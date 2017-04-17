13:00 17 апреля 2017 0

Козицын провел в Екатеринбурге главный баскетбольный турнир Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге завершился престижный международный турнир по баскетболу «Финал четырех» женской Евролиги, в котором приняли участие команды из России, Турции и Чехии. Организаторами выступали ФИБА-Европа и баскетбольный клуб «медного» олигарха Андрея Козицына УГМК. Именно он считался фаворитом турнира, но в итоге довольствовался лишь бронзовыми медалями. Для екатеринбургских болельщиков это стало главным разочарованием, но не единственным.

«Финал четырех» стартовал в пятницу, 14 апреля, первый матч был с участием УГМК и «Фенербахче», и начинался он в 19.00. Вход в ДИВС был открыт за два часа до начала игры, но основная масса зрителей, конечно, начала приходить ближе к 18.00. Из-за терактов в Санкт-Петербурге, полиция тщательно досматривала людей на входе, однако причиной скопления народа стало не только это.

Спортсменки УГМК были главными претендентами на золото, однако довольствовались бронзовыми медалями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Изначально УГМК объявлял о том, что вход на «Финал четырех» будет только платным, за исключением мест для фанатов и приглашенных гостей. Аншлаг был гарантирован, но организаторы решили подстраховаться. По информации URA.Ru, незадолго до первого матча была распространена еще партия бесплатных билетов с указанием сектора. Таким образом, билетов оказалось больше, чем посадочных мест в ДИВСе. Очередь была общая и для тех, кто заплатил за билеты, и для тех, кто был с пригласительными. Когда трибуны ДИВСа оказались переполнены, администрация дворца закрыла двери перед людьми и многие не смогли попасть на матч.

Недовольство болельщиков, естественно, вылилось в соцсети, а оттуда и в СМИ. Но УГМК вечером того же дня опубликовало извинение в своей группе ВКонтакте с информацией о том, что купленные билеты можно будет использовать на финале чемпионата России. А во второй соревновательный день «Финала четырех» Евролиги организаторы уже разделили потоки, организовав отдельные входы для людей с платными билетами и пригласительными.

Что касается всего остального, то тут нарекания вряд ли могли быть, ведь УГМК уже не первый раз устраивает финальный этап Евролиги. «Все было отлично организовано. Хотя для нас это не было сюрпризом, мы не первый раз здесь. Мы знали, что УГМК — это очень профессиональный клуб, они знают, что делать и как делать. Так что это было фантастическое событие. Я хочу поблагодарить организаторов. В Екатеринбурге была фантастическая атмосфера на арене, мы увидели четыре фантастических игры. Я могу только поздравить принимающий клуб», — поделился впечатлениями с URA.Ru исполнительный директор ФИБА-Европа Камил Новак.

Открытие турнира прошло в современном формате без пафосных речей Фото: Александр Константинов © URA.RU

Для зрителей организаторы подготовили массу развлечений и подарков. В фойе ДИВСа помимо привычных аква-гримов, аэрохоккея, фотозон, можно было сфотографироваться со всеми кубками УГМК, а на третьем этаже работала детская комната и выставка атрибутики команд-участниц.

Все, что происходило на главной арене ДИВСа выглядело профессионально. Правда, те, кто видел церемонию открытия 2013 года или открытие «Финала четырех» Кубка России среди мужских команд, который прошел в ДИВСе в феврале 2017 года и также был организован силами УГМК, остались не в восторге от открытия финала Евролиги 2017.

УГМК всегда делает открытие очень лаконичным, укладывается в 10-15 минут, но за это время успевает поразить зрителей красочным шоу. Так было в 2013 году, когда УГМК впервые использовало 3D-мэпинг на паркете, так было в феврале 2017 года, когда над паркетом было лазерное шоу, а под куполом ДИВСа — гимнасты.

В этот раз на паркете выступила большая группа танцоров, которые использовали светящиеся предметы с символикой турнира, и черлидеры, которые показывали акробатические трюки. Световое шоу поддержали и фанаты УГМК, включившие одновременно сотни фонариков. Все было четко, ярко, лаконично. Официальных речей, которыми часто злоупотребляют на различных церемониях, в этот раз не было вовсе.

Черлидеры представили на арене ДИВСа свои лучшие номера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Отсутствие речей — это очень современно, на мой взгляд, когда соревнования открывают без лишнего пафоса. Что касается организации, проведения матчей, — это на самом высшем уровне. Поверьте, я разбираюсь в этом, я был и на ЦСКА, и в „Зените“. Я думаю, что здесь все, начиная с болельщиков, развлечений в фойе и до работы секьюрити, — все отлично, не к чему придраться», — сказал призер Олимпийских игр, президент БК «Урал» Станислав Еремин.

Группа поддержки БК УГМК «Fanny Foxes», одна из лучших команд в Европе, представила свои лучшие номера и костюмы. Зрители и сами могли поучаствовать в конкурсах и получить призы: магниты с символикой Евролиги, оранжевые футболки и мячики, надувные палки-стучалки и даже еду. На вторых матчах, которые заканчивались довольно поздно, ведущий устраивал лотерею, в которой случайным образом выбирался ряд, и все зрители, сидящие на нем, получали сэндвичи.

Еще одна категория зрителей, которая отличается особой требовательностью, — это журналисты. Стандарты работы с прессой задает ФИБА-Европа. Аккредитации выдавались быстро, для журналистов был организован отдельный вход в ДИВС, пресс-центр, оборудованный столами и интернетом, работал с утра до позднего вечера, трибуна прессы на площадке также была оборудована всем необходимым, правила работы были четко прописаны ФИБА.

Единственное, что вызывало некоторое недовольство отдельных российских журналистов, — официальные пресс-конференции были только на английском языке. Однако это лишь показало готовность местных журналистов к международным событиям, таким как грядущий чемпионат мира по футболу 2018. Все желающие могли в индивидуальном порядке договориться о необходимых комментариях, переводчики были готовы помочь. Иностранные журналисты всем были довольны.

Билетов оказалось больше, чем посадочных мест в ДИВСе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Организация была действительно отличная, потому что Екатеринбург имеет большой опыт в этом. Это и работа сервис-мэнов, медиа-зона, работать здесь было комфортно», — поделился впечатлениями корреспондент Fenerbahce Television Озкок Киванч.

«Фенербахче» именно в Екатеринбурге трижды останавливался в шаге от золота Евролиги. В 2017 году команда увезла домой серебряные медали, а победу праздновали баскетболистки курского «Динамо».

«Спасибо Екатеринбургу за то, что у меня, наконец-то, есть золотая медаль Евролиги! А вообще, здесь все всегда на высшем уровне, все супер и здорово организовано, и особенная атмосфера. Единственное, в этот раз, поскольку УГМК не вышел в финал, зрителей было немного меньше на нашей игре, но все равно они активно поддерживали нас», — сказала Татьяна Видмер.

Стоит отметить, что в этом году гораздо больше зрителей оставалось после матчей УГМК смотреть игры других команд-участниц. На финале «Динамо»-«Фенербахче» было около 3500 болельщиков, среди них депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Власов. Он посмотрел весь матч УГМК, а потом — всю финальную игру. Так что, в целом, праздник баскетбола удался.

Но «Финал четырех» Евролиги выявил две, возможно, основные проблемы международных соревнований в Екатеринбурге: обеспечение комфортного прохода людей на площадку и английский язык, которым должны владеть не только организаторы соревнований.