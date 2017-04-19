Правила публичных слушаний изменят из-за провала с Храмом на воде

16:41 18 апреля 2017 0

Публичные слушания по крупным проектам в том виде, в котором мы их знали, теперь уходят в прошлое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Публичные слушания по спорным проектам застройки Екатеринбурга становятся совершенной формальностью. Правила ужесточаются, приглашенных будет все меньше. Ну и главное новвоведение — голосования на публичных слушаниях теперь не предусмотрено. Область потерпела сразу два фиаско подряд, и больше не хочет повторять ошибок. Неудивительно — ведь на кону потеря примерно 650 млн рублей.

Обсуждение проекта Храма на Воде было первой публичной почещиной организаторам общественных слушаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минстрое готовят новый порядок проведения общественных слушаний при обсуждении крупных проектов застройки Екатеринбурга. Проект ведомственного приказа появился на несколько дней на сайте, но потом исчез. Но его копия есть в распоряжении «URA.RU». По мнению наблюдателей, таким образом министерство соблюло формальность по обсуждению этого документа и теперь новое положение готовят к принятию.

Из нового положения исчез пункт, который обеспечивал видимость демократии во время обсуждения значимых для горожан объектов. Речь идет о голосовании, — говорит источник агентства. Действительно, в тексте проанализированного «URA.RU» документа, волеизъявление народа не значится вообще. Теперь решения по публичным слушаниям принимаются довольно абстрактно.

Хотя результаты всегда носили рекомендательный характер, в конце концов именно голосование позволяло понимать — насколько сильно народ не поддерживает тот или иной градостроительный проект — например, Храма на Воде или застройку квартала в центре города без новых садиков и дорог.

Публичные слушания — эта необходимая для начала крупного строительства процедура — в Екатеринбурге всегда носила совершенно формальный характер.

В городе собрания начались в 2010 году. В числе первых, прошло, обсуждение проекта жилой застройки вокруг теперешней «Радуга-Парк». Несколько раз важные для договоренностей мэрии с застройщиками решения оказывалось заблокировано жителями города — например, жители города выступали резко против строительства центра, а «яблочник» Максим Петлин, который попытался на этом сыграть, в итоге был приговорен к тюремному заключению за вымогательство. Администрация города сразу поняла, как обеспечивать на слушаниях порядок и нужные решения. Обычной практикой стал подвоз на собрания бюджетников, которые занимали все места в зале, а заинтересованным жителям или бизнесу отводилась роль статистов. Однако все же высказаться могли все желающие. Все зарегистрированные на собрании могли и голосовать.

Публичные слушания были открыты для СМИ до последнего времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Год назад градостроительные полномочия перешли к области. Минстрой, который и стал осуществлять весь почти все самые важные функции по земле, сразу же определил порядок проведения слушаний — приказ ведомства об этом появился уже в марте 2016 года. Правила установили довольно либеральными. Например, с инициативой собраний могло выступать не только само ведомство, но и другие лица. Кроме того, организовывавший комитет доводил до населения информацию о слушаниях не только через интернет или информстенды в Министерстве, но и иными способами — проще говоря, о предмете можно было рассказывать через популярные у основных участников слушания медиаресурсы — например, через «Областную газету» или «Четвертый канал».

Были вольности и в самой процедуре слушаний — например, на них могли приглашаться СМИ.

Но самое главное — в положении четко была прописана процедура голосования для всех, кто пришел.

Голосовать они имели право по всем вопросам, которые обсуждались на общественных слушаниях. тем, кто прибыл на собрание и не зарегистрировался, слово все равно могло быть представлено — с разрешения руководителя собрания. Предполагалось, что есть ответы на записки из зала.

Собрание могло длиться сколь угодно долго — пока по теме не выскажутся все желающие.

Такая либеральность объясняется просто. «Необходимо было показать, что область справляется с обязанностями лучше, чем область», — рассказывает источник агентства. Отметим, что федеральное законодательство не требует, чтобы в ходе публичных слушаний обязательно было голосование.

В новом приказе Минстроя напрочь исчезает не только эта процедура. Никто, кроме Минстроя, теперь не может объявлять слушания. Кроме того, стоит ожидать и неких подрядчиков по подготовке собраний. Если раньше в Минстрое этим занимался отдел градостроительного развития, то по новому положению, цитата, «комиссия может уполномочить специализированную организацию».

Изменен порядок оповещения — теперь Минстрой рассылает извещения тем, кто «заинтересован». Кроме того, в Минстрое делается под каждые слушания некая «экспозиция» и каждый может, посмотрев ее, записать в книгу свои предложения и пожелания.

Пункта, что на публичные слушания могут приходить СМИ, теперь нет. В ходе самого собрания жители лишаются возможности высказаться или изменить решения — слово будет предоставляться только тем, кто подал заявки заранее. остальные смогут высказаться, если останется время. Если собрание будет затягиваться или на него придет слишком много народа, то тогда его перенесут на другое время. После такого собрания готовится заключение, в котором прописывается результат слушаний и подводятся итоги.

Налицо явное ужесточение порядка слушаний. «Скорее всего, ужесточение потребовалось сразу двух фиаско подряд. За пару месяцев горожане сумели именно на таких слушаниях „прокатить“ строительство Храма на воде и проект застройки квартала Свердлова — Азина — Шевченко — Мамина-Сибиряка, который реализует Игорь Алтушкин. Больше Минстрою такие публичные пощечины не нужны», — говорит собеседник агенства. В самом ведомстве не сумели оперативно ответить на вопрос, зачем понадобились новые правила проведения слушаний.

На публичные слушания могли приходить все заинтересованные лица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С новым приказом в довольно двойственном положении оказывается сам город. «Сейчас общественные слушания проводятся при обсуждении бюджета, поправок в устав города и т. п. Все они подразумевают голосование. Сегодня были внесен законопроект о том, что надо возвращать градостроительные полномочия. Если они вернутся, то и город будет организовывать слушания по градостроительным вопросам. Для сохранения процедуры должен будет принять самое новое положение — уже третье за неполные два года и прописывать там голосование. Или же принимать новые положения и отказываться вообще от всех голосований. Но для города очень важно сохранить этакие псевдодемократические процедуры, им же надо отчитываться про то, что они советуются с народом», — говорит источник агентства.

Ужесточение проведения общественных слушаний выглядит по-другому, если вспомнить, что в городе назревает еще один крупный скандал вокруг неоднозначной стройки. Речь идет об участке возле телебашни, который УГМК рассматривает как один из вариантов под ледовый дворец для клуба «Автомобилист». Стройка потребует снос телебашни — а против этого выступает общественность города.