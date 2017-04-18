Карьера омбудсмена зависит от стабильности в ямальском поселке

20:37 18 апреля 2017 0

Детский омбудсмен на Ямале может лишиться поста из-за многочисленных резонансных происшествий, дошедших до федерального уровня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальские элиты обсуждают судьбу уполномоченного по правам ребенка Виталия Орешкина. В июле заканчивается срок его полномочий. Источники «URA.RU» утверждают: останется ли он еще на одну пятилетку, до сих пор не решено. От отставки Орешкина может отделять только исход конфликта в отдаленном национальном поселке.

Прошлогодний отчет Виталия Орешкина перед депутатами Заксобрания Ямала вызвал много нареканий Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники в парламенте напоминают, что несколько лет работы детского омбудсмена было практически не видно. Год назад информационная закрытость вылилась в публичную критику. «Отчет омбудсмена за 2015-й вызвал массу вопросов. Недовольны были и парламентарии и даже прокуратуры. Работа омбудсмена велась на бумагах, но реальных дел никто не увидел», — вспоминает собеседник агентства в Заксобрании.

В 2016 году Орешкин исправился и стал довольно часто появляться в информационной повестке. Все началось с видеозаписи в соцсетях, где жительница Лабытнанги пнула ногой в лицо своему ребенку, а потом швырнула его на несколько метров. Позже ему пришлось разбираться с гибелью подростков в Новом Уренгое и расследовать еще несколько трагичных детских смертей. Они привлекли внимание к омбудсмену, который озадачился борьбой с «группами смерти» в социальных сетях. Так, за 2016 год Орешкин не только создал публичный образ, но и получил ответственность: если случилась проблема, связанная с детьми, общественность ждет от него реакции.

Сейчас к деятельности Виталия Орешкина снова приковано внимание общественности из-за учащихся гыданской школы-интерната, которые избивали педагогов. Этот случай поставил под сомнения всю работу чиновника, поскольку его задача не допускать подобных инцидентов.

Скандал в гыданской школе показал, что работа с детьми и подростками в отдаленных районах не ведется вообще, или ведется из рук вон плохо. Это касается не только досуга школьников, но и даже элементарного оснащения интернатов, обеспечения детей необходимыми вещами. Омбудсмен в таких случаях должен быть в авангарде, первым узнавать о проблемах и инициировать разбирательство.

Однако даже после первого обращения к губернатору проведенная проверка носила скорее формальный характер. Масса проблем так и осталась нерешенными, что и заставило жителей поселка обратиться за помощью в СМИ. Полномасштабная проверка началась лишь после широкого общественного резонанса. Решение этой проблемы может стать определяющим показателем и решить дальнейшую судьбу омбудсмена, считают собеседники агентства.

На этом фоне оживился слух о реформе института омбудсменов на Ямале, которая предполагала ликвидацию уполномоченного по правам ребенка. Есть мнение, что в регионе останется один единственный уполномоченный по правам человека, а при нем будут заместители или отдельные управления, которые будут курировать разные сферы.

Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий Сак рассказал «URA.RU», что пока это все только идея, которая обсуждается на федеральном уровне. Будет она реализована или нет — окончательно не решено. В любом случае это еще не скорая перспектива.

Единственное, что сейчас может спасти Виталия Орешкина, как утверждают источники, это его связь с заместителем губернатора Ямала Татьяной Бучковой.

«Орешкин — практически ставленник Бучковой. Он отчитывается перед ней о своей работе. И он полностью под ее контролем. Разумеется она не захочет потерять такого человека», — уверяет собеседник.

Он опровергает слухи о том, что в последнее время Орешкин стал более самостоятельным и независимым от окружных властей. «Орешкин сейчас проявляет большую активность, но она ни как не идет в разрез с политикой окружной администрации. Непосвященному человеку может показаться, что он „отбился от рук“, но это видимость», — утверждает инсайдер.

Полномочия Виталия Орешкина истекают летом. В июле 2012 года он стал детским омбудсменом Ямала, сменив на посту Ольгу Беседину. До окончания пятилетнего срока еще несколько месяцев, но региональное Заксобрание уже начало готовиться к этой дате. На заседании 27 апреля окружные парламентарии вынесли законопроект с поправками в окружной закон о уполномоченном по правам ребенка в ЯНАО. В Заксобрании «URA.RU» пояснили, что правки носят скорее технический характер. Будут приведены в соответствие с федеральными актами правила избрания детского омбудсмена и другие положения закона.