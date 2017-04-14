Отборные слухи о лучших людях России

21:54 14 апреля 2017 0

Не смей оскорблять Россию больше!

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Губернаторы из «черных списков» донимают авторов Telegram-каналов. — Три партии устраивают бойкот выборам в Свердловской области. — Ройзман не пойдет в губернаторы от «Партии пенсионеров». — Бурматов вернется губернатором? — Олигарх распределяет места оппозиции в парламенте Тюмени. — Патриарха Кирилла заманивают в ХМАО. — Наводнение в Кургане станет индикатором работы правительства. — Решетников начнет чистки после выборов.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единороссы отбились от рук

В аппарате «Единой России» жалуются на то, что депутаты не держатся общей партийной повестки. Народные избранники отказываются давать комментарии журналистам по профильным темам и не следуют установкам партии. Ключевой историей, которая показала руководителям аппарата, что партийный темник игнорируется депутатами — скандал вокруг лидера партии Дмитрия Медведева. Тогда общую линию защиты премьера, которую должны были поддержать единороссы, большинство проигнорировали. Из-за этого сложилась какофония мнений в СМИ, а четкая позиция партии так и не была отражена. Сейчас в аппарате придумывают, как повлиять на непослушных однопартийцев, возможно, будут вводиться некоторые санкции.

Губернаторы из «черных списков» звонят авторам Telegram-каналов

Главы регионов отслеживают, в каком контексте о них пишут в популярных политических Telegram-каналах. Если в мессенджере предрекают скорую отставку того или другого губернатора, аппарат главы этого региона подключается к поиску контактов автора Telegram-канала. Сначала на связь выходят пресс-секретари, потом вице-губернаторы по политике, иногда столичному блогеру может позвонить даже сам губернатор. В свою очередь авторы Telegram-каналов хвастаются, что с ними советуются регионалы, и даже убеждают их в том, что отставки не будет.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк засомневался в Максимовской

Российская журналистка Марианна Максимовская должна была заменить на посту вице-президента Сбербанка Светлану Миронюк, о чем было объявлено в начале апреля. Позже Максимовская заявила, что решила не принимать предложение из-за своей профессиональной деятельности на ТВ. Топ-менеджмент компании располагает другой версией событий.

Говорят, что Максимовская, которая должна стать старшим директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, была представлена в таком качестве своим сотрудникам еще на прошлой неделе, более того, с ней якобы проводились планерки и совещания по текущим проектам. Но спустя несколько дней совет директоров Сбербанка сначала «заморозил» работу с Максимовской, а после и вовсе отозвал ее кандидатуру. В банковской структуре полагают, что Максимовская могла перейти дорогу другому кандидату, которого особенно активно лоббирует один из членов правления.

Сорос вербует российских искусствоведов через Азию

Несколько ведущих российских искусствоведов и театральных критиков на минувшей неделе получили приглашения на участие в международной конференции в Таджикистане. Сразу после этого с некоторыми из них якобы связались представители спецслужб с предупреждением о том, что мероприятие организовано фондом Сороса, деятельность которого запрещена в России. Прямого запрета на поездку они не получили, но им было рекомендовано не вступать ни в какие финансовые договоренности с организаторами, а также по возвращению встретиться с дознавателями в Москве.

Слухи Свердловской области

Три партии устраивают бойкот губернаторских выборов

Федеральные слухмейкеры не исключают, что руководители трех федеральных партий рассматривают вопрос о бойкоте губернаторских выборов в 2017 году. Якобы они готовы отказаться от выдвижения кандидатов как минимум в 15 регионах. Есть версия, что партийцы откажутся от бойкота только в случае срочной отмены Госдумой РФ нормы об обязательном прохождении «муниципального фильтра» для участников губернаторских кампаний.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тунгусов готов к провалу «Единой России» на муниципальных выборах

По неофициальным данным, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов знает, что выборы депутатов местных дум в 2017 году станут одними из самых сложных для свердловских единороссов. Якобы он готов к тому, что партийцы получат на них неудовлетворительный результат. Есть версия, что Тунгусов не считает такое развитие событий катастрофичным. Якобы он уверен, что администрация губернатора сумеет в каждом муниципалитете договориться со всеми получившими мандаты оппозиционерами, добившись вступления большинства из них в ряды «ЕР».

Тунгусов отдалил Шептия ради Косинцева

По слухам, отношения между первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым и лидером свердловских единороссов Виктором Шептием окончательно охладели. Есть версия, что с недавнего времени идеолог областных властей предпочитает обсуждать текущие партийные вопросы с руководителем регионального исполкома «ЕР» Александром Косинцевым. Якобы Тунгусов на днях даже вычеркнул фамилию Шептия из списка участников одного из важных мероприятий, заменив его выступление речью Косинцева. Сплетники предполагают, что Шептий не против такого развития событий — отсутствие внимания со стороны начальства снимает с него ответственность за многие проблемы.

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Зампредседателя РПП разозлил Ройзмана

Появились слухи, что глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался выдвигаться кандидатом в губернаторы от «Российской партии пенсионеров» после ссоры с заместителем председателя ее центрального совета Владимиром Ворожцовым. По одной из версий, два политика не поняли друг друга во время прошедшей на этой неделе в Екатеринбурге встречи. Якобы Ворожцов допустил неоднозначные высказывания по отношению к представителям одной из национальностей. Есть версия, что Ройзман отнесся к этим словам настолько болезненно, что вышел из зала, где проходило общение.

Коллеги уличили Буркова и Ковпака в мелочности

Депутаты Госдумы обнаружили, что управление делами губернатора и правительства Свердловской области выделило дополнительный миллион на служебную перевозку по региону двух новых парламентариев — Александра Буркова и Льва Ковпака. Всего им оплатят по 650 часов пользования машинами областного автохозяйства по тарифу 790 рублей в час. Что за нужда побудила влиятельных и состоятельных Ковпака и Буркова пересесть на «казенное» — пока неясно. Ранее в пользовании служебным транспортом оба парламентария замечены не были, как и Зелимхан Муцоев, Николай Езерский и Андрей Альшевских. Из депутатов машинами в области за бюджетный счет пользовались только Сергей Бидонько, Игорь Торощин, Александр Петров, Алексей Балыбердин, Максим Иванов, Данил Шилков, Андрей Ветлужских и Сергей Чепиков.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бабушкина хочет разговаривать с чиновниками, как Володин и Матвиенко

Лавры двух парламентских лидеров — спикера Госдумы Вячеслава Володина и его коллеги в Совете Федерации Валентины Матвиенко — не дают покоя спикеру Заксобрания Людмиле Бабушкиной. Той все больше нравятся медийные проявления федеральных коллег, с недавнего времени изменившиеся со скромных «попросил (а)» на более волевое «потребовал (а)», когда речь идет об исполнительной власти. Ровно такую же риторику Людмила Валентиновна хотела бы перенять и распространять от имени Заксобрания, адресуя свои требования к органам исполнительной власти. Мешает только многолетняя и нуждающаяся в сломе традиция, согласно которой главенствующей в регионе по совокупности причин считается исполнительная власть, а законодательная лишь легитимизует принимаемые чиновниками решения.

Карапетян больше не будет изъясняться с чиновниками устно

Депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян продолжает веселить коллег. На днях во время заседания он задал вопрос замминистра спорта Андрею Зяблицеву, но сделал это в таких формулировках, что этого не понял ни сам чиновник, ни слышавшие это депутаты. Зяблицев даже несколько раз попросил Карапетяна задать вопрос проще и понятнее, но тот не справился. В итоге, спикер регионального парламента Людмила Бабушкина попросила Армена Эминовича сформулировать все письменно с помощью юристов и советников, а затем отдать на изучение в минспорта в рабочем порядке. К просьбе спикера Карапетян отнесся понимающе и с уважением, сказав, что ситуацию понял и постарается больше не задавать вопросы устно.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ефимова видят у ГФИ и подозревают в распространении «секретов»

Бывшего главу Счетной палаты Свердловской области Андрея Ефимова стали периодически замечать во владениях главного федерального инспектора по Свердловской области Андрея Березовского — в здании на Октябрьской площади, 3. Слухмейкеры сделали однозначный вывод, что знающий практически все секреты региональной власти экс-чиновник понес имеющуюся у него информацию одной из самых заинтересованных во влиянии на правительство персон. Как воспользуется Березовский полученной от бывшего «главного аудитора области» информацией, интриганы не знают, но признаются, что даже простые догадки на эту тему заставляют поеживаться.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глацких уже член правительства, а в Минюсте про нее и не знают…

Злые языки рассказывают, что департамент по молодежной политике Свердловской области до сих пор не получил регистрацию в Минюсте РФ. Даже несмотря на то, что его директор Ольга Глацких уже является членом свердловского правительства — высокий статус она получила в марте 2017 года. Причина задержки, утверждают злопыхатели, в том, что региональное минспорта не торопится расстаться с деньгами, ранее выделявшимися ему, как куратору молодежи в области. Изначально датой передачи полномочий, бюджетов и прочих атрибутов власти Глацких назывался апрель 2017 года, но чуда так и не произошло. Слухмейкеры опасаются, что до подписания указа по врио губернатора эта тема с мертвой точкиак и не сдвинется.

…из-за чего коллеги шутят на тему ее прежних карьерных заслуг

Не до конца очевидные полномочия директора департамент по молодежной политике Свердловской области Ольги Глацких породили жестокие шутки у коллег. На просторах Сети они откопали трудовой путь Ольги Вячеславовны, в котором нашли единственное крупное мероприятие, соорганизатором которого она в свое время выступала — это II Международный аграрный форум «Овощкульт» в Доме правительства Московской области в 2016 году. Этот опыт чиновники экстраполировали на нынешние усилия Глацких по подготовке регионального этапа «Фестиваля молодежи» и решили, что и молодых людей новоиспеченная чиновница «будет воспринимать как овощные культуры» и относиться к ним станет соответствующе.

Полный расслабон! Свердловские чиновники перестали посещать мероприятия даже с федеральными гостями

Пауза, на которую встала свердловская власть в ожидании указа о назначении врио губернатора, сказывается буквально на всем. На этой неделе в Екатеринбурге прошла конференция по энергоэффективности. Приезжали федеральные гости из аппарата правительсвта РФ, руководители госжилинспеций из Перми и Челябинска. Официальных представителей власти Среднего Урала не было. «Встает референт из правительства РФ и говорит: раз свердловских чиновников нет, я вынужден доложить об этом начальству, — сообщает очевидец. — Столько гостей приехало, а нашим — все равно».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ноженко — «лицо города». Угадайте, кто его задняя часть

У свердловских чиновников в ходу новая хохма. Поводом для нее послужили слова экс-министра Дмитрия Ноженко, недавно занявшего кресло главы администрации Ленинского района Екатеринбурга. Якобы на одной из встреч с коллегами тот случайно обронил, что теперь является «лицом города», поскольку именно так обычно называют Ленинский район. Шутка прижилась и получила свое неоднозначное развитие — вдумчивые чиновники тут же стали рассуждать: «Если Ноженко — лицо города, то мозги тогда должны быть в Кировском. Да только что-то мозгов там нет особо. Самым „думающим“ у нас называют [Вячеслава] Трапезникова, но тот, если исключительно по местоположению [Орджоникидзевского района] смотреть — получается как будто сзади».

Трапезников потерял главного квартального: зарабатывать больше не на чем

Сотрудники мэрии рассказывают о причине увольнения с поста главного квартального Орджоникидзевского района активиста «РосЯмы» Алексея Беззуба. Они уверяют, что этому способствовал вовсе не личный конфликт с главой района Вячеславом Трапезниковым, с которым они якобы поссорились (версия ссоры друзей упорно обсуждалась). Истинная причина была чисто прагматическая: законодатель лишил квартальных права штрафовать за парковку на газоне (эту статью убрали из КоАП), а ведь именно на борьбу с «гряземесами» делал ставку Беззуб. «Стало не на чем пиариться — вот он и ушел», — объясняют старожили администрации.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Головин возглавит отделение партии

Есть версия, что у депутата Екатеринбургской гордумы Дмитрия Головина начинается очередной этап политической карьеры. Якобы в ближайшее время он может возглавить региональное отделение одной из партий и принять в новом качестве активное участие в выборах в гордуму в 2018 году. Сплетники отмечают, что политическая активность Головина в последнее время резко выросла. Он стал выступать со смелыми политическими заявлениями.

Свердловский город встретит выборы мэра митингами

Появились слухи, что выборы мэра в Нижней Туре будут сопровождаться массовыми акциями протеста. Якобы местные жители уже собирались на этой неделе в стихийные группы, чтобы высказаться против фаворита гонки представителя УГМК Алексея Стасенка. Особенно большая толпа — более 30 человек — была замечена около местного торгового центра. Не исключено, что в ближайшее время противники кандидата подадут официальную заявку на проведение акций протеста в поддержку другого кандидата.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители Храма на Воде утилизируют в городском пруду ненужный грунт

Сплетники рассказывают, что будущие строители Храма на Воде в Екатеринбурге нашли способ сэкономить деньги. Якобы они используют для создания искусственного острова на городском пруду грунт, который вывезут с соседней площадки, отданной под возведение нового жилого комплекса. По неофициальной информации, утилизация этого грунта в обычном порядке за пределами города обошлась бы строителям намного дороже. Сэкономленные средства значительно удешевят стоимость возведения храма.

Завод с тротилом скупает обвиняемый по уголовному делу

Красноуральский химический завод, который ранее производил тротил, распродается частями. Сейчас предприятие в состоянии банкротства с 2014 года, по территории разбросана взрычатка — как минимум 63 тонны. Здания, оборудование и даже плотина уходят неизвестным в городе и области людям. Имущество продается с торгов за копейки: например, плотина, без которой завод вообще не может работать (нельзя производить тротил), выкуплена по цене иномарки — за 840 тысяч рублей. Пока мало кто может сказать, кто именно стоит за покупателями. Однако слухмейкеры агентства уверены, что это структуры бывшей владелицы завода Ларисы Губайдулиной. Она, говорят, с этим заводом, конечно, сама настрадалась — есть даже уголовное дело, однако отказываться от предприятия она не собирается. Мол, она нашла деньги на завод и сейчас будет стараться забрать его обратно. Как говорят, «в доле» с ней даже конкурсный управляющий. Так, внимательные читатели агентства уверены, что покупателем части сооружений может быть сын конкурсного управляющего.

В «Алапаевской искре» журналистам предложили сдавать половину призов в кассу

Муниципальные журналисты рассказывают некрасивую историю, имевшую место в маленькой газете «Алапаевская искра». Дескать, на одном из общих совещаний главный редактор газеты предложила всем журналистам поддержать редакцию материально, сдавая в пользу газеты половину получаемых в различных конкурсах призовых. Даже, говорят, устроили голосование, и главного редактора поддержал целый один «искристый» бухгалтер. А вот журналисты почему-то идее не обрадовались и делиться деньгами за проявленный профессионализм, похоже, не очень спешат.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский уезжает в Индию

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским готовится к поездке в Индию. В составе делегации группа промышленников. Это чуть меняет ставшую уже привычной региональную повестку, в которую Дубровский так глубоко погрузился в последние недели. Кроме того, скоро в Челябинске, так говорят в кулуарах, откроется представительство консульства в Венгрии, а в Москве пройдут переговоры с французскими инвесторами.

Губернатор осадил земляков…

Во время визита в родной Магнитогорск Борис Дубровский, рассказывают сплетники, осадил местных чиновников за панибратство. Те, пользуясь случаем, стали просить «побольше денег», намекая губернатору об «отчем доме», дружбе и тому подобном. Говорят, что Дубровскому категорически не понравилась такая постановка вопроса и он напомнил им о «равенстве для всех».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и подогнал Озерск

В Озерске Борис Дубровский указал местным властям, что не слишком доволен тем, как ЗАТО (это относится и к соседнему Снежинску) продвигает свои интересы в получении статуса ТОСЭР. Сделал он это в язвительной форме. Один из инвесторов презентовал свой проект, говорил о возможности поддержки со стороны государства, Дубровский спросил: «А что вы в Бакал не заходите, там уже ТОСЭР!». Чиновники поняли, что это сигнал им. Потом стали говорить о сложности процедуры.

Шувалов получит письмо от Дубровского

Впрочем, Борис Дубровский признает, что в получении статуса ТОСЭР и моногородов действительно много сложностей. Говорят, губернатор уже подготовил обращение первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову. Просит подробных разъяснений на тему моногородов. А также о том, какие аспекты следует учитывать при получении статуса ТОСЭР в запретке, а какие для обычного города. Говорят, что почти все регионы испытывают проблемы с пониманием вопроса, но мало кто готов в этом признаться.

Губернатор требует рассчитаться с долгами

Борис Дубровский дал особое поручение главному контрольному управлению. Ревизоры ГКУ отправятся во все города и районы, чтобы проверить, как местные власти рассчитываются по контрактам с коммерческими структурами. В местных судах много исков, есть реальная опасность блокировки бюджетных счетов. Где-то не платят по счетам по уважительным причинам — не выполнены условия контрактов. А где-то просто из-за небрежности чиновников, затянувших оплату счетов. Со всем этим предстоит разобраться, а по долгам рассчитаться.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматов вернется губернатором?

В Челябинске обсуждается слух о том, что нынешней весной губернатор Борис Дубровский может оставить свой пост и либо вернуться в промышленность, либо пойти на повышение в Москву. Такие темы обсуждаются каждые полгода. Но на этот раз ньюсмейкеры заявляют, что на 90% новым губернатором будет депутат Госдумы Владимир Бурматов. У него фактически есть команда выходцев из МГЕР. Бурматов руководит ЦИК «Единой России» — серьезной и влиятельной структурой. Поэтому слух о его назначении многими воспринимается весьма серьезно. Впрочем, в резиденции губернатора в очередной раз лишь улыбаются на такие инсайды. Дескать, Дубровский никуда не собирается.

Вершинин подсиживает Мякуша

Не успел спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш уйти в краткосрочный отпуск, как на его кресло уже стала выстраиваться очередь. В стенах регионального парламента рассказывают, что самую большую активность проявляет самопровозглашенный коммунальный омбудсмен 32-летний Анатолий Вершинин. Якобы он всем рассказывает, что весной Мякуш отметит свой 69-й день рождения, после чего уходит в отставку, а сменить его должен более молодой коллега. На самом же деле спикер ЗСО полон сил и энергии, об уходе на пенсию не думает. Да и заменить его реально некем.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Машины чиновников эвакуируют

Чиновники из правительственного здания №57 по проспекту Ленина в центре Челябинска жалуются в управделами губернатора и правительства области на работу эвакуаторщиков. Те не трогают на парковке у здания только служебные автомобили с номерами особой серии «ООО». Остальные увозят в течение всего дня на штрафстоянку. В управделами говорят, что специально установили знак «Стоянка запрещена», чтобы посторонние, работающие в офисах соседних зданий, не бросали машины на парковке для министерств и ведомств. Но чиновникам это никак не помогает. Кроме первых лиц министерств, остальным приходится периодически ехать после работы на штрафстоянку за своими автомобилями.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пшеницын выставил «неуды»

Говорят, что на закрытой части совещания с главами у губернатора министр финансов региона Андрей Пшеницын подробно рассказал о том, какие муниципалитеты все еще имеют на своих счетах так называемые «резервы» — деньги, полученные в виде дотаций, но так и не освоенные из-за нерасторопности чиновников. Эти средства придется возвращать в областной бюджет. А для главы такие «резервы» есть признак слабой финансовой дисциплины. Болтают, что в отличниках оказались Троицк и Брединский район, а в «двоечниках» Локомотивный, Копейск и Нагайбакский район. Мэру Копейска Владимиру Можину, недавно вступившему в должность, в упрек «резервы» не ставились — он получил их в наследство вместе с проблемным городом. А вот для Нагайбакского района и Локомотивного показатель не самый лучший.

Главы ждали «взбучек»

Главы городов и районов на совещании, слушая доклад Андрея Пшеницына, уже готовились получить традиционный «пендель» от губернатора. Борис Дубровский ввел традицию ругать по персоналиям за закрытыми дверями. Но на этот раз губернатор был спокоен. Год назад ситуация была в разы хуже, а сейчас главы «подтянулись». Впрочем, руководителям Локомотивного расслабляться не стоит. После таких показателей и аварий на водоводе территории, имеющей статус городского округа, не стоит гордиться своей самостоятельностью. Постоянные косяки только ускорят процесс вхождения Локомотивного в состав Карталинского района.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Валахову посылают тревожный сигнал

Недавний указ президента РФ, чуть меняющий федеральный закон о местном самоуправлении, дает возможность менять статус муниципальных муниципальных районов. Это якобы позволит ликвидировать администрации поселений и сделать территории более управляемыми, без местечковых революций. Новые поправки пока еще слишком неопределенные, юристам надо тщательно разбираться. Но, говорят в кулуарах, если все-таки подтвердится возможность менять статусы, то, в первую очередь, разберутся с Коркинским районом, где три поселения, постоянно воюющие между собой и районной администрацией. Это, кстати, позволит безболезненно сменить и главу района Евгения Валахову, к которому накопилось много претензий.

Карелин ушел навсегда?

Деловая элита Челябинска пытается понять, насколько долгой может быть опала бизнесмена Александра Карелина, которого мэр Евгений Тефтелев полностью отодвинул от решения транспортных вопросов. Одни полагают, что градоначальник наконец понял, «что к чему» и Карелину придется смириться с потерей рынка. Другие считают, бизнесмен отсидится в стороне, дождется, когда гнев мэра утихнет, и снова появится в коридорах власти.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Кто ходил к Антипову»?

В гордуме Челябинска и райсовете гадают, кто из депутатов ходил к главе Курчатовского района Сергею Антипову, чтобы высказать претензии к «Соцгороду»? Список «ходоков» засекречен, сами народные избранники не признаются. Молчит и сам Антипов. Ему, несмотря на все связи с «Соцгородом», не хочется ссориться с депутатским корпусом и сливать «бунтарей».

Васьков рассекретил Миасс

Тихий скандал разгорается в Миассе. На сайте администрации выставили интерактивную карту города. По чьему-то головотяпству на карту попали секретные точки — бомбоубежища, хранилища хлора и прочие важные стратегические объекты. Все это и в промзоне, и в жилых микрорайонах. Говорят, что мэру Геннадию Васькову за такие «шалости» будет большой нагоняй.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Олигарх распределяет места оппозиции в парламенте Тюмени

В тюменской городской думе шепчутся, что оппозиция уже приступила к согласованию списков своих кандидатов на выборах в городской парламент в 2018 году. С учетом того, что выборы будут проходить только по одномандатным округам, оппозиционеры решили заранее распределить их между собой, чтобы не устраивать дополнительную конкуренцию, говорят слухачи. Куратором процесса слухмейкеры называют тюменского олигарха Олега Чемезова. «У Олега Леонидовича есть доверенные лица во всех оппозиционных партиях, да и сам он видная фигура среди тюменских единороссов, поэтому способен сбалансировать интересы всех вовлеченных в процесс сил», — убеждают слухачи.

В Тюмени обнаружены «спящие коммунисты»

Рассказывают, что в тюменском отделении КПРФ обнаружились «спящие коммунисты». Якобы при ревизии центрального райкома партии в Тюмени обнаружились члены КПРФ, годами не проявлявшие ни малейший активности, но числившиеся в активе «красных». «Сейчас многие из них „побежали“ в партию „Коммунисты России“, к Динару Абукину, — говорят слухачи. — Местные руководители КПРФ намерены наконец добиться исключения Абукина из партии, но ему это нипочем — свое депутатское кресло в Гордуме он все равно не потеряет, потому что занял его как одномандатник».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский индустриальный университет ждет новая проверка

Говорят, что службу безопасности Тюменского индустриального университета ждет проверка правоохранительных органов. Якобы работников СБ вуза проверят по подозрению в превышении служебных полномочий в отношении расклейщика листовок, получившего на днях административный штраф. Сплетники утверждают, что «безопасники» вуза, еще во времена работы в ТГНГУ, засветились в качестве свидетелей в нескольких резонансных задержаниях оппозиционных активистов. Якобы именно они всегда в нужное время оказывались свидетелями противоправной деятельности оппозиционеров.

Бизнес-омбудсмен спасает карьеру, наезжая на налоговую

Говорят, что уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло развернула бурную деятельность, чтобы продлить свое пребывание в кресле бизнес-омбудсмена. Якобы именно этим была вызвана непривычно жесткая критика со стороны Невидайло в адрес областной налоговой инспекции. «Большинство вопросов всегда решали в тиши кабинетов, не вынося сор из избы. А здесь Невидайло впрямую обвинила налоговую в том, что бизнес бежит из Тюмени в соседние регионы», — говорят слухачи. Сплетники уверены — после недавних выступлений против крупных торговых сетей, когда Невидайло сыграла на руку высокопоставленному областному чиновнику, имеющему коммерческие интересы в развитии магазинов шаговой доступности, над бизнес-омбудсменом стали сгущаться тучи. «Теперь Лариса Кирилловна старается показать, что она неустанно борется за права всех бизнесменов», — смеются слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменского общественника «заткнут» зарплатой

Ходит слух, что тюменскому общественнику Алексею Савоськину сделали предложение, которое покончит с его публичной деятельностью. Якобы Савоськину, много лет критиковавшему работу ДЭУ КАО, поступило предложение занять руководящую должность на этом предприятии и реализовать свои предложения, но под личную ответственность. Слухачи спорят, сломает ли «борца за справедливость» сложившаяся управленческая система, но единодушны в одном: на новом месте работы с общественной деятельностью придется завязать.

С тобольских чиновников спросят за расходы на паводок

Говорят, что тобольские чиновники напрасно поднимали панику из-за грядущего паводка. Последние прогнозы успокоили сотрудников администраций города и района, опасающихся введения ЧС по прошлогоднему примеру. «Сказали, что вода будет на метр ниже, чем в 2016-м, — шепчутся местные сплетники. — Так что у глав администраций просто от сердца отлегло». Злопыхатели уверяют, что чиновникам не стоит слишком радоваться по этому поводу: на противопаводковые мероприятия были выделены серьезные суммы, и за их использование областные власти будут спрашивать по полной программе.

Общественной палате региона светит «разбор полетов»

Рассказывают, что в общественной палате России с удивлением отнеслись к результатам выборов в палату Тюменской области. Якобы в Москве обескуражены включением в состав тюменской палаты представителей с криминально-уголовным прошлым. Слухачи утверждают, что Общественной палате Тюменской области предстоит серьезный «разбор полётов» из-за попадания в неё представителей криминала, а кураторы этого процесса уже получили серьезный «нагоняй» из Москвы.

Слухи ХМАО

Третий срок Комаровой — часть глобального плана Москвы

Конспирологи весьма необычно интерпретируют правовую коллизию, согласно которой Наталья Комарова работает в Югре только первый губернаторский срок. Если верить гипотезе, Москва реализует на территории ХМАО и ЯНАО проект под условным названием «Стабильность», согласно которому нефтегазовые регионы должны жить в статичной общественной среде в течение 15 лет. Якобы этого времени будет достаточно для поэтапного возврата политических и экономических полномочий югу Тюменской области, в результате чего федеральный центр ликвидирует всевозможные риски, связанные с так называемым «северным сепаратизмом».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Патриарха Кирилла заманивают в ХМАО

По слухам, газовики из ХМАО резко сократили финансирование строек РПЦ в регионе. Говорят, якобы именно местные «дочки» «Газпрома» были главным спонсорами возведения храмов в ХМАО, однако решили урезать эту статью расходов. В кулуарах обсуждают, что священнослужители раздумывают пригласить в Югру патриарха Кирилла, чтобы произвести впечатление на своих «партнеров», и увеличить финансирование церковных проектов.

Романицу ждет еще один коррупционный скандал

Рассказывают, якобы в ближайшее время в Югре вспыхнет крупный коррупционный скандал, связанный с высокопоставленными сотрудниками полиции. По слухам, погоны могут полететь даже у силовиков из Главка. «Если это произойдет, то у начальника окружного УМВД Василия Романицы будут серьезные проблемы — только что повязали за взятку руководителя полиции Радужного, и еще один скандал поставит под вопрос его дальнейшую работу в органах», — считают сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Карминская забрала титул «главного инноватора»…

Говорят, что ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская после увольнения директора «Технопарка высоких технологий» Юрия Реутова лишилась конкурентов на ниве научно-изобретательской деятельности. По слухам, два учреждения даже подписали соглашение, в котором обязались делиться опытом в сфере инновационных разработок. «А координировать всю эту деятельность будет не кто иной, как Владислав Нусинов. Его опыт работы в МИАЦ хорошо пригодится при решении вопроса, кому из инноваторов стоит открывать бюджетное финансирование, а кому — нет», — судачат сплетники.

…а заместитель Реутова — дорогое авто у своей спутницы

Слухачи шепчутся, что заместитель Реутова Александр Овчаренко забрал у своей спутницы Антонины Речкиной автомобиль Rover Mini, который ранее сам же и подарил. «Говорят, что он так и не смог простить возлюбленную. Ведь не секрет, что коррупционный скандал в технопарке разразился из-за „Инстаграма“, куда Тоня постила роскошную жизнь, которую они с Сашей официально не могли себе позволить», — болтают злые языки.

Впрочем, не исключено, что поступок оправдан и соображениями логики: Овчаренко находится под уголовным делом, и привлекать к себе внимание, катаясь по Ханты-Мансийску на роскошном Porsche Panamera, вовсе незачем.

Шмонин расплатился с адвокатами машиной

Говорят, что создатель портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин, который сейчас находится под арестом, отдал адвокату Амилу Аббасову ключи от внедорожника Toyota Sequoia. Машина, которая ранее задерживалась по наводке Интерпола, как значившаяся в угоне, якобы была передана защитнику в обмен на услуги в суде. Ходят слухи, что сейчас Шмонин также намеревается продать одну из своих квартир в Ханты-Мансийске. «Деньги на ведение информационной войны против государства заканчиваются», — рассуждают наблюдатели.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Югорскую нефть продают в Китай под видом якутской

По слухам, «Сургутнефтегаз» так и не смог получить необходимое количество нефти от месторождения на Талакане в Восточной Сибири (Якутия). Рассказывают, якобы нефтяная компания, которая должна поставлять талаканские углеводороды в Китай, отправляет на восток сырье из ХМАО. Слухачи смеются, что «Сургутнефтегазу» мог понадобиться отдельный трубопровод, чтобы выдавать югорскую нефть за якутскую. «В Талакан вложены миллиарды рублей — это самое дорогое месторождение в России, а вот отдачи пока нет. Уж лучше бы вложились в инфраструктуру ХМАО, тогда и не пришлось бы заниматься махинациями», — улыбаются сплетники.

Полукеев развелся с женой

Рассказывают, якобы экс-замгубернатора и бывший сургутский чиновник Сергей Полукеев развелся с женой. Супруга Полукеева работает обычным преподавателем в школе, и еще в бытность чиновника в мэрии Сургута, его коллеги удивлялись, что он не пристроил ее на более хлебное место. «Почему развелись — никто не знает, Сергей Михайлович перестал быть публичной фигурой. Но говорят, его уже видели с новой избранницей, которая заметно его моложе», — делятся мнением слухмейкеры.

В Сургуте нашли виновных в скандалах с «Совестью»

Говорят, что в мэрии Сургута признали свою ошибку в работе с «Совестью». По слухам, чиновники из старой команды обсуждают между собой массовые акции протестов молодежи со славой радикальной группировки, и все чаще звучит мнение, что в отношении активистов была проявлена непозволительная слабость. «Не добили, пожалели. Теперь будем расхлебывать. Нужны жесткие меры, потому что потом будет поздно», — говорят в кулуарах администрации.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дольников уснул на публичном мероприятии

Рассказывают, что глава фракции «Единая Россия» в думе Нижневартовска Леонид Дольников уезжает в центр реабилитации. Причиной скоропалительного отъезда депутата, по мнению коллег, является требование председателя собрания Максима Клеца. Недавно Дольников якобы уснул на публичном мероприятии, что попало в объективы телекамер. В качестве оправдания депутат сослался на свое ухудшающееся самочувствие, на что Клец отреагировал жестко: «Тогда сперва лечись, а потом уже занимайся делами».

Для Крепких требуют уголовного наказания

Ходят слухи, что нижневартовские общественники начали сбор подписей на имя главы администрации президента Антона Вайно с требованием вернуть на пересмотр уголовное дело местного депутата Владимира Крепких. Якобы мужчина избил ребенка, ходившего с его внуком в одну спортивную секцию. Несмотря на скандальный эпизод, Крепких удалось получить мандат (коммунист переиграл известного оппозиционера Александра Лобова). «Крепких попал в думу, и после этого суд переквалифицировал дело из уголовного в административное. Совпадение? Не думаю», — рассказывают слухачи. По их мнению, Крепких, используя положение во власти, оказал давление на суд и ушел от справедливого наказания.

Слухи ЯНАО

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Ноябрьская Гордума решила закрыться от прессы

Гордума Ноябрьска переходит на «закрытый» режим. Журналистам сообщили, что предстоящие комиссии будут проходить без участия прессы. Это связано якобы с проблемами, которые народные избранники не хотят выносить на суд общественности. «Инициатива идет от администрации. По одной из версий, ее объяснили глупостью журналистов, которые якобы не понимают, что обсуждение вопросов на комиссии — это еще не принятое решение. По другой — журналисты якобы ходят только на комиссии и «прогуливают» думу». И чтобы они не прогуливали, им решили запретить посещать предваряющие мероприятия», — говорят в городе. «Скоро все комиссии станут закрытыми», — предрекают слухмейкеры.

На Ямале обсуждают последствия уголовного дела в Удмуртии

Александр Забарский, ставший фигурантом уголовного дела главы Удмуртии Александра Соловьева, имеет прочные корни на Ямале. Он является гендиректором компании «Фоника», которая владеет хоть и небольшой, но долей в авиакомпании «Ямал». Любопытно, что с февраля «Фоника» вышла из лихтеншейнского офшора, в котором все это время находилась. Кроме того, «Мостострой-12» являлся первым строителем моста через Надым и сейчас судится с «Корпорацией развития». По версии ямальских чиновников, даже в случае ревизии из-за уголовного дела окружные проекты останутся нетронутыми, так как там никакие «серые» схемы не применялись. Раньше «Мостострой-12» был замешан в скандале с «Уренгойдорстроем» — они использовали нечестные схемы на торгах.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Детский омбудсмен Ямала проявляет активность

Ямальские власти задумались над судьбой детского омбудсмена Виталия Орешкина. Его полномочия истекают в июле и сейчас решается — продлевать их или нет. Пока что мнения расходятся. Одни утверждают, что Орешкина скорее всего заменят, потому что в последнее время он стал слишком активен и своенравен. Другие, напротив, увидели в активности омбудсмена положительную сторону. На первых порах к его работе было много претензий как у властей, так и у прокуратуры и даже депутатов. В последний год ему удалось подружиться со многими.

Кумовство в ямальской юстиции разрастается

В кулуарах администрации округа ходит слух о развитии семейного клана в сфере юстиции. Слухачи подмечают, что председатель окружного суда Виталий Патлатюк является отцом первого заместителя директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти и юстицией Александра Патлатюка. Прямой связи между структурами нет, но собеседники не исключают коррупционность этого факта. К тому же уважаемая семья, по слухам, скоро может расшириться. Якобы Александр Патлатюк намерен жениться. И его избранница уже готовится ко вступлению в должность в качестве мирового судьи Салехарда.

Ямальского депутата не наказали за сокрытие доходов

Один из ямальских парламентариев ушел от ответственности за неточности в представленных декларациях о доходах за 2015 год. Источники в региональном Заксобрании говорят, что официально прошла комиссия и вынесено какое-то решение о мерах наказания в адрес парламентария. Но в открытых источниках данных о том, кто этот депутат, какие данные он скрыл и как был наказан, просто нет.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские интернаты проверят на коррупцию

Скандал в гыданской школе-интернате оказался не единичным случаем, а примером системных проблем. В сфере образования поговаривают, что нарушения в закупках для обеспечения оленеводов есть практически в каждом интернате региона. «Это не потому что везде коррупционеры. Просто где-то денег не хватает, где-то сэкономили, чтоб провести мероприятие. Хотя, чего скрывать, есть и те, кто откровенно наживается на детях», — говорят слухмейкеры. Сейчас все эти коррупционеры взялись за головы, потому что среди педагогов пошел слух, что все школы-интернаты на Ямале ждет тотальная проверка на коррупционную составляющую.

Сектанты вербуют ямальских оленеводов

После задержаний экстремистов в Ноябрьске на Ямале ожили старые слухи о сектантах. Говорят, что в регионе действует несколько иностранных сект, которые нацелились на аборигенов Севера. Сектанты убеждают кочевников изменить веру, отказаться от поедания сырого мяса и оленьей крови. Но главное, они внушают оленеводам ненависть к христианству и русским людям, которые пришли, захватили традиционные пастбища, качают нефть и газ из священной земли.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников начнет чистки после выборов…

Ходят слухи, что временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников вовсе не считает себя преемником Виктора Басаргина и не намерен оставлять у власти команду предшественника. Причем глава региона якобы согласен с претензиями в адрес ряда вице-премьеров и министров, но пока не спешит с масштабной «чисткой».

Вероятно, череда увольнений произойдет после сентябрьских выборов. К тому же Решетников публично обещал дать чиновникам шанс закрепиться в новой команде. Однако на сигнал, похоже, отреагировали немногие — недовольство составом кабинета министров выражает и общественность, и политическая элита.

…а на него поступил заказ

Информаторы доносят, что в Пермском крае и соседних регионах идет поиск рекламного агентства для исполнения большого и дорогостоящего заказа. Задача исполнителю будет поставлена предельно просто: в ближайшие месяцы всеми средствами дискредитировать Максима Решетникова. Говорят, стоимость заказа исчисляется десятками миллионов рублей.

Кому понадобилось атаковать Максима Решетникова — доподлинно неизвестно. Однако, как утверждают слухачи, следы заказа ведут к Пермской городской Думе.

Команда губернатора ударила по пермским экспертам

По слухам, «Пермский экспертный клуб» скоро вынужденно сменит площадку. Организаторов горячих политических дискуссий якобы вытесняют из старинного особняка купца Грибушина, принадлежащего Пермскому научному центру УРО РАН.

Говорят, резкие дискуссии политологов и политтехнологов рассердили «серьезных людей» — возможно, речь о чиновниках администрации губернатора. Последнее заседание 12 апреля отметилось не только обильной критикой властей региона, но еще и громким заявлением бывшего заведующего пермской приемной президента РФ Олега Хараськина. Последний сообщил собравшимся, что готов участвовать в выборах губернатора.

Поговаривают, организаторы клуба уже успокоили руководство научного центра и уже подобрали для своих мероприятий новую площадку.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Басаргин жаждет реванша

Слухачи утверждают, что экс-губернатору Пермского края Виктору Басаргину наскучила работа руководителем Ространснадзора — такой политической пенсии бывший глава региона никак не ожидал. Теперь Басаргин якобы вынашивает идею участия в губернаторских выборах, но не в качестве кандидата.

По разговорам, Басаргин намерен поддержать одного из соперников Максима Решетникова, в том числе и финансово. «Бывшему» нужна почва для политического торга — если новый губернатор сейчас решит провести полную ревизию работы команды предшественника, то «сериал» о задержаниях действующих и бывших глав регионов получит продолжение.

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

У Чиркунова есть хитрый план

Слухмейкеры утверждают, что бывший губернатор Олег Чиркунов очень старается влиять на Максима Решетникова. Причем политические амбиции у экс-главы региона якобы вообще отсутствуют, а добрые отношения с властями Чиркунову нужны ради процветания бизнеса.

Поговаривают, идея Чиркунова состоит в том, чтобы в короткие сроки усилить присутствие в регионе своей сети супермаркетов «Семья». Для этого бизнесмен уже приобрел многие торговые площади сети «Виват», которой грозит банкротство. Но вскоре, как говорят, не станет и «Семьи», которую так любит пермская элита — сеть магазинов якобы через пару лет собираются продать «Магниту».

«Золотых парашютов» добились силовики

Слухачи сообщают, что чиновники правительства Пермского края, получившие компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении в январе и последующем обратном приеме на работу, вовсе не хотели отдавать деньги на благотворительность. Однако пожертвовать средства рекомендовал Максим Решетников.

Говорят, Решетников уже встречался с силовиками и получил краткий обзор «папочек» на министров. Затем на встрече с правительством он якобы обозначил, что получил от спецслужб исчерпывающую информацию: у кого проблемы с законом — следует направить выплаты на благотворительность.

Интересно, что расстались с парашютами пока вице-премьеры Роман Кокшаров и Алексей Чибисов. А вот министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков постоянно находится в Кудымкаре и про «папочки» не слышал — он-то точно пожертвовал свою компенсацию на благие цели по доброй воле.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сухих нашел премьер-министра…

Говорят, после командировки в Москву Максим Решетников в узком кругу озвучил, что необходимо заняться поиском кандидатуры на должность председателя правительства региона. Слухачи утверждают, что откликнулся спикер Заксобрания Валерий Сухих и предложил рассмотреть кандидатуру депутата Госдумы, бывшего мэра Перми Игоря Сапко.

Недоброжелатели с нетерпением потирают руки, поскольку должность главы кабинета министров по определению является «расстрельной». И если у пермской оппозиции появится реальная поддержка, то Сапко в роли премьер-министра станет идеальной мишенью для критики.

…и союзника на войне

Ходят слухи, что Валерий Сухих уже отчаялся вести переговоры с командой губернатора относительно конструктивного сотрудничества и теперь постоянно ждет удара от окружения Максима Решетникова. Однако, по разговорам, спикер Заксобрания готовится к «тихой» войне и активно ищет себе союзника.

Поговаривают, Сухих уже решил наладить отношения с лидером движения «Выбор» Константином Окуневым, на этой неделе заявившем о готовности бороться за пост губернатора. Не исключено, что политики сумеют договориться о взаимодействии — хотя бы до окончания грядущей избирательной кампании.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тушнолобов хочет вернуться…

Говорят, председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов планирует вернуться в политику. Как сообщают шептуны, он уже обсудил свои перспективы с рядом промышленников. Один из возможных вариантов для бывшего премьера правительства — это место в Совете Федерации от исполнительной власти Пермского края.

Пока позиция Максима Решетникова относительно места в Совете Федерации неизвестна, но для промышленников кандидатура вполне может быть приемлема. Слухачи же утверждают, что Тушнолобов уже заручился поддержкой еще и в Приволжском полномочном представительстве президента.

…, но за место сенатора уже идут торги

По слухам, кто-то среди представителей пермской политической элиты распространил информацию, что Геннадия Тушнолобова точно не направят в Совет Федерации. Поэтому за сенаторство разгорелась борьба — интересанты вовсю стараются получить хоть какую-то весточку от окружения главы региона.

А Максим Решетников пока так и не называет имен людей, кому он готов доверить место в Совете Федерации. Не исключено, что скоро торги за его спиной завершатся. Однако совсем не факт, что победитель «аукциона» в итоге станет сенатором.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов теряет свой «пул»…

Слухачи доносят, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, у которого в Заксобрании имеется множество сторонников (по разным версиям — до 20 человек в разных фракциях), скоро станет политическим банкротом. Союз с парламентариями якобы построен на страхе: перед прошлогодними выборами все кандидаты написали расписку, что берут у политика в долг по несколько миллионов рублей. Якобы договоренность такова: ослушаешься Скриванова — он подаст в суд и взыщет с тебя огромную сумму денег.

Однако, говорят, народным избранникам донесли мысль, что сегодня в статусе депутата Госдумы Скриванов ни за что не пойдет в суд и не станет придавать огласке тайные договоренности. Слухачи утверждают, что у политика и так плохо складываются отношения с коллегами, поэтому он всеми силами избегает любых неоднозначных ситуаций. А депутаты Заксобрания, вероятно, скоро найдут себе нового «патрона».

…и просит гарантий

Разные слухи ходят вокруг отношений Максима Решетникова к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. По одной версии, они встречаются до пяти раз в неделю и обговаривают самые разные темы. По другой — Скриванов уже месяц не может пробиться на встречу с главой региона.

Впрочем, шептуны утверждают, что никаких гарантий от врио губернатора Скриванов до сих пор не получил. Бюджетных денег его медиахолдингу не обещают, да и политического усиления пока ждать не приходится. Готов ли Скриванов к войне — неизвестно. Однако все помнят, сколько проблем он сумел создать Виктору Басаргину.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Хараськина обманывают

Шептуны информируют, что бывший заведующий пермской приемной президента РФ Олег Хараськин заговорил о желании бороться за пост губернатора с подачи своих знакомых политтехнологов. Политику якобы давно рассказывают, что он хоть и не выиграет, но точно приумножит свое влияние. А возможно, получит высокий пост в правительстве.

Поговаривают, что друзья-политтехнологи в действительности хотят продать «проект Хараськин» команде Решетникова — в виде кандидата-торпеды. Якобы переговоры об этом велись еще с Виктором Басаргиным. Но наблюдателям очевидно, что роль торпеды приведет к закату политической карьеры Хараськина, а не подъему.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Плотников ничего не решает

Говорят, бывший вице-премьер, а ныне советник главы региона на общественных началах Анатолий Зубарев (его считают соратником экс-губернатора Олега Чиркунова) уже вовсю проводит совещания в министерстве здравоохранения Пермского края. Причем, по рассказам очевидцев, Зубарев руководит абсолютно всем и даже далеко не всегда берет с собой на важные переговоры непосредственного руководителя ведомства — министра Вадима Плотникова.

По разговорам, Плотников не решает и не делает вообще ничего, а Зубарев уже успел поставить своих людей на финансовые потоки в два крупных медицинских учреждения. Слухачи утверждают, что Плотников конфликтовать с советником не намерен — они «почти родственники».

Тепловики начали коммунальную войну

По слухам, крупнейший поставщик тепла в Перми — подконтрольная миллиардеру Виктору Вексельбергу «Пермская сетевая компания» — при помощи властей инициирует большой передел на рынке ЖКХ. Якобы начальник тепловой инспекции компании Анатолий Лаврентьев в команде с бизнесменом Владимиром Максом посетил администрации районов города — чиновникам было предложено инициировать собрания жителей домов для перехода в управление компаний Макса.

Владимир Макс хорошо известен тем, что является владельцем предприятия «Лифт-Сервис», обслуживающего в Перми лифты. И в марте фирма, не договорившись о сотрудничестве с управляющими компаниями, в один день отключила порядка 400 лифтов, что вызвало скандал и вмешательство властей. Сам Макс ранее в СМИ говорил о необходимости борьбы с недобросовестными УК и наведения порядка в сфере ЖКХ, не скрывал желания взять дома в свое управление.

«Пермская сетевая компания» же из-за огромных долгов потребителей активно говорит о желании заключить прямые договоры на теплоснабжение с жителями. Но слухачи уверены, что это блеф: энергетикам нужны «прокладки» в виде подконтрольных УК. Деньги потребителей можно выводить из УК, которые потом обанкротятся, а все неполученные суммы — включить в тариф.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Единая Россия» берет выборы под контроль

Зауральское региональное отделение партии «Единая Россия», по сведениям слухачей, старается взять под контроль районные выборы, которые сейчас проходят в области. «Уже не за горами выборы президента, поэтому партии необходимо контролировать ситуацию в районах и иметь хороший контакт с главами и думами. Сейчас особенно важно, чтобы все избранные лица были лояльны и готовы работать в команде», — рассказывают слухмейкеры.

Наводнение станет индикатором работы правительства

Грядущее наводнение в Кургане может стать индикатором того, насколько власти способны наладить диалог с населением и справиться с трудностями. Слухачи уверяют, что все действия будут внимательно отслеживать из Москвы — объявят ли ЧС, будут ли компенсировать убытки, как будут работать с пострадавшими. «Никому не нужно лишнее социальное напряжение перед 2018 годом», — напоминают слухачи.

За ремонтом дорог будут следить силовики

Еще одной темой, за которой будут внимательно следить правоохранительные органы и общественники, слухачи называют предстоящий ремонт дорог. Раньше уже возникали скандалы с злоупотреблениями и халатностью. «Никаких „скандинавских технологий“ больше не потерпят, — говорят сплетники. — Денег и без того мало, поэтому будут жестко следить, куда тратятся средства, а виновных наказывать показательно».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скандал в Петухово продолжится

Слухачи уверены, что скандал с тройным убийством и безнаказанной торговлей спиртным из Казахстана в Петухово так просто не затухнет. «Вскрылись вопиющие факты, начальнику областного УМВД Олегу Ильиных придется или признать свою неспособность повлиять на ситуацию, или принять какие-то кадровые решения», — рассуждают слухмейкеры.

Налогоплательщики ходят по кругу

Скандалы, связанные с давлением налоговиков на предприятия, связаны с общим усилением работы над собираемостью налогов, считают слухачи. «Все эти предприятия, которых называют перебежчиками, ходят по кругу, пытаясь найти, где лучше. Но сейчас по всей стране закручивают гайки, бюджет нужно чем-то пополнять», — рассуждают сплентники.

У участников митингов будут проблемы

Слухмейкеры предупреждают, что у участников оппозиционных митингов могут возникнуть проблемы. Касается это не только студентов, которых могут отчислить из вузов, но и тех, кто в будущем захочет трудоустроиться в госорганы. «Курган — город маленький, все всех знают, и участие в таком митинге может стать фатальным для карьеры», — говорят слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В КГУ обсуждают увольнение Серова

Экс-глава пресс-службы бывшего губернатора Олега Богомолова Дмитрий Серов уволился из КГУ, где руководил информационно-аналитическим управлением. Это стало темой для обсуждения зауральских сплетников. В регионе гадают, почему опытный и дальновидный специалист покинул свой пост. «Неужели у ректора Константина Прокофьева так плохи дела?» — недоумевают в Кургане.

В Кургане избивают геев

В Кургане лицам с нетрадиционной ориентацией лучше не афишировать свои убеждения. Слухачи рассказывают, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные нападают на таких молодых людей. Якобы существует целая группировка, которая выискивает подозрительных юношей и преподносит им неприятный урок. Сплетники говорят о нескольких избитых.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.