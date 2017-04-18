Власть хочет срезать бонусы директора «ЮТэйра»

22:41 17 апреля 2017 0

"Крылья тюменской матрешки" по праву можно называть - золотыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдательный совет «ЮТэйр» намерен пересмотреть параметры сотрудничества с бессменным генеральным директором Андреем Мартиросовым. В топ-менеджменте правительственной авиакомпании Тюменской области и ХМАО-Югры считают, что практику неограниченного начисления многомиллионных премий, которые сегодня получает «генерал», следует прекратить. Источники «URA.RU», близкие к правительству югорской автономии, говорят: оппоненты Мартиросова готовы пойти и дальше. Не исключено, что будут добиваться увольнения главы авиакомпании. Затея при этом может потерпеть полное фиаско.

Положение дел в «ЮТэйр» члены наблюдательного совета от ХМАО и Тюменской области намереваются рассмотреть в июне. Именно к этому сроку должны быть подготовлены предложения, как изменить контракт Андрея Мартиросова. Инсайдеры утверждают, что параметры сотрудничества будут пересмотрены одновременно с утверждением годового отчета «ЮТэйр» за 2016 год.

Основное требование представителей учредителей — ввести правило, при котором начисление ежеквартальных и годовых премий гендиректору будет зависеть от финансовых показателей деятельности компании. Сейчас ситуация обстоит иначе: руководителя награждают за то, что он исполняет свои обязанности. Например, Мартиросову была начислена премия за первый квартал 2016 года, когда убытки авиакомпании составили свыше 1,2 млрд рублей. Нынешнее положение о премии было установлено до того, как Тюменская область и ХМАО вошли в состав учредителей.

Точная информация о размере вознаграждения гендиректора «ЮТэйр» является коммерческой тайной. Однако, «URA.RU» известно, что речь идет о сумме в десятки миллионов рублей.

Андрей Мартиросов — функционер «ЮТэйра», позиции которого, называют непоколебимыми Фото: AEX.ru

Любопытно, но сокращения затрат на топ-менеджмент требовали и в Москве. Свертывание премиальных фондов было одним из условий российского кабинета министров, при одобрении госгарантий для авиакомпании. «Сам по себе Мартиросов не устраивает новых владельцев. Его считают инертным руководителем. При нем „ЮТэйр“ нажил колоссальные долги, которые пришлось выкупать за счет югорского и тюменского бюджетов. Они рады бы от него избавиться, но не могут. Он им не по зубам», — делится мнением один из собеседников, близких к югорскому «Белому дому».

Инсайдеры отмечают, что Андрей Мартиросов пользуется поддержкой «Сургутнефтегаза». Именно холдинг Владимира Богданова через многочисленные дочерние организации, например, НПФ, следует считать основным учредителем авиакомпании. Фактически, «ЮТэйр» можно называть корпоративным перевозчиком нефтяников. Воздушные суда с вахтовиками на борту регулярно осуществляют перелеты в «Талакан» — аэропорт на одноименном нефтегазоконденсатном месторождении, построенный «Сургутнефтегазом» в Якутии.

Разорение «ЮТэйра» в 2015 году угрожало сорвать стратегические планы компании Богданова и принести многомиллиардные убытки.

«Есть мнение, что войти в долю „ЮТэйра“ Наталье Комаровой и Владимиру Якушеву настоятельно порекомендовали. Огромные бюджетные вложения объяснили спасением социально-значимого бизнеса, единственного пассажирского перевозчика в „матрешке“, и другими подобными причинами. В реальности, первым, кто нуждался в этих самолетах — был „Сургунефтегаз“», — комментирует источник. ХМАО-Югра, как известно, выкупила долги «ЮТэйра» на сумму 11,5 млрд рублей, Тюменская область — на 2,5 млрд рублей.

Ради освоения нефти «Талакана» компания Владимира Богданова построила целый город Фото: sbk-nsk.ru

Официально представители наблюдательного совета либо опровергают наличие противоречий внутри топ-менеджмента, либо отказываются комментировать ситуацию. Как сообщил в разговоре с «URA.RU» председатель совета Руслан Габдулхаков, по его мнению, СМИ уделяют избыточное внимание происходящему внутри частично государственной авиакомпании. «На мой взгляд, комментировать что-то в настоящий момент неправильно», — сказал он (исполнительный директор НПФ «Сургутнефтегаз»).

По мнению представителя правительства Югры Андрея Филатова, конфликт между учредителями и Андреем Мартиросовым надуман. «Я не могу сказать, что речь идет о каком-либо конфликте. Есть сомнения, что те подходы, которыми управляли раньше, будут эффективны сегодня. Сейчас мы идем на сближение. Вырабатываем общие взгляды на деятельность компании», — комментирует Филатов.

Связаться с представителем Тюменской области, директором регионального департамента имущественных отношений Андреем Киселевым не удалось. В приемной руководителя сообщили, что он не общается с журналистами по телефону.

Позиция Андрея Мартиросова на момент публикации материала также остается неясна. В генеральном офисе «ЮТэйр» в Сургуте агентству сообщили, что гендиректор находится в командировке. В адрес пресс-службы направлен запрос.

До сих пор нет убедительного объяснения, как «ЮТэйр» по итогам 2016 года оказалось одним из самых дорогих публичных обществ страны. Как уже сообщало «URA.RU», по данным агентства «РИА Рейтинг», ранее убыточная авиакомпания попала в топ-100, обогнав автомобильных гигантов КамАЗ и АвтоВАЗ. Рыночная капитализация предприятия выросла за год в 7 раз, или на 600,5%, и оценивается в 621 млн долларов США. В наблюдательном совете не смогли однозначно сказать, за счет чего произошел рост стоимости.