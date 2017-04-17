Из тюменской ячейки КПРФ бегут «заслуженные» коммунисты

22:13 17 апреля 2017 4

События в Тюмени могут быть следствием борьбы за власть в Москве, где лидер КПРФ Геннадий Зюганов (на фото) уже не обладает монополией на управление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди тюменских «красных» новый раскол. Главная коммунистка региона Тамара Казанцева «чистит» ряды местного отделения КПРФ от инакомыслящих, в результате из партии бегут коммунисты с 50-летним стажем. Эксперты говорят, что в Тюмени среди коммунистов идет та же борьба, как и в ЦК партии — сторонники бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова пытаются сохранить свое влияние и не пустить в руководство «молодежь».

Источник «URA.RU» в тюменском обкоме КПРФ говорит, что областное отделение партии находится в расколе. Поводом стало решение, пролоббированное Тамарой Казанцевой — о роспуске центрального райкома КПРФ г. Тюмени, который возглавлял второй человек среди тюменских коммунистов, секретарь по идеологии Максим Карпиков.

Собеседники «URA.RU» из числа коммунистов соглашаются говорить только на условиях анонимности. Одной из причин отстранения Максима Карпикова от руководства центральным райкомом в официальном документе за подписью Тамары Казанцевой названы комментарии, которые секретарь по идеологии, якобы, давал непартийной прессе.

Второй человек в тюменском обкоме КПРФ, Максим Карпиков, лишился «своего» райкома за контакты с прессой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«У Казанцевой была одна цель при роспуске центрального райкома — отстранить лично Карпикова от руководства, — говорит источник, близко знакомый с ситуацией. — Своим решением Казанцева распустила состав райкома, который отстаивал позицию секретаря по идеологии». Инсайдеры говорят, что Карпикову даже поставили в вину, что, якобы, он сдал в аренду помещение партии штабу Алексея Навального. Впоследствии выяснилось, что штаб Навального разместился по соседству с офисом коммунистов.

«После того как она распустила центральный райком с нарушением устава из-за критики в ее адрес, партотделение в фактическом расколе, — говорит источник. — Только открыто об этом почти никто не говорит, боятся, что она и другие райкомы распустит».

Сразу после этого из партии вышли сразу трое коммунистов с огромным партийным стажем, представлявшие «красных» в ветеранских организациях региона. Все трое написали в заявлениях, что причиной, побудившей их «сдать» партбилет, стали нарушения устава партии. Одна из коммунисток прямо обвинила руководство обкома — то есть первого секретаря Тамару Казанцеву — в гонениях на «неугодных членов КПРФ».

Источники говорят, что ушедшие коммунисты отвечали за кадровую работу в местном отделении КПРФ и за связи с ветеранскими организациями.

«Так просто мы в совет ветеранов пройти не можем, его „Единая Россия“ контролирует», — объясняет ценность покинувших КПРФ кадров один из собеседников агентства.

Некоторых, как председателя правления организации «Дети войны» Ивана Шашкова, с большим трудом удалось уговорить не покидать ряды компартии. «Карпиков с единомышленниками уговорили Шашкова подождать „решения из Москвы“, — говорит инсайдер. — Сейчас они оспаривают решение Казанцевой о роспуске райкома в Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ».

Юрия Юхневича считают наиболее вероятным преемником Тамары Казанцевой на посту первого секретаря тюменского обкома КПРФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Потеря «детей войны» для тюменских коммунистов была бы серьезным ударом. «Там 2000 человек состоит, это готовая сетка для избирателей на любых выборах», — уверен один из источников.

Источники «URA.RU» говорят, что раскол между тюменскими коммунистами — часть проблем, которые сотрясают всю КПРФ в преддверии выборов президента. «Ключевой вопрос, кто будет представлять партию на президентских выборах, — говорит собеседник „URA.RU“. — Если Зюганов не будет баллотироваться, если он вообще перейдет работать в Совет Федерации, то его окружение может потерять свои места. Соответственно, они зачищают поле от противников Зюганова. Идет дискуссия, кто будет руководить партией и что станет с существующими группами внутри КПРФ, если Зюганов уйдет».

Тамара Казанцева среди тюменских коммунистов считается «человеком Зюганова» в противовес бывшему вице-спикеру от оппозиции в областной думе Владимиру Чертищеву, который в начале «нулевых» был делегатом оппозиционного лидеру КПРФ «мокрого съезда». Максим Карпиков, в свою очередь, много лет был помощником Чертищева в парламенте.

Собеседник из числа сторонников Тамары Казанцевой рассказывает, что Карпикова сместили за плохую работу. Якобы, при последней «ревизии» обнаружились десятки «мертвых душ» и «спящие» коммунисты, которые не платили партийные взносы и практически не участвовали в жизни партии, и таких было чуть ли не большинство. Тех, кто «сдал партбилеты», источник в КПРФ причисляет именно к «спящим» коммунистам.

Тамара Казанцева говорит, что никакого раскола в тюменском отделении КПРФ нет.

«Мы никого в партии не держим, у нас нормальная пополняемость рядов, — заявила Казанцева «URA.RU». — Мы за четыре года увеличили количество членов партии с 1100 до 2100 человек.

Из ушедших никто не возглавляет ветеранские организации, мы как работали с ветеранами, так и работаем».

«Райком был распущен, потому что секретарь Максим Карпиков никакой работы не проводил. Я сама пашу, и от других требую пахать, а Карпиков работать не хотел. Его главная цель — кого-то критиковать, искать ошибки, которых нет. Он год не работает в обкоме. Карпиков мечтал вместо меня быть секретарем обкома, но он им не будет. Если он ничего не делает, зачем нам такой секретарь?» — объяснила Казанцева.

Молодежь рвется к власти в КПРФ на всех уровнях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Политолог Александр Безделов считает, что нынешний конфликт в тюменском отделении КПРФ — это собственная борьба Тамары Казанцевой, а не проявление борьбы поколений в компартии в целом. «Этот эпизод — борьба Казанцевой по расчистке „поляны“ для ее преемника, чтобы не осталось других конкурентов. На месте преемника она видит Юрия Юхневича (депутат тюменской областной думы из Тобольска — ред.), а он не обладает большим весом в партии. В условиях, когда существует более-менее опытная внутрипартийная оппозиция, утверждение слабого преемника гладко не пройдет. Поэтому сейчас Казанцева занимается добиванием недовольных», — считает политолог.

Политолог считает, что борьба с инакомыслящими — постоянная логика действия главной тюменской коммунистки. «Нас ждет продолжение этого сериала, пока Тамара Казанцева не уйдет из компартии», — уверен Безделов.

Максим Карпиков от комментариев отказался.