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Главные новости Пермского края
23:01  17 апреля 2017 0

«Я никаких рекомендаций губернатора не слышала»

Кто и как из команды Басаргина использовал «золотые парашюты». К начислениям есть вопросы
Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, решетников максим
Максим Решетников принял в свою команду приближенных предшественника, но они не спешат расставаться с «шальными» деньгамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская общественность и политическая элита продолжает спорить на тему «золотых парашютов» — крупных выплат, полученных членами правительства региона при увольнении в январе. Многие чиновники сохранили министерские портфели, и новый глава региона Максим Решетников рекомендовал своим сотрудникам пожертвовать полученные деньги, однако ранее СМИ узнали лишь о троих благотворителях. «URA.RU» выяснило, куда дели деньги остальные вице-премьеры и министры, и почему они не хотят расставаться с компенсациями.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016", третий день. Сочи, басаргин виктор
Виктор Басаргин уехал, но шум вокруг его команды не утихает
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компенсации на общую сумму более 23 млн рублей получили 20 чиновников и экс-губернатор, из них удалось опросить еще восьмерых, помимо тех, кто уже расстался с выплатой. Те собеседники, кто согласился говорить на данную тему, однозначно отметили, что неуместно заниматься подменой понятий. В случае с обсуждаемой выплатой речь идет не о «золотых парашютах», которые получают топ-менеджеры крупных коммерческих компаний, а о компенсациях за неиспользованный отпуск. Частично в суммы включена также заработная плата. А вот к предложению направить эти деньги на благотворительность опрошенные отнеслись по-разному.

Информация о «золотых парашютах», полученных чиновниками напоследок от прежнего главы региона Виктора Басаргина, распространилась по социальным сетям и СМИ в середине марта, в конце месяца на нее отреагировал временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Последний предложил либо вернуть компенсации в бюджет, либо направить на благие цели.

Ранее стало известно, что рекомендации последовал министр по делам Коми-округа Виктор Рычков (1 млн 69 тысяч) — пожертвовал деньги на восстановление церкви, приюту, организации «Особые дети Кудымкара» и на издание книги. По информации газеты «Коммерсант», свои «парашюты» направили в благотворительные фонды вице-премьеры Алексей Чибисов (1 млн 750 тысяч) и Роман Кокшаров (445 тысяч).

Открытое заседание правительства. Пермь, черемушкин
Константин Черемушкин пока думает, что делать с компенсацией
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр образования и науки Раиса Кассина (обладатель самой внушительной суммы в 2 млн 258 тысяч) пояснила «URA.RU», что действительно давно не была в отпуске. «Это выплаты, которые получает каждый работник при увольнении. Суммы были опубликованы с учетом всех налогов, то есть на руки мы получили едва ли не вдвое меньше. Но к предложению направить средства на благотворительность я отношусь положительно и определила для себя несколько направлений», — ответила собеседница. Министр добавила, что не станет перечислять средства в фонды, а рассматривает вариант приобретения оборудования для ботанического сада пермского госуниверситета и будет оплачивает лечение и отдых детей.

Министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров (1 млн 464 тысячи) сообщил, что уже последовал совету главы региона и направляет деньги в детские благотворительные фонды. Его коллега, ответственный за природные ресурсы и экологию Константин Черемушкин (786 тысяч) сказал лишь, что за вычетом налогов получил порядка 520 тысяч и пока не решил, как распорядится деньгами.

Открытое заседание правительства. Пермь, абдуллина татьяна
Тема «парашютов» прошла мимо Татьяны Абдуллиной
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гораздо более категорична оказалась «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина (1 млн 249 тысяч), которая темой «золотых парашютов» вообще не озадачена: «Я не знаю, о какой информации вы говорите, и не слышала ни о каких рекомендациях губернатора».

Не стал рассуждать о благотворительности и экс-министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сергей Пономарев (103 тысячи), который успел месяц поработать под руководством Решетникова: «Если люди годами не ходили в отпуск и таким образом накопили эти денежные средства, то они должны у министров и остаться».

Стоит отметить, что проверить справедливость начислений практически невозможно. Информация об отпусках никогда не была публичной, не хранится на серверах открытых данных, что открывает пространство для манипуляций: руководители подобного уровня отчитываются об отдыхе только перед своим работодателем, а тот мог закрывать глаза на отсутствие сотрудника на рабочем месте. В результате чиновник мог отдыхать, не оформляя это официально, что позволяет претендовать на компенсацию. Это может объяснять и возмутительный размер выплат, который никак не совпадает с тем, что декларировали герои скандала, когда подавали свои декларации с зарплатами.

Связаться с первыми вице-премьерами Ольгой Антипиной (907 тысяч) и Владимиром Рыбакиным (456 тысяч) не удалось. В первом случае известный редакции номер телефона не обслуживается, а во втором — звонки остались без ответа.

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, морозов леонид
Идея Леонида Морозова потихоньку реализуется
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из бывших сотрудников правительства двое — экс-министр транспорта Алмаз Закиев (445 тысяч) и экс-министр спорта Павел Лях (780 тысяч) — под следствием. Бывший министр сельского хозяйства Иван Огородов (1 млн 704 тысячи), которого в марте также задерживала ФСБ, ответил на звонок, но сказал, что не готов обсуждать тему «золотых парашютов». Экс-министр культуры Игорь Гладнев (758 тысяч) отказался от комментариев. А бывший министр экономического развития Леонид Морозов (377 тысяч) еще в марте сообщил в Facebook, что перевел полученные деньги на лечение детей. Именно Морозов первым и озвучил в соцсетях идею направить выплаты на благотворительность.

Прежний губернатор Виктор Басаргин (1 млн 791 тысяча), бывшие вице-премьеры Олег Демченко (1 млн 365 тысяч) и Елена Абузярова (1 млн 88 тысяч) и экс-замглавы администрации губернатора Сергей Юрпалов (2 млн 77 тысяч), по имеющейся информации, покинули Прикамье. Связаться с ними, как и с бывшим замглавы администрации региона Николаем Подбельским (1 млн 755 тысяч) не удалось.

Заседание политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края. Пермь, Геннадий Тушнолобов
Геннадий Тушнолобов предлагает не заниматься саморекламой
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов (614 тысяч), возглавлявший тот состав правительства, считает, что отчитываться перед кем-то о своей благотворительности неуместно: «Во-первых, это были никакие не „золотые парашюты“, а заработная плата, выплаченная по закону и трудовому договору. У меня, например, сумма в два раза меньше, чем приписывают. Что касается рекомендаций о пожертвовании на благотворительность — любая идея имеет право на существование. Я свою выплату отдал куда надо — куда каждый год отдаю и не рассказываю об этом на каждом углу. Это дешевый пиар».

Источник в региональном правительстве отметил, что чиновникам уже надоела «раскрученная» тема «золотых парашютов». В администрации губернатора «URA.RU» сообщили, что готовы по запросу проработать темы: выяснить, как масштабная разовая выплата сказалась на бюджете ведомства и всего региона.

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