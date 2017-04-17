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17 апреля 2017
17:45  17 апреля 2017 0

Станет ли Северная Корея «второй Сирией» для России?

«В следующий раз ракета может упасть на нас». Как Москва спасает КНДР от войны с США
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Россия не будет вводить войска для поддержки северокорейского режима, уверены экспертыФото: Илья Питалев, РИА "Новости"

Северокорейский вопрос стремительно входит в геополитическую повестку. Накануне стало известно о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск ракеты, которая могла быть баллистической, среднего радиуса действия.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ планирует на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг КНДР. В частности, премьер-министр Японии попросит от России играть конструктивную роль в обостряющемся кризисе. Ранее вице-президент США Майк Пенс предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

Почему Россия будет участником в данном геополитическом конфликте, превратится ли для нас Северная Корея во «вторую Сирию» — в авторской колонке директора Института современного государственного развития, специалиста по политической ситуации в КНДР Дмитрия Солонникова.

На мой взгляд, ситуации, при которой КНДР станет для нашей страны «второй Сирией», все-таки не случится. И на это есть вполне объективные причины.

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., летчики, истребитель, Сирия, хмеймим
Колумнист: ситуацию с КНДР нельзя сравнивать с войной в Сирии
Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Ситуация на Корейском полуострове принципиально отличается от того, что происходит на Ближнем Востоке. Так, в Сирии мы наблюдаем войну с международным терроризмом, в которой Россия участвует давно и последовательно. Позиция нашей страны в этой кампании определена, логична и понятна. На Корейском полуострове складывается все иначе. Там нет как таковой войны. Именно поэтому вопрос вхождения туда — это совсем иной формат.

Не стоит забывать, что КНДР сегодня находится под воздействием серьезных дипломатических санкций. Россия в этих санкциях участвует и вместе с партнерами, прежде всего, с Китаем и США, выступает против той политики, которую в настоящее время проводит северокорейское руководство. Я имею в виду и наращивание ядерных испытаний, и проведение запусков баллистических ракет.

Очевидно, что Москву беспокоит этот вопрос, поскольку российская территория находится в зоне досягаемости корейских ракет. При неудачном запуске они могут упасть и у нас.

Важный фактор — Северная Корея находится в зоне влияния нашего партнера и стратегического союзника, Китая. Поэтому полномасштабно влезать туда — это значит, влезать на территорию Китая, чего Россия, на мой взгляд, делать не будет. Очевидно, что мы не хотим ссориться и конфликтовать с КНР из-за поддержки северокорейского режима, не будем проливать кровь за него.

Я не думаю, что Россия будет сейчас туда вводить войска, и вряд ли ситуация Корейской войны сейчас повторится. Российские специалисты, авиация и военная техника вряд ли окажется в зоне боевых действий. Наличие там российских кораблей, как я полагаю, является залогом стабильности. Понятно, что ни одна из сторон по нашему флоту стрелять не будет.

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Глава МИД Сергей Лавров приложил немало усилий к урегулированию ситуации на Корейском полуострове
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несомненно, у нас есть экономические отношения с Северной Кореей — это и поставка оборудования, и ряд проектов в высокотехнологичной сфере. Однако основной объем торговли у КНДР замыкается на Китай. Да, наши поставки могут быть ограничены, контракты прерваны, но это ощутимо не ударит по КНДР. Да и Россия не будет вводить войска для сохранения этих экономических проектов. Не тот масштаб.

Что касается политической составляющей, то, насколько известно, именно северокорейская тема также активно обсуждалась в ходе переговоров в Москве госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова. Если до переговоров многие ждали, что Дональд Трамп может начать боевые действия в КНДР, то после многочасовых переговоров Лаврова с Тиллерсоном риторика США была значительно смягчена. О возможном военном ударе перестали говорить. Видимо, определенный консенсус все же был найден. Думаю, Россия привела свои неоспоримые аргументы в пользу мирного урегулирования ситуации в Северной Корее.

В свое время СССР и коммунистический Китай способствовали созданию коммунистического режима на Корейском полуострове. На сегодняшний день КНДР осталась в зоне интереса и России, и КНР. Однако обе державы в большей степени все же ориентированы на другие рынки и территории развития.

Если мы говорим о создании большой территории Евразийского партнерства, то в отдаленной перспективе, наверное, можно представить, что Корея будет входить в зону этой евразийской интеграции. Однако пока до этого еще очень далеко.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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