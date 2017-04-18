«В Чечне открылся первый концлагерь для геев со времен Гитлера»

23:38 17 апреля 2017 0

Западные СМИ активно освещают тему о концетрационных лагерях для геев в Чечне Фото: Guillaume Paumier/Flickr

В понедельник, 17 апреля, генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд призвал Россию расследовать информацию о пытках и похищениях геев в Чечне. «Я уверен, что ваш офис также в курсе этих утверждений. Учитывая всю их серьезность, я, разумеется, уверен, что вы рассмотрите их с должным вниманием», — говорится в его послании к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ЛГБТ вопрос под личный контроль спустя несколько дней после публикации в «новой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тема пыток и казней геев в Чечне не угасает с момента публикации материала «Новой газеты». В статье «Убийство чести» сообщалось, что в Чечне проходят массовые задержания жителей из-за их нетрадиционной сексуальной ориентацией — или подозрением в таковой. Журналисты утверждали, что им известны имена трех погибших, а также опубликовали истории тех, кто подвергался пыткам чеченских силовиков, так как были заподозрены в гомосексуализме.

За две недели на статью отреагировали и в Грозном, и в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал все обвинения в адрес чеченских силовиков клеветой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы проверят информацию о пытках. Генпрокурастура России уже заявила, что правоохранительные органы проверяют информацию «Новой».

Несмотря на реакцию российских властей, все больше статей на эту тему попадают в топы англоязычных СМИ. Их заголовки звучат так: «В Чечне открылся первый концентрационный лагерь для геев со времен Гитлера» (Daily Mail), «Чеченцы говорят о тюремных пытках и электрошоке во время анти-гей чистке: «Они называют нас животными»» (The Guardian) или «Репортаж о пытках геев в Чечне вызвало не расследование, а лишь угрозы в адрес журналистов (Whashington Post).

По мнению руководителя «Центра общественно-политических проектов», политконсультанта Константина Листратова из-за серьезного резонанса, Кремль может столкнуться с рядом проблем. «У российской власти имеются репутационных риски в виде потенциальных информационных атак как со стороны западных правозащитников, так и стороны российских либерально настроенных политиков и общественных деятелей.

Внешняя и внутренняя оппозиция будет использовать любые поводы для критики.

И в особенности, когда речь идет о такой раскрученной теме, как нарушения прав человека», — считает политконсультант. Эти риски могут быть минимизированы расследованием, а также информационным сопровождением всего процесса, считает Листратов: «Одно дело — единичные высказывания отдельных правозащитников, другое — подключение крупных правозащитных организаций, западных политических лидеров».

Из западных политиков свою обеспокоенность уже высказался министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, а международная правозащитная организация Amnesty International попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, ио главы СУ СК по Чечне Сергея Соколова и Татьяну Москалькову взять ситуацию на контроль.

Кроме официальных лиц, тревогу бьют и обыкновенные представители ЛГБТ сообщества. В социальных сетях развернулась кампания по привлечению внимания к чеченскому вопросу. «Коллеги и активисты в России! Как нам лучше помочь с ситуацией в Чечне? Мы подписываем петиции, проводим акции, даем деньги Российской ЛГБТ-сети для помощи беженцам…

Из ЛГБТ-сети пишут: «Большое спасибо за поддержку. Сейчас крайне важно усиливать давление на российские власти, чтобы остановить чудовищное преступление, совершаемое в Чечне».

Как еще усиливать давление?» — задается вопросом на своей странице в Facebook один из представителей ЛГБТ-сообщества США. На его странице — ссылки на несколько мероприятий. Например, во вторник, 18 апреля, акции протеста «Никогда снова» (Never again) пройдут сразу в трех американских городах: в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне.

Для бойкота ЧМ-2018 у Запада есть много причин, кроме ЛГБТ скандала: от допинга до неготовой инфраструктуры, считает политолог Григорий Добромелов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Этот скандал похож на попытку повлиять на внутреннюю ситуацию в России извне и дестабилизировать отношения между Москвой и Грозным, считает эксперт по управлению репутацией Андрей Широков. Он указывает на то, что тема гомосексуализма в России особых рисков не несет в отличии от Чечни, где свои многовековые устои взаимоотношений.

«У нас каминг-ауты не работают даже в корпоративной среде. А уж тема с внутренней политикой Кавказа, которая всегда была обособленной (можно Лермонтова, например, почитать), тем более сложная. Есть предположение, что „Новая газета“ сознательно пошла на провокацию», — рассказал эксперт «URA.RU».

Широков пояснил, что к журналистам «Новой» также есть много вопросов: они могли сознательно стать заложниками провокации, организованной российской «ЛГБТ-сетью». На ее почтовый ящик поступали истории потерпевших (kavkaz@lgbtnet.org), опубликованные в «Новой газете». Сейчас эта же организация собирает средства для пострадавших на специальном сайте. Пожертвования на организацию переезд или эмиграцию чеченцев нетрадиционной ориентации принимаются от 10 долларов, можно также оформить ежемесячные перечисления.

ЛГБТ-активист Николай Алексеев уже назвал это «самой грандиозной финансовой аферой в ЛГБТ-истории России». Алексеев в своем посте на Facebook пишет, что на Западе очень легко с помощью медиа проводить сбор пожертвований. Но в итоге, предполагает Алексеев, средства, собранные на защиту «чеченских геев» разойдутся «по карманам неизвестно кого, а ситуацию с правами ЛГБТ-людей в России вся эта авантюра не решит».

Более того, такой же реакции, которую вызвал закон о запрете пропаганды гомосексуализма накануне Олимпиады в Сочи, когда звучали призывы бойкотировать соревнование, не будет, считает Алексеев.

«Муссировать и использовать эту тему конечно будут. Но, например, на проведении ЧМ по футболу в России она никак не скажется.

Громких политических заявлений уже куча. Никто внимание на них не обращает. Тема совершенно очевидно поднята для обогащения отдельных ЛГБТ-групп в России», — заявил он в интервью «URA.RU».

Директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов также считает, что массовые публикации в иностранных СМИ предсказуемы, но никаких реальных последствий за собой они не повлекут. «Понятно, что западные СМИ, которые работают на дискредитацию имиджа России, ловят любой повод, чтобы выполнить свою задачу. Но не стоит относиться к этому серьезно, потому для той аудитории, которая считает Россию „империей зла“, мнение не поменялось. Эта тема не станет решающей и для пророссийской публики, которая считается консервативной, национал-патриотической аудиторией».