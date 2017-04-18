Куйвашев начал возвращать полномочия Екатеринбургу

14:35 18 апреля 2017 0

Возвращение полномочий было частью политической сделки между Евгением Куйвашевым и Владимиром Тунгусовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Законодательное собрание Свердловской области внесены проекты двух законов о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных и земельных полномочий.

Как следует из первого документа (есть в распоряжении «URA.RU»), в случае его принятия мэрия снова получит право утверждать правила землепользования и застройки. Эти правила, в частности, разбивают территорию города на зоны, в которых разрешается (или запрещается) возводить здания определенного вида и назначения.

Администрация Екатеринбурга также сможет на законных основаниях утверждать местные нормативны градостроительного проектирования. Они, в частности, устанавливают, сколько на единицу населения должно приходиться детских садов, магазинов, парковок и других объектов.

Большая часть полномочий остается в ведении министерства строительства области. Например, ведомство будет и далее выдавать разрешения на строительство и ввод объектов, а также принимать программы развития застроенных территорий.

Владимира Крицкого устраивает внесенный в областной парламент законопроект Фото: Анна Майорова © URA.RU

Некоторые городские депутаты и строители удовлетворены принятым решением. В частности, председатель комиссии Екатеринбургской гордумы по городскому хозяйству, управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий пояснил, что принятие правил застройки является ключевой для муниципальных властей функцией. Выдачу разрешений на строительство и ряд других действий бизнесмен назвал формальностью.

Часть источников в администрации города назвали проект закона «половинчатым». Они напомнили, что, в мае 2016 года бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов согласился перейти на пост главы администрации губернатора при одном условии — если областной центр получит в дальнейшем обратно полномочия в полном объеме. В течение дальнейшего времени вопрос обсуждался со всеми заинтересованными сторонами в рамках рабочих групп. «То, что мы видим на выходе, нарушает все договоренности. Получив лишь половину от обещанного, администрация города лишь в половину силы будет работать на победу Евгения Куйвашева на губернаторских выборах», — пояснил один из высокопоставленных депутатов Екатеринбургской гордумы.

Но под вопросом может оказаться принятие даже этого спорного документа. Часть депутатов Заксобрания напоминает, что градостроительные полномочия были переданы правительству области на пять лет. Их досрочное возвращение не предусмотрено. Поэтому предложенный на рассмотрение Заксобранию документ с большой степенью вероятности будет оспорен прокуратурой. Другие парламентарии уверены, что юридический казус не является значимым: «Если будет принято политическое решение по этому вопросу, то прокуратура закроет глаза на произошедшее. Все все поймут».

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, в свою очередь, уверен, что Евгений Куйвашев выполнил взятые на себя перед городскими властями обязанности. Законопроект зашел в Заксобрание одновременно с подписанием указа о его назначении врио губернатора. Теперь у сторон есть все основания для совместной работы на губернаторских выборах.

«Возвращение полномочий — не быстрый процесс. Сделан первый шаг. Дальше необходимо продолжать движение „степ бай степ“. Пока же стоит остановиться на достигнутом и посмотреть через некоторое время, как администрация Екатеринбурга будет исполнять возвращенные ей полномочия», — говорит эксперт.

Ознакомиться с текстом законопроекта о возвращении части земельных полномочий «URA.RU» пока не удалось.