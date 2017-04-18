Одной историей в Челябинске стало меньше

10:14 18 апреля 2017 0

Старые дома в центре Челябинска живы только усилиями бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Любое сообщение о сносе старого здания в историческом центре Челябинска превращается в жаркую дискуссию горожан. Спорят — надо ли было беречь дом или проще убрать ветхие деревяшки, что никак не украшают город? А может на его месте лучше разбить сквер? Построить парковку? Новое красивое здание? Из-за очередного сноса город переживает новую волну споров, а еще сегодня в России отмечают Международный день охраны памятников и исторических мест. Вызывая гнев земляков на себя, редактор челябинского бюро «URA.RU» Альбина Золотухина считает, что крики о звеньях злосчастной цепи — манипуляция, после чего разбирает несколько резонансных случаев, называя вещи своими именами.

Скажу то, что вероятно вызовет гнев большинства краеведов. Мне не нравятся ветхие деревянные дома в центре Челябинска.

Уверена, что гнев будет. Он уже есть. Готовясь к этому материалу, посетила пресс-конференцию начальника госкомитета охраны объектов культурного наследия региона Александра Баландина. Мои непарадные, а проблемные вопросы довели выступающего до обиды (наши постоянные читатели знают об этом инциденте). Но от проблем никуда не уйти, особенно когда речь идет об особняках, пребывающих в запустении.

Этот дом на перекрестке улиц Карла Маркса и Советской считается исторической ценностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Например, здание, имеющее два адреса — «Советская, 20» и «Карла Маркса, 58». По документам это «дом мещан Старцевых». Значимого в нем только то, что его построили в конце 19 века. Вероятно, когда-то он был интересен, но уже в советское время здесь меняли крышу, ставни, где-то перебирали фасад. Сейчас это обычный старый дом, ничем не отличающийся от тех, что построены гораздо позже. Но объект внесен в реестр и подлежит охране.

Из здания давно съехали арендаторы, оно постепенно разрушается, и содержать его в порядке некому. Нового арендатора найти, вероятно, трудно. Так не проще ли признать, что дом утратил первоначальную ценность и принять волевое решение о его сносе?

Страшно. Потому что в конце марта на улице Карла Маркса у военной комендатуры снесли старый, давно заброшенный дом. Здание не входило в реестр объектов культурного наследия, но группа горожан все равно возмутилась. Заявили — дом находился в историческом центре, и подлежит государственной охране.

Протест общественности приводит к известной реакции — возмущающихся поддерживали чиновники. Спор вышел на новый уровень. Мнения горожан разделились. Одни уверяли — не стоило так обращаться со стариной. Другие напоминали, что ветхий особняк (облицовка облетела, крыша, давно уже шиферная, а не старинная, обрушилась, стекла выбиты) облюбовали бомжи. В это время собственник участка выставил остатки здания на продажу как дрова.

Заброшенный особняк у комендатуры разобрали на дрова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неоднократно обсуждая эту проблему с земляками, знаю контраргументы моей позиции. Например, о предложении восстановить здание. Не будем лукавить, в таком случае от старины бы почти ничего не осталось. Мы видели массу примеров, когда город получал новодел.

О конкретно этом участке известно, что там будет парковка. Конечно, какое-то общественное пространство (тот же парк) хочется больше, но парковка у Кировки нужна. Да и дело ли возмущенной общественности диктовать собственнику каждый шаг, требуя без прибыли для себя, делать зону отдыха.

В доме №8 на улице Цвиллинга когда-то располагался областной союз охотников и рыболовов. В 2010 году обладатели этого хобби съехали, и здание пустует, стремительно ветшает. «Это как больной зуб, который точно не украшает центр города! — признает председатель правления Фонда содействия культурного наследия „Общественный фонд ‚Южный Урал‘“, кандидат исторических наук Гаяз Самигулов. — А жалко! Здание очень интересное». До революции дом принадлежал преуспевающему купцу Ивану Кузнецову, на здании еще сохранились элементы уникальной резьбы. Вероятно, если его привести в порядок, оно станет по-настоящему красивым.

«Ни одно старое здание не было восстановлено в Челябинске за счет бюджета!», — сердился на пресс-конференции руководитель группы «Архистраж» Юрий Латышев. Это действительно так, средств в государственной казне на такие цели нет. Остается надежда только на частные структуры.

Семь лет пустует «Дом Кузнецова» на Цвиллинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Ни одно старое здание не было восстановлено в Челябинске за счет бюджета!», — сердился на пресс-конференции руководитель группы «Архистраж» Юрий Латышев. Это действительно так, лишних средств в государственной казне на такие цели нет. Остается надежда только на частные структуры.

На «дом Кузнецова» претендовал художник Тимур Дидишвили. Предлагал властям передать ему здание в безвозмездную собственность, чтобы он за свой счет обустроил картинную галерею. Но минимущества региона не может отдать здание «просто так» — за это чиновников накажет прокуратура. Правда, уже есть примеры в Москве, когда полуразрушенные здания сдавали коммерсантам по цене за рубль за квадратный метр, на 49 лет. С условием, что бизнес возьмет на себя восстановление, чтобы особняки полностью соответствовали прежним. Даже если от старинной усадьбы осталась только пара стен.

В регионах к таким программам пока не готовы: непонятно как отреагирует прокуратура и Следственный комитет. К тому же, воссоздать из руин старое здание в разы дороже, чем снести его и построить новое. Поэтому, да простит нас Тимур Дидишвили, а он уже облюбовал для своей картинной галереи другой разрушенный особняк (Елькина, 22), сложно себе представить, что у художника есть столько денег на восстановление старых зданий.

Особняк Рябинина на Каслинской, как удачный пример рестраврации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Трудно содержать старый особняк, — признался „URA.RU“ один из арендаторов. — Нам, к примеру, надо крышу менять, старая протекает. Но требуется провести кучу согласований с госкомитетом по охране памятников. И не факт, что нам ремонт позволят. В здании жарко, делали кондиционеры, причем вывели их во двор. Боимся, что нам влепят штраф за повреждение исторического фасада. А как было кондиционеры крепить? Ресторану „Балкан гриль“ досталось за то, что навес над „летником“ к фасаду крепили. Нам бы часть фасада перебрать, но кто же нам такое позволит? У соседей вот-вот балкон рухнет. Его бы срезать, но нельзя, историческая ценность!».

У Гаяза Самигуллова есть некий рецепт для предпринимателей. «Пусть закажут на свои средства историческую экспертизу здания, — считает ученый. — Чтобы им указали, какие элементы представляют ценность, а какие нет! Это будет их „охранная грамота“ перед той же прокуратурой и чиновниками».

Впрочем, порой и экспертиза не спасет предпринимателей от проблем. Так, у владельцев участка на улице Труда, 97, где старый особняк просто разрушился от ветхости, имелся на руках документ, что здание уже не представляет ценности. Чиновники представили свою экспертизу, прямо противоположную, а владелец участка стал фигурантом уголовного дела.

Дом Крашенинниковых на Труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конечно же, есть и удачные примеры сохранности старых деревянных домов в Челябинске. Так, дом № 137 на улице Каслинской, известный как «особняк Рябинина», находится в приличном состоянии, реставрировали его еще во времена СССР. Да и на улицах Труда, Елькина, Васенко, Карла Маркса, Кирова и Коммуны многие старые дома, усилиями арендаторов выглядят неплохо. Это относится как к каменным зданиям, так и к деревянным. То есть что можно спасти, спасают, хотя это стоит многих усилий.

Ну, а если спасти невозможно, не будет ли честнее признаться в этом? А вместо старых, не подлежащие восстановлению зданий, строить новые? Малоэтажные, вписывающиеся в исторический облик.

Кстати, просьба к бизнесу. При строительстве нового не забывайте приглашать археологов. Центр Челябинска — клад для исследователей. Так, в 2004 году при строительстве нового корпуса губернаторской резиденции нашли захоронение челябинского градоначальника и мецената 19 века Петра Перцева. А совсем недавно, когда рыли котлован под будущую гостиницу на Цвиллинга, нашли старинный водочный завод, со складами.

Гаяз Самигуллов предложил сделать старый подвал элементом конструкции отеля. Обустроить на первом этаже стеклянный пол, сквозь который была бы видна старинная кладка. А отреставрированный подвал мог бы стать превосходной переговорной. Жаль, что владельцы будущей гостиницы не прислушались к совету ученого. Одной историей в Челябинске стало меньше.