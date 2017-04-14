12:09 14 апреля 2017 0

На съемках "Тобола": капризы погоды заставили съемочную группу использовать искусственный снег Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области, прямо на съемочной площадке фильма «Тобол», создается невиданный в мире культурологический феномен. В этом уверен продюсер картины Олег Урушев. О том, как в Тобольске отнеслись к съемкам первого в истории региона «истерна», что получит город после окончания съемок и как иностранным актерам приходится пробираться на съемочную площадку через непролазную грязь — в фоторепортаже «URA.RU».

К середине апреля историческая часть Тобольска выглядит непривычно. У стен кремля деревянные декорации, даже крепостная стена с башней. В нижнем городе — масштабное строительство деревянного города XVIII века. Актеров здесь пока нет — съемочная группа Олега Урушева, сургутско-московского продюсера полнометражного фильма «Тобол» по сценарию писателя Алексея Иванова, вернется в Тобольск только в мае. Но пустующие декорации привлекают туристов, которым интересно посмотреть, как выглядел город почти триста лет назад, при императоре Петре I, легендарном строителе Семене Ремезове и губернаторе — князе Матвее Гагарине.

1/19 Съемки атаки джунгарской конницы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Съемки не остановлены, просто они идут в 40 км от Тобольска. Там, где создатели фильма возвели ретраншемент — земляное полевое укрепление. Все всерьез: бастионы и частокол, с возвышения вид на широченное поле, по которому за снегоходами со съемочной группой гоняется «джунгарская» конница в исполнении группы каскадеров из Казахстана.

Добраться до места съемок не так просто — последний километр актерам массовки приходится идти пешком по колено в грязи. Автобусы не проходят, а внедорожников на всех не хватает — в массовке 135 человек. Буквально за день до приезда корреспондента «URA.RU» один из «джунгарских» богатырей оставил в местной грязи свой сапог 50-го размера. Просто не смог вытащить из грязи.

Члены съемочной группы рассказывают, что немецкого актера Филиппа Рейнхарда забыли предупредить о таких сложностях, и он шел до своего вагончика пешком, без резиновых сапог, в кроссовках. Очень потом возмущался.

Впрочем, тему про грязь съемочная группа уже пережила. Корреспондента «URA.RU» первым делом спрашивают, нравится ли местная «целебная грязь». «Мы здесь уже два месяца, не может быть, чтобы грязь за это время не стала лечебной», — шутят участники съемок. Продюсер Олег Урушев признает: погода — главная проблема съемок, то нет снега, то идет дождь, а дорогу развезло, даже несмотря на высыпанные для ее укрепления 70 машин песка и 15 машин щебня.

Из-за непогоды у съемочной группы в два с лишним раза выросли затраты на компьютерную графику — снег в зимних сценах придется дорисовывать на компьютере.

Актер Дмитрий Назаров, которого многие любят по сериалу «Кухня» (в «Тоболе» он будет архитектором Семеном Ремезовым) подтверждает: погода портит съемки. «Снимать снег в глине очень сложно, — вздыхает он. —. Мы должны сегодня снимать, как написано у меня в сценарии, „по пояс в снегу идет ожесточенно Ремезов“. Начало эпизода уже снято, и конец снят (в снежную погоду — ред.). А сегодня снега нет».

Назаров добавляет: есть замечания и по логистике: «Передвижение очень сложное, к сожалению, в Тобольске нет аэропорта. Поэтому приходится по три часа в каждую сторону ехать на машине. Нельзя отсняться и улететь играть спектакль в тот же день. А Тобольск достоин иметь аэропорт. Я разговаривал с местными, они скучают по тому времени, когда они летали».

1/9 Работа пиротехников на съемочной площадке «Тобола» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Коллега Назарова, тот самый Филипп Рейнхард, прошедший по грязи в кроссовках, говорить о проблемах не стал. «Я впервые снимаюсь в кино в Сибири, — рассказал немецкий актер, играющий роль Цимса, шведского пленного солдата. — Мы с детства так много слышали о Сибири и видели ее в кино, а теперь я смотрю на нее своими глазами. Она гигантская. Я снялся в 8 или 9 фильмах в России, и сейчас у меня роль, которая сильно отличается лот всего, что я играл здесь раньше. Мой персонаж — хороший, романтичный парень, оказавшийся в черной полосе жизни. Многие люди оказываются в черной полосе, у них нет выбора. Это было интересно — многие зрители смогут увидеть в моем герое себя. Думаю, фильм получится отличный».

Чтобы помочь актерам погрузиться в роль, Олег Урушев готов на экстравагантные поступки. Дмитрий Дюжев, который играет в «Тоболе» Петра I, очень хочет поспать в царской кровати, которая стоит в Эрмитаже. Продюсер заявил «URA.RU», что окажет содействие в реализации этой мечты.

Урушев с гордостью показывает презентационный ролик, составленный из уже отснятого материала для «Первого канала». В 12-минутном видео появляются главная героиня фильма Маша Ремезова и участники двух «любовных треугольников» (русского и шведского), которые и являются основой фильма. Картинка выглядит ничуть не хуже, чем в фильмах «Первого». В конце следующий недели материал повезут на «сверку качества» в Москву.

Урушев уверяет, что снимает не историческое кино, а делает ставку на взаимоотношения главного героя Ивана Демарина (актер Илья Маланин) и Ремезовой (актриса — студентка 3-го курса ГИТИСа Юлия Макарова). «Мы рассчитываем на зрителя возраста 15 — 25 лет, — рассказывает продюсер. — Инициаторами похода в кино являются в основном девушки. Мы дадим им героев — молодых парней. Когда они увидят историю Петьки Ремезова (его играет известный по фильму „Дуэлянт“ актер Павел Табаков, сын легендарного Олега Табакова. — ред.), они все будут рыдать. Исторические события для нас являются только фоном, на котором развивается история любви, отношений отцов и детей, любви к родине».

Свой фильм режиссер Игорь Зайцев и продюсер Олег Урушев называют «истерном» по аналогии с «вестерном» — фильмом про ковбоев и индейцев. «Самый известный „истерн“ — это „Свой среди чужих, чужой среди своих“, где есть место и юмору, и приключениям, и детективу. Если говорить о других ориентирах, то это „Патриот“ с Мелом Гибсоном и „Последний Самурай“ с Томом Крузом, — рассказывает Игорь Зайцев. — В основе лежит идея родины, любви, того, за что человек борется и готов, не задумываясь, отдать свою жизнь. Что такое национальная идея? Это любимая женщина, семья, принципы, привязанности. Это серьезная тема, которая должна быть рассказана увлекательным языком, чтобы зрителю было интересно. Как говорят американцы, обертка должна быть блестящая, а пилюля — горькая».

«В том кино, что в последнее время производится в России, не только в историческом, а и в современном кино, мне показалось, была какая-то девальвация родины, что ли, — объясняет свое участие в проекте Дмитрий Назаров. — Фильмы, где Россия показана кровавой, коварной, гнусной, лживой, хитрой, предательской… А здесь история о таланте. Да, есть какие-то элементы мздоимства, но это история о талантливых людях, старающихся раздвинуть горизонты своей же страны»

1/13 Режиссер Игорь Зайцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Конфликт с автором сценария и книги «Тобол» Алексеем Ивановым продюсер Олег Урушев и режиссер картины Игорь Зайцев называют не иначе как «творческими разногласиями». Оба говорят, что старались сделать картину интереснее, а Алексей Иванов, критикуя их за примитивизацию сюжета и персонажей, не в полной мере представляет себе логику кинопроизводства. «Например, мы объединили два очень похожих боя русских и шведов с джунгарами и добавили артиллерийскую дуэль главного героя с его шведским визави, переметнувшимся к врагу, — перечисляет Урушев. — Получилось динамично».

И надеется, что до чернового монтажа осенью 2017 года Алексей Иванов вернет свое имя в титры фильма. «Думаю, Алексей посмотрит то, что получилось, и поймет, что это именно его фильм», — говорит Урушев.

Он называет «Тобол» — ни много ни мало — уникальным культурологическим феноменом. «Из написанного Алексеем Ивановым киносценария получился крупнейший роман ведущего писателя страны, вышедший тиражом 45 тысяч экземпляров, книга нон-фикшн, тираж которой составил 17 тысяч экземпляров, потом появился второй том романа, — рассказывает Урушев. — Мы снимаем полнометражный фильм, потом будет телесериал из 8 серий. А после съемок в подгорной части Тобольска будет музейный интерактивный комплекс, куда люди смогут прийти, пощупать и потрогать вещи той эпохи. Да, это новодел, но все предметы можно будет потрогать своими руками, и они сделаны по чертежам Эрмитажа, с исторической достоверностью и точностью».

Урушев планирует закончить «Тобол» осенью 2018 года, причем последний год уйдет на пост-продакшн. Продюсер обещает передать тобольскому музейному комплексу все костюмы и реквизит, который останется по окончании съемок.