«Будет встряска!»

09:58 18 апреля 2017 0

Вся команда врио губернатора ждет четкого сигнала к началу активной предвыборной работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская власть замерла в ожидании старта губернаторской кампании. Чиновники надеются, что сразу по возвращению из Москвы Евгений Куйвашев, 17 апреля назначенный президентом РФ на должность врио губернатора, проведет установочное совещание. На нем члены кабмина рассчитывают узнать «дорожную карту» своих дальнейших действий в рамках предстоящих выборов. В официальный график губернатора, впрочем, пока никаких изменений не внесено.

«Евгений Владимирович Куйвашев продолжает выполнять обязанности, которые возложены на него президентом РФ. Администрация губернатора работает в плановом режиме — никаких организационных изменений нет, планы работы правительства формируются не на день или два, а на условный сезон. Тем не менее, работа всех органов власти будет усиливаться, поскольку именно на них лежит ответственность за проведение избирательных кампаний, которые пройдут в Свердловской области в этом году», — объяснил «URA.RU» директор департамента информполитики (ДИП) губернатора Александр Иванов.

Алексей Орлов (стоит) первый, кто объявил об указе о назначении врио губернатора во всеуслышанье. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Никакого ажиотажа изменение статуса Евгения Куйвашева среди областных чиновников сегодня не вызвало. «Мессенджеры молчали, все продолжили заниматься своими делами», — описал знакомый член кабмина первую реакцию на появление сообщения о назначении на официальном сайте Кремля. Об указе упомянули во всеуслышание только один раз — на праздновании Дня местного самоуправления в Театре эстрады с этого начал приветственную речь первый вице-губернатор Алексей Орлов. Слова встретили аплодисментами, но замглавы региона тут же перешел к поздравлениям виновников торжества — глав муниципальных образований.

Буквально за несколько часов до публикации указа особую важность губернаторской кампании в Свердловской области подчеркнул полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Выступая на заседании окружного Совета политических партий, он уточнил: «Кампания уникальна тем, что впервые за 14 лет губернатор будет избран всенародно». В подтверждение особого статуса этой кампании на Среднем Урале (одной из 155, которые пройдут в УрФО в 2017 году) площадку «Урал политический» полпредского форума «Утро» закрепят также за Свердловской областью.

Впрочем, в резиденции о начале губернаторской кампании пока не говорят. «Задачи определяет руководство — не я их определяю для себя, — пояснил „URA.RU“ директор департамента внутренней политики Антон Третьяков. — Если оценивать себя самим, то с точки зрения проведения конкурентной, легитимной и открытой кампании по выборам губернатора Свердловской области — у нас вся работа организована надлежащим образом».

Слова чиновника подтверждают и отдельные главы муниципалитетов — подготовку к кампании они вели заранее, поэтому в активную ее стадию готовы вступит хоть завтра. «Все на низком старте давно уже. Всем заранее было сказано, что глава готов с каждым встретиться индивидуально и обсудить проект и пожелания. Будут собирать все воедино и делать оценку возможностей бюджета для реализации наиболее резонансных проектов — такие как расселение ветхого и аварийного жилья, тут интерес населения сложно переоценить. Сами мы периодически проводим свои внутренние штабы, чтобы выработать шаги на избирательную кампанию и знать, что рассказывать и показывать», — рассказал «URA.RU» глава одного из крупных муниципалитетов области.

Ровно то же самое было и в начале госдумской кампании зимой 2016 года, вспоминают старожилы свердловского правительства. «Были составлены планы, таблица выездов — на основании проведенной социологии со всеми проблемами и пожеланиями населения. Были выделены конкретные деньги, чтобы министры могли ехать в территории давать конкретные обещания. В мае, видимо, бюджет будет пересчитан уже с коррекцией на кампанию. После этого назначаются встречи с самыми разными аудиториями. Брошюры еще были и очень удобно можно было рассказывать о том, что сделано в регионе. Сейчас все это курирует [глава администрации губернатора Владимир] Тунгусов», — рассказывает один из самых активных и востребованных участников прошлогодней кампании из числа членов кабмина.

В ожидании четких указаний на кампанию, отдельные члены правительства и представители власти из тех, кто посмелее — сегодня действуют самостоятельно. «Часто выезжающие в территории в рамках министерских дней чиновники нет-нет да упомянут, кому нужно быть благодарным за проведенный газопровод или ремонт. [Спикер свердловского Заксобрания Людмила] Бабушкина уже провела несколько встреч с ветеранским активом и там между делом продвигала Куйвашева. Но пока нет четкой команды действовать, большинство предпочитает не вылезать раньше времени, чтобы не оказаться вдруг виноватым», — объясняет знакомый чиновник.

Владимир Тунгусов (справа) должен составить дорожную карту дальнейших действий для всей свердловской власти и штаба, возглавляемого Сергеем Тушиным (слева). Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственно, чем пока оказались недовольны отдельные чиновники и представители штаба — это сегодняшний старт. «День подписания указа выявил, мягко говоря, расслабленность и оказался смазан. Посмотрите с чем вышли федеральные агентства: первые заголовки говорили о том, что Куйвашев освобожден от должности, а должны были кричать только о том, что президент оказал высочайшее доверие и назначил врио. Это не столько вина [директора ДИП Александра] Иванова, сколько, возможно, просто общая рассинхронизация из-за погруженности в текучку. Встряска будет, время для этого еще есть», — объясняет один из работников предвыборного штаба, уточняя, что включенные в него специалисты сегодня не собирались.

Уже во вторник, 18 апреля, как ожидается, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вернется в Екатеринбург, а в среду проведет заседание областного правительства. Главе региона помимо прочего предстоит решить, переводить ли министров в «исполняющих обязанности», тем самым снижая их аппаратный статус, или оставить правительство в полных правах.