин.

Нынешняя весна — первая для администрации без Дмитрия Попова, и это самый большой профессиональный вызов, поскольку ее приоритетами были названы сфера ЖКХ и создание комфортной среды в Сургуте. Начавшийся сезон дорожных работ позволит не теоретически, а вживую увидеть, что в городе не так, где нужно вмешаться, говорит собеседник агентства. Он напоминает, что ждать кардинальных изменений в секунду невозможно — бюджетное законодательство не дает маневра для фокусов. Поэтому и планы администрации на ремонтную кампанию 2017 года известны только примерно. В начале апреля планировался пресс-тур по дорогам, но из-за непогоды его перенесли.

Макс Артелин соглашается, что прошло слишком мало времени, чтобы оценить работу мэра в сфере ЖКХ. Согласны с этим и большинство сургутян, кредит доверия у местной власти еще достаточно высок.

«Я напрямую не связываю смену конкретного человека на конкретной должности с кардинальными изменениями», — считает блогер Кирилл Акинцев. «У нас дороги на уровне Саратова или Волгограда. Это ужасно. Боюсь представить, до чего мы скатимся — до Ялуторовска и Челябинска? Если не увидим, что решают проблемы, то возобновим акции, и они будут уже именными», — говорит главный автолюбитель Югры Макс Артелин.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.