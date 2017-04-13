22:25 13 апреля 2017 0

В резиденции губернатора Борис Дубровского обещают не препятствовать возвращению прямых выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские территории возвращают прямые выборы глав. Таким правом намерены воспользоваться сельские поселения в Увельском, Кунашакском, Чебаркульском и Верхнеуральском районах. Районные власти выступают категорически против. В резиденции губернатора готовы пойти на такой эксперимент. А на федеральном уровне и вовсе считают инициативу полезной в свете начавшейся президентской кампании.

Пока инициатива обсуждается в территориях, где районные власти конфликтуют с сельскими. В том же Кунашаке спикер сельсовета Юлия Хусаинова хотела, чтобы ее должность оплачивалась. И встретила резкое сопротивление областных и районных чиновников. По словам Хусаиновой, возвращение прямых выборов обсуждается на депутатских комиссиях и может быть вынесено на публичные слушания уже нынешней весной. Действующий глава Абдрахим Ибрагимов напоминает, что у него еще четыре года полномочий и храбрится, что ему ничего не мешает спокойно работать. «Выборы собирается возвращать Хусаинова, вот к ней и все вопросы», — говорит чиновник.

Мякуш (слева) и Шиков (справа) не видят опасности в прямых выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Районные власти выступают резко против такой инициативы. «Есть установленный порядок, он и должен действовать. Отдельно взятое поселение не должно идти вопреки ему. У Хусаиновой есть свой личный интерес», — считает глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов.

Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш не возражает против кунашакской инициативы. «Это их право. Федеральный и областной законы позволяют городским и сельским поселениям избирать главу, как на прямых выборах, так и через органы местного самоуправления. В этом есть элемент демократии», — рассуждает собеседник. Руководитель управления внутренней политики области Виталий Шиков также не видит причин для беспокойства, но намекает, что нынешнее положение более приемлемо. «Большинство территорий решило, что система по конкурсу более приемлема. Некоторые обсуждают возврат прямых выборов. Идет нормальный рабочий процесс. Ничего страшного нет», — сообщил чиновник.

Главы Родников Николай Гуцуляк (слева), Бобровки Александр Кузьмин (справа) и Ясных полян Александр Лебин открыто боролись за прямые выборы. Первые двое уже лишились должностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После реформы местного самоуправления 2014 года, прямые выборы отменили на всех уровнях. В Конституционный суд было подано несколько исков о незаконности такого решения. Одним из заявителей был глава Родниковского сельского поселения из Троицкого района Николай Гуцуляк. «Районные власти поддерживали отмену прямых выборов. Они хотели решать, кого назначить на должность. Наш сельсовет хотел сохранить прямые выборы. Давление на нас было настолько сильным, что все депутаты в знак протеста сложили полномочия и представительный орган самораспустился. А когда мы выиграли в Конституционном суде и поселения получили право вернуть прямые выборы, уже негласно нам это запрещали. Поэтому и я подал в отставку», — рассказывает бывший глава.

Руководитель Ассоциации сельских поселений Челябинской области Юрий Гурман вспоминает, что в Родниках собрали подписи 800 из 1200 избирателей за сохранение прямых выборов. Это стало одним из веских аргументов для Конституционного суда. Правда, выборы глав администраций в городах оставили по конкурсу. «Чиновники не могут отвыкнуть от советской модели. Меняя прямые выборы на конкурсы, они пытаются натянуть устаревшие инструменты назначения руководителей на современную модель отношений. Это противоречие вызывает стагнацию в обществе — назначенные по конкурсу главы работают на вышестоящие власти, а не на народ», — считает эксперт.

Маклаков (справа) считает, что референдум о прямых выборах глав поднимет явку на президентских выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский политтехнолог Евгений Маклаков полагает, что возврат прямых выборов скоро будет массовым явлением. «Из-за тяжелой экономической ситуации и других объективных причин, растет протест. Некоторые люди считают, что их лишили права выбора. Это используется в выборной повестке. В той же Иркутской области губернатор Сергей Левченко предлагает совместить президентские выборы с референдумом о возвращении прямых выборов мэров. С этим он шел на выборы, был одним из заявителей в Конституционном суде. Если в Иркутске пройдет такой референдум одновременно с президентскими выборами, это как минимум поднимет явку», — считает собеседник.

Руководитель проекта Комитета гражданских инициатив «Муниципальная карта России: точки роста» москвич Андрей Максимов считает, что возвращение прямых выборов задаст позитивную повестку на президентских выборах. «Постепенно растет понимание, что прямые выборы мэров — это тоже ценность. Она может привлечь людей на избирательные участки, усилить позитивное восприятие выборов. Если в той же Челябинской области решат провести референдум, и он совпадет с президентской кампанией, то это будет воспринято жителями, как позитивный сигнал и сыграет в плюс на выборах федерального уровня», — резюмирует столичный эксперт.