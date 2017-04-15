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На Урале 4-летняя девочка попала к БДСМ-педофилу 8. Куйвашева вызвали в Москву в связи с выборами 23:31 14 апреля 2017 0 Как победит Путин, что будет с митингами и кто стоит за Навальным Политтехнологи обсудили политическую повестку президентских выборов Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» В субботу, 14 февраля, в Общественной палате прошел IV конгресс РАПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый день работы IV конгресса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) превратился в мозговой штурм ведущих федеральных экспертов на тему президентской кампании. Возможные сценарии, риски, социология общественных настроений, повестка власти и задачи для политтехнологов — этим темам так или иначе были посвящены большинство выступлений и презентаций. На одной площадке спорили политические консультанты с кардинально противоположными взглядами. Глава ФЭП Глеб Павловский рассказал о борьбе в ближнем круге президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Так, глава ФЭП Глеб Павловской представил на Конгрессе достаточно провокационную презентацию, в которой сообщил, что «Владимир Путин теряет роль медиатора-депозитария главных сделок в системе». Он также указал на обострившуюся борьбу в ближнем кругу президента, в результате которой, по мнению эксперта, на политическую площадку просачиваются такие оппозиционеры как Алексей Навальный и Михаил Ходорковский». Позже глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко выступая на секции про политический лоббизм, назвал Навального инструментом для коммуникаций элитных групп: «Они вынуждены передавать «приветы» через этого замечательного молодого человека, который чувствует в себе достаточно силы для того, чтобы выполнять роль этого канала в надежде однажды стать одним из игроков». По мнению Минченко, протестное движение, которое активно использует Навальный, становится инструментом политического лоббизма. Среди рисков для президентской кампании ведущие политтехнологи назвали растущее недовольство среди населения, напряженность в губернаторском корпусе из-за серии арестов, безальтернативность Владимира Путина на президентских выборах, отсутствие повестки будущего. Отдельную дискуссию вызвало обсуждение референдумного сценария президентской кампании. Глеб Павловский раскритиковал такую стратегию: «В результате получается, что высокорейтинговый Владимир Путин в этой кампании не кандидат, а приз, за который борются разные политические группы». Кроме того, по мнению эксперта, безальтернативный сценарий создает проблему явки: как объяснить людям, зачем им идти на референдум. Глава ФоРГО Константин Костин, считает, что тема с проблемой явки на президентских выборах — надуманная Фото: Владимир Андреев © URA.RU Павловскому возразил глава ФоРГО Константин Костин: «Надо понимать, что референдумный сценарий определяется рейтингом кандидата. Это игра слов — можно называть его референдумным, можно доминантным. И я не вижу, чтобы здесь возникала какая-нибудь проблема с явкой. Цифры явки в нашей стране, если посмотреть электоральную историю, достаточно устоявшиеся: «Диапазон, который существует для выборов президента 64%-65%. Тема проблемы с явкой — достаточно надуманная. Хотя, конечно, чем выше явка, тем выше легитимность». В связи с этим эксперт сообщил хорошую новость для собравшихся политтехнологов: «Надо понимать всем присутствующим, что помимо кампаний президента, будут еще 85 кампаний по повышению интереса к выборам. Есть 86 запросов от субъектов, как эту работу организовать». По мнению главы ФоРГО Костина, главная проблема президентской кампании — это негативная коллективная эмоция, которая может разворачивать электоральное поведение на 180 градусов. «Уровень доходов, зарплаты, ЖКХ, здравоохранение — это проблемное поле актуально во всех регионах. И все, что сейчас делает и власть, и оппозиция сконцентрировано вокруг управления этой негативной эмоцией». Глава «Левады-центра» Лев Гудков сообщил собравшимся, что кампания проходит на фоне нарастающей апатии населения и роста «нефокусированной злобы». Социолог также рассказал, что ожидается подъем протестных настроений: «Диффузное недовольство так или иначе будет искать выход». При этом, по словам Гудкова, пока этот негатив не затрагивает Владимира Путина. Политтехнолог Андрей Колядин говорит, что власть не видит в митингах оппозиции большой проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В кулуарах Конгресса политтехнологи продолжали обсуждать тему возможного роста протестных настроения и то, какие они риски митинги оппозиции могут создавать для президентской кампании. На вопрос корреспондента «URA.RU», меняют ли протестные акции повестку президентской кампании, близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин ответил, что они не вызывают никакого напряжения и страха у власти: «Сама кампания расставит некоторые такие акценты, при которых митинги Навального будут не так страшны». Политолог также отметил, что в заявленном новом митинге оппозиции в День России нет ничего плохого: «Люди, которые будут ходить с флагами РФ, как со стороны оппозиции, так и со стороны провластно настроенных граждан — они все будут играть на поле патриотизма. Вот и хорошо, больше людей, больше мнений. Это не противоречит выборной кампании». Глава АПЭК Дмитрий Орлов отметил в своем выступлении, что есть попытка столкнуть Путина в логику уходящего лидера либо навязать ему протестную повестку: «То есть сделать его не активным, а реактивным лидером». По мнению политолога, главная стратегическая цель предстоящей кампании состоит в формировании у элиты и населения представления о будущем страны, связанным с Путиным. В комментарии для URA.RU Орлов также отметил, что реагировать на протестные митинги нужно, но основная кампания должна формироваться Путиным: «Я думаю, что митинги будут развиваться по сценарию 2011—2012 годов. Поскольку круг потенциальных участников митингов ограничен, а мобилизация проходит с помощью сетевых механизмов, то возникнет усталость от них и посещаемость будет падать по экспоненте. Никаких общенациональных митингов не будет. Не произойдет консолидации интересов и протестных групп: условно Навального и дальнобойщиков. Скорее власть вступит в диалог и вовлечет в сферу своих интересов власть». {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий