«Я никаких рекомендаций губернатора не слышала»

23:01 17 апреля 2017 0

Максим Решетников принял в свою команду приближенных предшественника, но они не спешат расставаться с «шальными» деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская общественность и политическая элита продолжает спорить на тему «золотых парашютов» — крупных выплат, полученных членами правительства региона при увольнении в январе. Многие чиновники сохранили министерские портфели, и новый глава региона Максим Решетников рекомендовал своим сотрудникам пожертвовать полученные деньги, однако ранее СМИ узнали лишь о троих благотворителях. «URA.RU» выяснило, куда дели деньги остальные вице-премьеры и министры, и почему они не хотят расставаться с компенсациями.

Виктор Басаргин уехал, но шум вокруг его команды не утихает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компенсации на общую сумму более 23 млн рублей получили 20 чиновников и экс-губернатор, из них удалось опросить еще восьмерых, помимо тех, кто уже расстался с выплатой. Те собеседники, кто согласился говорить на данную тему, однозначно отметили, что неуместно заниматься подменой понятий. В случае с обсуждаемой выплатой речь идет не о «золотых парашютах», которые получают топ-менеджеры крупных коммерческих компаний, а о компенсациях за неиспользованный отпуск. Частично в суммы включена также заработная плата. А вот к предложению направить эти деньги на благотворительность опрошенные отнеслись по-разному.

Информация о «золотых парашютах», полученных чиновниками напоследок от прежнего главы региона Виктора Басаргина, распространилась по социальным сетям и СМИ в середине марта, в конце месяца на нее отреагировал временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Последний предложил либо вернуть компенсации в бюджет, либо направить на благие цели.

Ранее стало известно, что рекомендации последовал министр по делам Коми-округа Виктор Рычков (1 млн 69 тысяч) — пожертвовал деньги на восстановление церкви, приюту, организации «Особые дети Кудымкара» и на издание книги. По информации газеты «Коммерсант», свои «парашюты» направили в благотворительные фонды вице-премьеры Алексей Чибисов (1 млн 750 тысяч) и Роман Кокшаров (445 тысяч).

Константин Черемушкин пока думает, что делать с компенсацией Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр образования и науки Раиса Кассина (обладатель самой внушительной суммы в 2 млн 258 тысяч) пояснила «URA.RU», что действительно давно не была в отпуске. «Это выплаты, которые получает каждый работник при увольнении. Суммы были опубликованы с учетом всех налогов, то есть на руки мы получили едва ли не вдвое меньше. Но к предложению направить средства на благотворительность я отношусь положительно и определила для себя несколько направлений», — ответила собеседница. Министр добавила, что не станет перечислять средства в фонды, а рассматривает вариант приобретения оборудования для ботанического сада пермского госуниверситета и будет оплачивает лечение и отдых детей.

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров (1 млн 464 тысячи) сообщил, что уже последовал совету главы региона и направляет деньги в детские благотворительные фонды. Его коллега, ответственный за природные ресурсы и экологию Константин Черемушкин (786 тысяч) сказал лишь, что за вычетом налогов получил порядка 520 тысяч и пока не решил, как распорядится деньгами.

Тема «парашютов» прошла мимо Татьяны Абдуллиной Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гораздо более категорична оказалась «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина (1 млн 249 тысяч), которая темой «золотых парашютов» вообще не озадачена: «Я не знаю, о какой информации вы говорите, и не слышала ни о каких рекомендациях губернатора».

Не стал рассуждать о благотворительности и экс-министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сергей Пономарев (103 тысячи), который успел месяц поработать под руководством Решетникова: «Если люди годами не ходили в отпуск и таким образом накопили эти денежные средства, то они должны у министров и остаться».

Стоит отметить, что проверить справедливость начислений практически невозможно. Информация об отпусках никогда не была публичной, не хранится на серверах открытых данных, что открывает пространство для манипуляций: руководители подобного уровня отчитываются об отдыхе только перед своим работодателем, а тот мог закрывать глаза на отсутствие сотрудника на рабочем месте. В результате чиновник мог отдыхать, не оформляя это официально, что позволяет претендовать на компенсацию. Это может объяснять и возмутительный размер выплат, который никак не совпадает с тем, что декларировали герои скандала, когда подавали свои декларации с зарплатами.

Связаться с первыми вице-премьерами Ольгой Антипиной (907 тысяч) и Владимиром Рыбакиным (456 тысяч) не удалось. В первом случае известный редакции номер телефона не обслуживается, а во втором — звонки остались без ответа.

Идея Леонида Морозова потихоньку реализуется Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из бывших сотрудников правительства двое — экс-министр транспорта Алмаз Закиев (445 тысяч) и экс-министр спорта Павел Лях (780 тысяч) — под следствием. Бывший министр сельского хозяйства Иван Огородов (1 млн 704 тысячи), которого в марте также задерживала ФСБ, ответил на звонок, но сказал, что не готов обсуждать тему «золотых парашютов». Экс-министр культуры Игорь Гладнев (758 тысяч) отказался от комментариев. А бывший министр экономического развития Леонид Морозов (377 тысяч) еще в марте сообщил в Facebook, что перевел полученные деньги на лечение детей. Именно Морозов первым и озвучил в соцсетях идею направить выплаты на благотворительность.

Прежний губернатор Виктор Басаргин (1 млн 791 тысяча), бывшие вице-премьеры Олег Демченко (1 млн 365 тысяч) и Елена Абузярова (1 млн 88 тысяч) и экс-замглавы администрации губернатора Сергей Юрпалов (2 млн 77 тысяч), по имеющейся информации, покинули Прикамье. Связаться с ними, как и с бывшим замглавы администрации региона Николаем Подбельским (1 млн 755 тысяч) не удалось.

Геннадий Тушнолобов предлагает не заниматься саморекламой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов (614 тысяч), возглавлявший тот состав правительства, считает, что отчитываться перед кем-то о своей благотворительности неуместно: «Во-первых, это были никакие не „золотые парашюты“, а заработная плата, выплаченная по закону и трудовому договору. У меня, например, сумма в два раза меньше, чем приписывают. Что касается рекомендаций о пожертвовании на благотворительность — любая идея имеет право на существование. Я свою выплату отдал куда надо — куда каждый год отдаю и не рассказываю об этом на каждом углу. Это дешевый пиар».

Источник в региональном правительстве отметил, что чиновникам уже надоела «раскрученная» тема «золотых парашютов». В администрации губернатора «URA.RU» сообщили, что готовы по запросу проработать темы: выяснить, как масштабная разовая выплата сказалась на бюджете ведомства и всего региона.