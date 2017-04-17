Курганская область станет банкротом?

21:36 17 апреля 2017 1

Елена Перминова является опытным финансистом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область находится в критической ситуации. 2017 год стал для Зауралья одним из самых тяжелых — на него приходится большое количество выплат по кредитам, госдолг региона составил 16 млрд рублей и неумолимо стремится к отметке 90% от собственных доходов. Это конец, грозит ли региону банкротство, что будет с бюджетниками в интервью «URA.RU» рассказала сенатор Елена Перминова, экс-глава финуправления Курганской области, которая в Совфеде продолжает отстаивать дотации в бюджет региона.

— Елена Алексеевна, в минувший четверг мы обсуждали с вами, что Курганская область попала в число 16 регионов, которые не выполнили условия Минфина РФ и не смогут рассчитывать на получение льготных кредитов. Насколько это критично для области?

— Это очень выгодные кредиты — под 0,1%. На прошлой неделе распределялось 35 миллиардов рублей помощи, которые нам не достались. Я задала вопрос министру финансов Антону Силуанову по поводу кабальных условий для регионов: нужно сократить дефицит до 10% вместо 15%, которые предусмотрены бюджетным кодексом. Для этого Курганской области необходимо существенно сократить расходы либо нарастить доходы.

У сенатора есть предложения, как облегчить ситуацию в дотационных регионах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собственные доходы Зауралья выросли на 18%, это хороший показатель. Еще сокращать расходы, на мой взгляд, нецелесообразно. У нас 44% жителей находятся в сельской местности — сокращать малокомплектные школы? У нас и так уже все оптимизировано. Не все школьные автобусы у нас новые, не все дороги качественные — рисковать жизнью детей нельзя.

А выполнять все расходные обязательства по реализации указов президента мы должны: строить детсады, повышать зарплату врачам и учителям. Это выполняется. Мы же не одни такие, нас 16 субъектов Федерации!

Министр сказал: мы не оставим регионы один на один с проблемами. Было предложено, что после подведения итогов по выполнению бюджетов регионами в конце апреля будет создана рабочая группа, в которую я также войду. Мы будем решать, как проблемные регионы будут выходить из ситуации.

— Что вы хотите предложить?

— У нарушителей договора с Минфином должна быть ответственность. Первоначально предполагалась, что они должны вернуть 50-30% долга. Я считаю, что эта цифра не должна быть выше 10%. Если Курганская область должна в этом году вернуть 1,4 млрд рублей — путь это будет 140 млн, которые мы вернем, а остальное рефинансируют. Ведь есть регионы, которым нужно вернуть по 14 млрд бюджетных кредитов. Мы-то еще не самые злостные нарушители.

Мы говорим, что нужно оздоравливать бюджеты регионов, но если им предстоит вернуть 14 млрд рублей, и им рефинансируют только 50% долга, то им нужно взять коммерческие кредиты, которые будут загонять регионы в неподъемную долговую яму. Госдолг, превышающий годовой доход бюджета, у Костромской, Орловской, Арахнгельской, Псковской областей, республики Коми, Калмыкии. Сложная ситуация у Астраханской, Саратовской, Волгоградской областей, республики Дагестан, в Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Марий-Эл…

С конца прошлой недели Елена Перминова работает в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У нас бюджетная обеспеченность в прошлом году составляла 0,6. Благодаря визиту председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко мы получили дополнительно 3 миллиарда рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности, в конце года около миллиарда — дотацию на сбалансированность бюджета, плюс бюджетные кредиты. Всего мы добрали около 5 млрд рублей. В 2017 году уровень бюджетной обеспеченности составляет 0,715.

— В вину Курганской области нередко ставят невыполнимую программу приватизации. Год за годом мы пытаемся продать все то же неликвидное имущество.

— Это имущество есть, оно непрофильное, бюджет не должен содержать его. Но реализовать его по заявленной цене не получается. Бюджет нужно сбалансировать, чтобы выйти на 10% дефицита, которые требует Минфин в соглашениях. За счет внутренних ресурсов мы уже не можем это сделать, оптимизацию расходов мы провели, с доходами мы работаем, они растут. Нужна дотация на сбалансированность бюджета. Но наказывать рублем — это путь в никуда…

— В той же республике Марий-Эл после смены руководителя заговорили о банкротстве. Я так понимаю, что ситуация у нас не намного лучше. Насколько вообще применим термин «банкротство» к субъекту Федерации?

— Это прописано в бюджетном кодексе, но реально ни для одного региона это не применялось. Я уверена, что любой субъект сможет выйти из затруднительной ситуации. О банкротстве речи не идет даже у тех регионов, где госдолг свыше 100%. Нам ни в коем случае нельзя перейти эту черту, я знаю, что правительство Курганской области перед собой эту задачу ставит.

— Недавно сенатор Сергей Лисовский говорил о том, что Минфин провоцирует социальную напряженность в регионах, заставляя резать живые деньги для бюджетников.

— У нас пока ничего не порезали. Готовится пакет документов, который будет обсуждаться в правительстве региона и областной думе. Если есть дублирующие выплаты из федерального и областного уровня, об этом еще можно подумать. Никто не будет отменять коммунальные выплаты учителям. Другое дело, если есть злоупотребления, мне рассказывали о случаях, когда педагоги получают по 90 тысяч рублей и отапливают за счет бюджета теплицы. Такого быть не должно! Компенсации должны касаться жилых помещений, а не бань и других построек. Грамотный контроль должен быть со стороны администраций, директоров школ.