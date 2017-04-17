«Трещины пошли и по опорам моста, и по проезжей части»

22:29 17 апреля 2017 0

Власти Ямала внимательно наблюдают за судебным разбирательством: от состояния моста через реку Надым зависит слишком многое Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Ямале изучают громкое уголовное дело главы Удмуртии Александра Соловьева. Дело в том, что предполагаемый фигурант этой истории — Александр Забарский — имеет в автономном округе прочные корни и похожую историю. Он является гендиректором компании «Мостострой -12». Эта структура возводила мост через реку Надым, который до сих пор числится незаконченным объектом, вокруг него идут суды и скандалы.

Сергей Маслов в «Корпорации развития» первым поднял вопрос о качестве работ при строительстве моста. Но сам стал героем расследования Фото: Василий Гришин © URA.RU

По словам заказчика объекта — переход опасен и уже начал разрушаться. По данным мостостроителей — все работы выполнены в полном объеме и заказчик должен еще два миллиарда рублей. По версии собеседника из правительства Ямала, несмотря на шум вокруг моста уголовных дел с участием госслужащих, как в Удмуртии, ждать не стоит даже в самом худшем варианте.

Мост через Надым должен состоять из автомобильной и железнодорожной частей. Пока готова только первая. «Мостострой -12» был первым подрядчиком этой стройки. Заказчиком выступала дочерняя компания «Корпорации развития» — «Уралстройтехнологии». Еще в 2014 году стройку остановили из-за того, что «КР» нашла завышение работ на два миллиарда рублей. Все это время шли суды. И в начале апреля 2017 года состоялась апелляция. Представителям компании Забарского удалось доказать, что они выполнили все необходимые работы, поэтому «КР» должна «Мостострою-12» два миллиарда рублей. Автомобильную часть моста в это время достраивал «Мостострой-11».

«КР» планирует отменить решение о выплате двух миллиардов в кассации. Аргументом служат недоделки мостостроителей и технологические нарушения.

О них заказчик заявлял еще в 2014 году. Однако доказать их не удалось — в рамках арбитражного суда были привлечены эксперты — компания АНО СОДЭКС МГЮА. Они не нашли нарушений.

Директор юридического департамента «КР» Арсений Козловский в понедельник, 17 апреля, заявил «URA.RU», что компания подаст жалобу в прокуратуру на специалиста, который оценивал надымский мост. «Эксперт на объекте находился ровно час, без специального оборудования пришел к выводу, что все выполненные строителями работы соответствуют техзаданию.

Тем не менее трещины появились уже и на проезжей части, и на опорах. Страшно представить, что будет, когда к автомобильной части добавится железнодорожная. Мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении оценщика. А потом — повторной экспертизы моста, которая покажет нарушения», — говорит г-н Козловский.

Заказчик надымского моста — «Корпорация развития» попытается возбудить уголовное дело из-за трещин на опорах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закончить разбирательства вокруг перехода через Надым важно потому, что он является частью Северного широтного хода. Это мегапроект, поддержанный правительством Ямала и лично губернатором Дмитрием Кобылкиным. Ситуация с мостом осложняется скандалом вокруг самой «КР», которая пережила смену руководства из-за ареста бывшего директора.

А вот для «Мостостроя-12» выигрыш двух миллиардов рублей мог бы стать шансом на продолжение работы. В конце марта 2017 года директор компании Александр Забарский заявил, что мостостроители близки к банкротству. Такая же сложная ситуация вокруг других аффилированных с Забарским компаний: СП «Фоника», ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» и ООО «АрктикСтройМост». В том числе финансовые проблемы якобы возникли из-за долга «КР». Если «КР» не удастся доказать, что мост был построен неправильно, платить строителям придется из общего бюджета. Структура финансируется регионам — учредителями, субъектами «тюменской матрешки».

Тем не менее в правительстве Ямала уверены, что разбирательства «КР» и «Мостостроя-12» их не коснутся.

«Фоника» Александра Забарского владеет долей в АТК «Ямал» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Власти напрямую с „Мостостроем-12“ никак не связаны. Все подрядные отношения были оформлены через „Корпорацию развития“. Долг в случае его признания будет числиться на них», — рассказывает собеседник в окружной администрации.

Если говорить о связи Забарского с Ямалом, стоит упомянуть, что аффилированная «Фоника» владеет долей в региональной авиакомпании АТК «Ямал» (1,8 процентов). Чиновники Ямала и в случае банкротства этой компании никаких рисков не усматривают. Доля «Фоники» в региональной авиакомпании, по версии собеседника, настолько мала, что не позволяет принимать никаких решений. Имиджевые риски при банкротстве одного из акционеров транспортной компании он не считает серьезными.