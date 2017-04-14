Начинаются «золотые», «трубные» и «атомные» протесты

00:10 14 апреля 2017 0

Митинги протеста вновь станут для Свердловской области реальностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преддверии выборов свердловского губернатора в регионе появляется все больше проблемных территорий. Теряют управляемость даже образцовые города, где после ухода влиятельных мэров возобновились старые конфликты. Пики протестов придутся на разгар кампании и грозят повлиять на результаты голосования. «URA.RU» еженедельно публикует обзоры, рассказывая, что волнует людей в конкретных муниципалитетах. Ранее мы проанализировали обстановку в 21 городе. На этот раз агентство проверило, насколько стабильны три территории, которые еще недавно всем ставили в пример.

Невьянск. Третий тур войны против цианидов

До 2015 года город, являющийся крупнейшим центром золотодобычи в области, сотрясали экологические протесты. Сплотившиеся в неформальную группу «Цианидам нет!» общественники проводили акции против планов артели «Нейва» открыть вблизи села Быньги площадку по производству золота методом химического выщелачивания. Экологи считают, что воздействие на породы цианидом натрия может привести к отравлению подземных вод и катастрофически скажется на здоровье людей.

Активисты собирали митинги, писали письма в адрес губернатора и президента РФ, выдвигали своих представителей для участия в местных выборах. Они дважды добивались пересмотра проекта строительства промплощадки, убеждая участников общественных слушаний проголосовать против его реализации. На время ситуация стабилизировалась. Но после досрочной отставки экс-мэра Евгения Каюмова конфликт разгорелся с новой силой.

Ради золотых слитков окрестности Невьянска отравят цианидами Фото: Константин Новик © URA.RU

Весной 2016 года временная городская администрация провела третьи по счету публичные слушания, на которых добилась одобрения промышленного проекта. Невьянские экологи уверены, что организаторы ввели горожан в заблуждение. Общественники опротестуют итоги слушаний. Они готовятся к возобновлению протестов, переписке с органами власти и правоохранительными органами. По словам активистов, новый глава города Александр Берчук пока не определился с отношением к опасному производству. Депутаты гордумы старательно обходят проблему стороной — в сентябре 2017 года в городе пройдут очередные думские выборы, и будущие кандидаты не хотят начинать кампанию с фальстарта.

Еще одна серьезная проблема Невьянска — плохое состояние ЖКХ. Местные общественники поднимают этот вопрос как минимум с 2014 года. И в ближайшее время ситуация не изменится. Горожане воспоминают, что мэр Александр Берчук публично пообещал сначала построить в муниципалитете новые котельные, затем отремонтировать главную улицу и лишь затем направлять бюджетные деньги на иные цели.

Новоуральск. Телевизионная блокада и депутатский протест

После отставки экс-мэра Новоуральска Владимира Машкова в «атомном» городе (ЗАТО Новоуральск входит в структуру городов «Росатома») обострились политические противоречия. В частности, в начале апреля владельцы местных кабельных сетей со ссылкой на инструкции Роскомнадзора перестали транслировать местную информационно-аналитическую программу «Объектив». Она возобновила выход на другом канале лишь спустя 10 дней, потеряв треть аудитории.

Эксперты агентства расценили это как удар по сити-менеджеру Александру Баранову. Он считается одним из главных претендентов на пост главы города. В последнее время в «Объективе» чаще всего выступали ориентированные на главу администрации депутаты гордумы, намеревавшиеся переизбраться в сентябре 2017 года на очередной срок. Кто стал выгодоприобретателем от атаки остается непонятным.

Напряженная обстановка сложилась и в городской думе. По словам информированных источников, депутатов с трудом убедили проголосовать за избрание и. о. мэра своего коллеги руководителя думской комиссии по социальной политике Николая Винокурова.

Думе Новоуральска предстоит сделать непростой выбор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть депутатов с большим скепсисом относятся к кандидатуре Баранова. Они напоминают, что кандидат работал заместителем сити-менеджера когда к администрации города проявляли повышенное внимание силовые структуры: «Наверняка закон он не нарушал, но вопросы у депутатов все равно есть». Значительная часть депутатов выступает и против другого фаворита гонки — замминистра социальной политики области Евгения Шаповалова. Думцы отмечают, что его близкая родственница возглавляет отдел культуры города и опасаются, что избрание Шаповалова превратит муниципальную власть в «семейный подряд».

Ситуацию в городе обострят выступления активно критикующих мэрию местных либерал-демократов. Но особую активность этим летом ожидают от «справедливороссов». Представитель «СР» Алексей Шеховцов был отправлен в отставку с престижного поста — директора городского концертно-спортивного комплекса, в связи с чем отношения партийцев с местной мэрией существенно накалились.

Первоуральск. Битва трех олигархов

В Первоуральске стартовали непростые выборы в городскую думу. Ожидается, что в ней примут участие представители шести партий. Уже сейчас известно, что порядка 20 из 25 мандатов получат представители «Единой России». Партия власти в основном одержит победу в центральных округах. Остальные пять мандатов разыграют оппозиционеры. Больше всего шансов создать вторую по численности фракцию у КПРФ. А вот «Яблоко» рискует потерять все три сегодняшних мандата.

Председатель Совета директоров «Динура» Ефим Гришпун выступит в одной команде с ПНТЗ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Городские элиты накануне выборов представлены четырьмя силами. Наиболее значимая из них — «Первоуральский новотрубный завод», представители которой контролируют администрацию города. На выборах руководителями ПНТЗ будет действовать в тесной связке с топ-менеджерами завода «Динур». Противостоять им будут руководители «Уралтрубпрома», тесно связанные с местной ячейкой КПРФ. Именно коммунистов местные эксперты упрекают в несоразмерных предвыборных тратах. Администрация города на этот раз не сможет стать сильным игроком в ходе кампании. Сразу несколько экспертов посетовали, что и. о. сити-менеджера Валерий Хорев не обладает необходимыми для этого лидерскими качествами и способен решать лишь хозяйственные вопросы.

К финансовой ситуации в городе вопросов больше, чем к политической. По словам местных депутатов, областные власти выполняют не все обещания по перечислению средств в местный бюджет: «Часто звучит мысль — давайте вы сначала что-то сами сделаете, а потом мы вам деньги за это заплатим». Значительно улучшит экономику города создание в нем территории опережающего развития. Участие в проекте уже подтвердил ряд инвесторов.