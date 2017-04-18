14:08 18 апреля 2017 1

Председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой надо приготовиться к судебным искам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прерванная политическая карьера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича может дорого обойтись государству и ЦИК РФ. Михаил Юревич получил право на компенсацию за то, что не смог принять участие в выборах в Госдуму. Получил такое право и адвокат экс-губернатора Игорь Трунов, он собирается выставить астрономический счет. А экс-лидер Российской партии пенсионеров за справедливость Евгений Артюх готов к самым радикальным мерам — потребовать у президента РФ Владимира Путина отставки председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

В постановлении Конституционного суда РФ, опубликованном 17 апреля, признан незаконным отказ ЦИК РФ зарегистрировать на выборах в Госдуму РФ летом 2016 года список «одномандатников» Российской партии пенсионеров за справедливость. В этом списке были Михаил Юревич (Челябинский округ) и Игорь Трунов (Одинцовский округ). Центризбирком руководствовался законом о выборах в парламент. КС РФ признал несоответствующими Конституции РФ именно те пункты закона, на основании которых в регистрации списка отказали. Итоги выборов в Госдуму пересмотрены не будут, но за авторами жалобы Михаилом Юревичем и Игорем Труновым признано право на компенсацию.

Игорь Трунов решил выставить большой счет государству Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Я буду требовать компенсацию! — заявил „URA.RU“ Игорь Трунов. — И очень большую. Мои права были нарушены. Возникает парадоксальная ситуация, когда выборы не пересмотрят, то есть права не восстановят, но за нами есть право на компенсацию. И я этим правом воспользуюсь. Выставлю большой счет государству или ЦИК РФ. Иначе выстрел будет холостым».

Игорь Трунов также заявил, что уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ЕСПЧ жалобу приняли. Меньше месяца назад, когда Игорь Трунов проводил в Москве пресс-конференцию по уголовным делам в отношении Михаила Юревича, адвокат заявлял, что Юревич отказался подавать жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу исключения его из числа кандидатов на выборах в Госдуму, поскольку «не хочет судиться с собственным государством». Поэтому Трунов обратился в ЕСПЧ один, дабы «в будущем улучшить систему».

Для Михаила Юревича отказ ЦИК РФ стал крахом политической карьеры. Уйдя в отставку с поста губернатора в 2014 году, он получил мандат депутата Госдумы и в 2016-м рассчитывал войти в новый состав парламента. Не сумев стать даже кандидатом, бывший глава региона покинул Россию за пару недель до того, как у него истек срок депутатской неприкосновенности. Отныне Юревич стал в глазах элиты «беглым олигархом», скрывающимся от следствия. Игорь Трунов заявил «URA.RU», что свяжется со своим подзащитным, чтобы выяснить его намерения по поводу постановления КС РФ.

В этой истории есть еще один «пострадавший» — бывший лидер РППС Евгений Артюх. Скандал с «одномандатниками» стоил Артюху поста партийного руководителя.

Новость о победе в КС воодушевила Евгения Артюха. Теперь он намерен пойти дальше и добиваться отставки Центризбиркома РФ в полном составе. «В ЕСПЧ мы жаловаться не будем, достаточно иска Трунова. Нам важнее показать, что наш список незаконно не зарегистрировали. Итоги выборов все равно пересматривать никто не будет. Кроме того, ряд кандидатов обратится к президенту с требованием об отставке Эллы Памфиловой и всего ЦИК, который принимал незаконные, политически мотивированные решения. Это подрывает легитимность Госдумы и доверие людей к выборам», — заявил «URA.RU» Артюх.

Евгений Артюх: «Я потребую отставки председателя ЦИК РФ!» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политик подчеркнул, что обращение к Путину будет направлено в формате обычного письма с приведением всех фактов нарушений. «Как мне сказали, Путин не любит открытых писем. Поэтому подготовим обычное письмо», — объяснил Евгений Артюх. Он не исключает аналогичного обращения в Генпрокуратуру, чтобы добиться не только роспуска ЦИК, но и преследования его членов.

«Я бы не назвал постановление КС РФ резонансным, — прокомментировал „URA.RU“ председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. — Итоги выборов пересмотрены не будут, а законодателю предложено ликвидировать небольшой „пробел“, уточнить формулировки».

«Насколько я знаю, сейчас в Москве идет некий глобальный пересмотр выборного законодательства — чтобы сделать его более прозрачным, а ход кампаний и результаты более убедительными для избирателей, — заявил „URA.RU“ политолог Александр Подопригора. — В этом смысле и следует рассматривать решение Конституционного суда по жалобе Юревича и Трунова. Но в политическом плане это уже ничего не меняет. Он шел на выборы по правилам, которые его устраивали до тех пор, пока не были обращены против него. Невольно Михаил Валерьевич посодействовал совершенствованию выборного законодательства, и потомки, наверное, скажут ему спасибо. Но лично ему, повторюсь, решение КС не дает ничего».

В ЦИК РФ пообещали дать комментарии «URA.RU» чуть позже.