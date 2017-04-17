15:38 17 апреля 2017 0

В Свердловской области закончилось многомесячное политическое затишье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область вступила в одну из наиболее сложных за последнее время предвыборных кампаний. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке свердловского губернатора Евгения Куйвашева и его назначении врио главы региона. Это решение оживит политическую жизнь в области, возобновит утихшие конфликты. «URA.RU» выяснило, какие события ждут нас в самое ближайшее время.

Как будет работать свердловское правительство?

Ожидание подписания указа о назначении врио губернатора поставило работу свердловской власти на паузу. Многие министры в частных разговорах признавались, что «работают вхолостую», никаких резких телодвижений не совершают, а документы, имеющие ключевое значение для региона, лежат на подписи месяцами. Заседания правительства проходили практически в автоматическом режиме — принимаемые постановления никакого качественного влияния на регион не оказывали.

Назначение Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, впрочем, не означает, что правительство станет работать с удвоенной отдачей. Напротив, сейчас все станут ждать решения главы региона по переводу членов кабинета министров в статус и. о., а с учетом возможности не быть переназначенным в новом кабмине — уныние чиновников рискует лишь усилиться.

Выгодно ли Тунгусову и мэрии выдвижение Куйвашева?

Назначение Евгения Куйвашева врио губернатора — единственно выгодный для его первого заместителя Владимира Тунгусова и администрации Екатеринбурга вариант развития событий. Источники из ближайшего окружения Тунгусова напоминают, что важнейшей задачей вице-губернатора является возвращение мэрии города градостроительных, земельных и рекламных полномочий. Первый вице-губернатор достиг необходимого соглашения с Куйвашевым. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание в следующем месяце. С другими потенциальными кандидатами переговоры по данному вопросу пришлось бы начинать заново.

Состоятся ли праймериз, и кто из единороссов выступит против Куйвашева?

В Свердловской области праймериз «Единой России» пройдет по закрытой модели. Кандидатов на праймериз по выборам губернатора определит политсовет партии — выдвигаться сами они не смогут. Заявлять на праймериз политсовет сможет только член или сторонник партии, не являющийся членом каких-либо партий, не имеющий судимостей или административных штрафов, а также не хранящий деньги в иностранных банках и не пользующийся иностранными финансовыми инструментами. Каждый участник предварительного голосования должен принять участие во встречах с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии, действующих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Одним из наиболее вероятных оппонентов Евгения Куйвашева на праймериз (и в последующем — на выборах) называли мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. «Указ президента следует рассматривать как большое доверие, которое надо оправдывать и большую ответственность, потому что это доверие президента. Заключается эта ответственность в том, чтобы в сентябре оказанное доверие было подтверждено избирателями и максимально легитимными выборами. Это большая работа и ответственность за судьбу всего региона, за судьбу свердловчан. В финале же напомню слова Монтескье: каждый народ достоин своей участи», — пояснил «URA.RU» Сергей Константинович, отвечая на вопрос о возможном участии в праймериз.

Чего ждать от Евгения Ройзмана

В конце 2015 года мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что пойдет на выборы губернатора только в качестве противовеса Евгению Куйвашеву. Поэтому до подписания указа об отставке действующего губернатора и последующем его назначении временно исполняющим обязанности главы области Ройзман не форсировал развитие событий. Все предвыборные встречи мэра носили неформальный характер, а избирательный штаб действовал на правах клуба по интересам сторонников градоначальника.

Евгений Ройзман готов к включению в губернаторскую гонку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После одобрения Кремлем кандидатуры Куйвашева мэр Екатеринбурга активизирует политическую работу. Первым делом Евгений Ройзман и его сторонники проведут ряд встреч с главами муниципалитетов и депутатами местных дум, чтобы убедить их поставить подписи в поддержку выдвижения мэра. «Я уже точно знаю, сколько я соберу (подписей). Графиком поездок по муниципалитетам делиться не буду. Последний раз у меня на пробежку приехал человек из небольшого поселка и сказал, что даст трех депутатов. Из соседнего поселка — тоже дадут. Для меня это было неожиданно, я на них не рассчитывал. Поэтому все может получиться», — пояснил «URA.RU» глава областного центра.

Кого выдвинут коммунисты?

Около месяца назад руководители свердловского регионального отделения КПРФ вели переговоры с ЛДПР и «Справедливой Россией» о выдвижении единого кандидата в губернаторы. После того, как стороны не смогли объединиться, коммунисты вышли из коалиции и приняли решение участвовать в выборах самостоятельно.

Как заявил «URA.RU» депутат госдумы РФ, член ЦК КПРФ Николай Езерский, для коммунистов назначение Евгения Куйвашева врио губернатора было ожидаемым: «Свердловское отделение партии устанавливало с ним длительные отношения, которые продолжатся после выборов». Тем не менее, коммунисты примут активное участие в выборах: «Мы рассматриваем несколько потенциальных кандидатов от КПРФ. Один из них — женщина».

Потерял ли надежду Александр Бурков?

Лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков продолжает надеяться на удачный исход переговоров о выдвижении единых кандидатов в губернаторы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР в ряде российских регионов. В Свердловской области таким кандидатом может стать сам Бурков.

«Справедливоросс» заверил, что был готов к участию Евгения Куйвашева в кампании: «Мы готовились именно к этому кандидату, изучали именно его деятельность, а потому для нас ничего не меняется, форсироваться ничего не будет. Переговорный процесс по выдвижению единых кандидатов — длительный. Процесс непростой, но, заверяю вас, он идет».

Что станет с избирательным штабом Евгения Куйвашева?

По данным источников «URA.RU», на Евгения Куйвашева будут работать два штаба — неформальный и официальный. Первый из них создан еще в феврале 2017 года. В него вошли ведущие идеологи администрации губернатора и некоторые приглашенные специалисты. Они, в частности, предложили в ходе кампании максимально снижать явку и «сушить» информационную повестку, исключая из нее дискуссии и политические скандалы. Все выработанные концепции ложились на стол первому заместителя губернатора Владимиру Тунгусову. В ближайшие дни этот штаб активизирует свою работу. Именно он будет принимать все важные решения. Не исключено, что он будет усилен одним из федеральных политологов, который будет представлять в области интересы кремля. Скорее всего, речь идет о Глебе Кузнецове.

Помимо этого, избирательное законодательство обязывает кандидата в губернаторы создать официальный предвыборный штаб, в который войдут представители «Единой России», общественники и уполномоченные Куйвашевым лица. Но он, по мнению опрошенных агентством экспертов, будет номинальной структурой, лишенной реальных полномочий.