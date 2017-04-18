«Наши города можно преобразить и сделать по-настоящему комфортными»

18:18 18 апреля 2017 0

Депутат Думы ХМАО-Югры Алексей Андреев знает, как лучше облагородить города региона Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Еще в прошлом году губернатор Югры Наталья Комарова, объявив в ежегодном обращении к жителям Югры «Марафон городского благоустройства», подчеркнула, что имеющиеся в регионе лучшие практики по благоустройству территорий должны не только тиражироваться в масштабах региона, но и получать соответствующую поддержку.

Как реализуется этот масштабный проект в Югре, есть ли позитивные тенденции в этом направлении — беседа с депутатом Думы Югры, членом комитета Думы ХМАО-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, членом ВПП «Единая Россия» Алексеем Андреевым.

Сразу оговоримся, что выбор спикера не случаен. Напомним, что Алексей Владимирович является генеральным директором компании АО «ДСК «АВТОБАН», занимающейся строительством важных социальных объектов. Кроме этого, именно его благотворительный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» уже давно, до объявления марафона, начал на территории региона реализовывать проекты, связанные с благоустройством.

— Алексей Владимирович, президент России Владимир Путин еще в 2016 году на заседании Госсовета по градостроительству призвал делать все возможное, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал ожиданиям граждан. В Югре этот призыв был услышан. Глава региона Наталья Комарова предложила провести марафон городского благоустройства. С Вашей точки зрения, дело сдвинулось с мертвой точки?

Наталья Комарова предложила депутатам скинуться на детские площадки и турники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Скажем так: ситуация действительно изменилась. В округе появилась подпрограмма по данному направлению, а это помощь для муниципалитетов. И главное — это ответ на запрос жителей. Скажу честно: средства выделены не в том объеме, в котором хотелось бы, но, повторюсь, главное — есть подпрограмма. В моей предвыборной программе был пункт о необходимости создания окружной программы по благоустройству. Ее цель — помочь муниципалитетам решить проблемы благоустройства на местах. Ведь есть те проблемы, на решение которых в городах, поселках не хватает средств. За примерами далеко ходить не надо: есть и разбитые дороги, местами нет тротуаров, все это финансируется по остаточному принципу. Считаю, что к такому положению дел как раз и привело отсутствие муниципальных программ по благоустройству, отсутствие скроенного цельного плана, что и когда будет выполнено, какие работы будут профинансированы. Поэтому и нужно было формировать окружную программу — более масштабную, с целями на уровне всего округа.

— Но ведь и так львиная доля бюджета ориентирована на улучшение качества жизни. Качество жизни — категория, которая включает в себя все области жизни: это социальная сфера, ЖКХ, качество жилья, медицина, безусловно, благоустройство и т. д. И сегодня, как мы видим, один из основных вопросов повестки дня — необходимо улучшать качество городской среды. Что для Вас означает словосочетание «качество городской среды»?

— Начну с того, что у нас действительно есть программы развития образования, строительства, спортивных сооружений, инвестпрограммы для объектов ЖКХ. Но такое же планирование, включая финансы, должно быть и для объектов благоустройства. Это важно, в списке наказов, которые мне как депутату дают избиратели, благоустройство на втором месте — после жилья. В формировании качественной городской среды должны быть баланс и системный подход. Я понимаю, что при строительстве уличных магистралей 30-40 лет назад не думали о ливневой канализации, об элементах безбарьерной среды для удобства и комфорта жизнедеятельности всех групп населения. Но сейчас это должно стать нормой! Точно так же в каждом дворе должны быть стоянки для автомобилей, детские и спортивные площадки, скамейки, тротуары, пандусы, урны для мусора. Важно создавать единый архитектурный стиль городов и поселков, для этого необходимо приводить к единому стилю и облагораживать фасады зданий; ухоженные газоны и асфальт должны быть в каждом дворе. Все это необходимые составляющие качества жизни.

— Именно отсутствие действующих и эффективных муниципальных программ в свое время побудили Вас взяться за благоустройство? Ведь именно Ваш фонд «МЫ ВМЕСТЕ» занимался установкой игровых площадок в Мегионе, Пыть-Яхе. И подобных примеров, уверена, в вашей практике немало.

— Примеры действительно есть. Знаете, когда стало известно, что я пойду на выборы по Нижневартовску, в одной из местных газет вышел материал под заголовком: «Город усилили депутатом Андреевым». Звучит немного провокационно, но в целом верно прочтены намерения. Я вижу и знаю, как справиться с насущными проблемами, и являюсь частью той команды, команды Югры, которая уже зарекомендовала себя. Разумеется, проблемы муниципалитетов ХМАО разнятся, как правило, по масштабу, но во многом проблематика схожа. ЖКХ, плохие жилищные условия, разбитые дороги и дворы — все это, к сожалению, пока есть в наших городах. Проекты нашего фонда «МЫ ВМЕСТЕ» уже получили отклик у жителей региона и стали своего рода визитной карточкой фонда. Как показала практика, именно это стоит в приоритете большого количества жителей муниципалитетов — все хотят жить в красивом и уютном городе или поселке, иметь возможность отдохнуть или наоборот активно провести время в своем дворе, комфортно передвигаться по чистым улицам. Если говорить только об основных результатах, можно привести конкретную статистику: за пять лет со дня регистрации фонд «МЫ ВМЕСТЕ» направил почти 92 миллиона рублей на развитие городов и поселков Югры, установил 191 комплект лавочек и урн в местах общественного отдыха жителей, оборудовал 25 детских площадок и 14 турниковых комплексов для занятий уличным фитнесом.

Так что благоустройством занимаемся, а потому отлично понимаем ключевые проблемы городов и поселков округа.

— Забыли упомянуть еще один крупный проект. Сейчас жители Мегиона пишут особую страницу в истории своего города, реализуя проект «АЛЛЕЯ СЛАВЫ». Ваш фонд ведь включил этот проект в программу благоустройства Мегиона «Мой дом — Югра» и приступил к его реализации?

— Напомню, что идея создания в Мегионе особого памятного места «Аллея Славы» принадлежит Владимиру Гайковому, председателю Мегионского союза ветеранов Афганистана. По замыслу авторов мемориальный комплекс «Аллея Славы» призван увековечить память воинов России, павших на полях сражений в разные столетия и годы, а также трудовые подвиги жителей города и первопроходцев. Главный замысел: Аллея Славы не будет местом исключительно скорби — это будет открытая городская прогулочная зона, находясь в которой, житель будет испытывать самые разные чувства. Чувство печали по ушедшим от нас… Чувство гордости — за подвиг героев на полях сражений и в тылу… Чувство радости — за тех, кто сейчас с нами и кто до сих пор на страже безопасности нашей страны… Аллея Славы будет открыта в честь солдат всех времен, тружеников тыла, героев труда.

Мегион — базовый муниципалитет Алексея Андреева Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Еще в декабре 2012 года были подведены итоги открытого конкурса на лучшее предложение по проектированию «Аллеи Славы», который проводился фондом «МЫ ВМЕСТЕ» совместно с фондом поддержки социальных программ и проектов «Меценат». Памятник солдатам и защитникам Родины, воинам всех времен будет выполнен по проекту творческой мастерской из Ханты-Мансийска, руководит которой известный югорский скульптор-монументалист, заслуженный художник РФ Владимир Саргсян. Согласно предложенному творческой мастерской решению, входную группу скульптурной композиции открывают архитектурные формы с надписью «Аллея Славы». Пройдя через них по центральной аллее, можно будет оказаться у бронзовых плит с информацией о трудовых подвигах мегионцев. Шесть стел, расположенные по кругу центральной площадки, за счет наклона вовнутрь создают эмоциональное напряжение, а бронзовые даты указывают на основные военные сражения России. В самом верху расположены объемы, изображающие множество крепких мужских рук с винтовкой, что по замыслу авторов символизирует непобедимую силу российской армии. В центре в окружении стел установлена монументально-скульптурная композиция, состоящая из лаврового венка и фигур воинов. Центральным среди фигур является женский образ, олицетворяющий всенародную скорбь. Два других образа — воины 1812 и 1941 годов, самых судьбоносных отечественных войн, без победы в которых не было бы России на карте мира. Оба раза благодаря нашим воинам, их великому духу страну отстояли, и сейчас она представляет собой такое мощное государство. За счет средств фонда «МЫ ВМЕСТЕ» была разработана проектно-сметная документация и безвозмездно передана городу в июле 2015 г. Дума города совместно с администрацией включила данный объект в программу благоустройства города и в бюджет города на 2016 год — финансирование первого этапа строительства. Из моего депутатского фонда на реализацию проекта «Аллея Славы» в 2016 году было выделено 4 млн., в этом году по наказам — 3 млн. 783 тыс. рублей.

— Региональные СМИ уже облетела информация о том, что в Югре более 400 миллионов потратят на благоустройство дворов. Средства в том числе пойдут и из депутатских фондов. Как ваши коллеги да и вы лично отнеслись к этому?

— Повторюсь: того, что выделено сегодня на формирование комфортной городской среды, безусловно, недостаточно, я сужу на примере тех муниципалитетов, которые представляю. Нужно либо какие-то отдельные муниципалитеты выделять (те, которые готовы на сегодняшний день осваивать эти средства, у которых есть проектно-сметная документация, подсчеты), либо изыскать в бюджете еще средства. У нас ведь будет какой-то профицит — вот его направить на эту востребованную статью расходов. У меня нет возражений по поводу депутатских фондов, но есть вопросы к самому подходу. Суммы недостаточно. Мое предложение — увеличить эту цифру. И, на мой взгляд, подобный вопрос нужно было вынести на обсуждение еще в прошлом году. Итог: сегодня придется работать в цейтноте и, как следствие, проводить в быстром темпе торги и вести работы на площадках в весьма ограниченные сроки.

— Вы являетесь координатором регионального партийного проекта «К вершинам ГТО», реализация данного проекта затрагивает и благоустройство дворов. Ваш фонд одним из первых подключился к развитию этого движения. Вы уже выделили установку спортивных площадок в отдельное направление деятельности фонда «МЫ ВМЕСТЕ». Расскажите о проекте и достигнутых результатах.

Алексей Андреев говорит, что сам в свое время сдавал нормативы ГТО Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

— Фонд запустил программу «К вершинам ГТО!», которая включают в себя не только благоустройство дворовых территорий. Наша задача — создать общедоступные спортивные арены, приспособленные для круглогодичных занятий спортом во дворах, сформировать доступную спортивную инфраструктуру в городах и поселках. Нужно привлечь жителей к решению проблем организации спортивного досуга. Целей и задач много. Но главная, как понимаете, это здоровый образ жизни. Поэтому способствуем и развитию новых видов спорта, таких как кроссфит и Street Workout. Программа «К вершинам ГТО!» уже зарекомендовала себя, а потому поддержана депутатами Думы Югры и с 2015 года реализуется в городах и поселках автономного округа как партийный проект «Единой России».

— Раз зарекомендовала, значит, есть результаты.

— Судите сами: в 2012—2016 годах установлено 14 турниковых комплексов в Салыме, Пыть-Яхе и Мегионе. В 2013 и 2014 годах оборудованы масштабные площадки для занятий уличной гимнастикой Srteet Workout и КроссФит в парке, в пятом микрорайоне Пыть-Яха и на проспекте Победы, 18 в Мегионе.

Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» и администрация города в рамках муниципального контракта летом 2014 года обустроили стадион школы № 1 Пыть-Яха. Новое футбольное поле, беговые дорожки, спортивные снаряды, баскетбольную площадку — все это учащиеся школы № 1 Пыть-Яха получили к началу учебного года. Сделано действительно многое. Так, в Горноправдинске Ханты-Мансийского района в 2014 году установлен турниковый комплекс из восьми снарядов на средства гранта компании «Газпромнефть-Хантос», который выиграл фонд в рамках комплексной программы социальных инвестиций «Родные города». Три года назад мы провели первый окружной турнир по Street Workout на призы фонда «МЫ ВМЕСТЕ». Его участниками стали семь команд — из Мегиона, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Тогда же прошел первый городской турнир среди школьников Пыть-Яха по кроссфиту. В соревнованиях участвовало пять команд — по одной от каждой школы города, самые младшие спортсмены — из пятых классов.

Еще нужны примеры? В 2015 году проведен окружной конкурс социальных видеороликов «К вершинам ГТО!». Участие в нем приняли коллективы всех 22 муниципальных образований Югры. За видеоролики в общей сложности проголосовали 1 904 человека. В 2015 году была установлена спортивно-игровая площадка в 7 микрорайоне города Пыть-Яха в рамках трехстороннего соглашения между администраций города, Южно-Балыкским ГПЗ — филиалом АО «СибурТюменьГаз» и фондом «МЫ ВМЕСТЕ». Она занимает почти 4 000 квадратных метров, на ней расположены поле для игровых видов спорта, турники для занятий уличным фитнесом и детская площадка. В Мегионе был реализован проект «Фитнес во дворах». Продолжать можно долго… Другими словами, спорт, простите, за банальность должен прийти в каждый двор и стать действительно доступным.

— А вы когда-нибудь сдавали нормы ГТО?

— Сдавал. Когда я учился в школе, это было обязательным условием для всех. Все бегали на лыжах и подтягивались… Словом, полный комплекс. У меня даже значки ГТО сохранились. Поэтому здорово, что эта традиция вернулась к нам сегодня.

— Сделано многое, а по разговору с вами становится понятно, что предстоит еще больше. Но есть одна загвоздка: установили турники, площадки для занятий спортом… А кто дальше будет ответственен за их судьбу? Тот же опыт некоторых муниципалитетов говорит о том, что ничейное, построенное, простите, за деньги спонсора или бюджета, некоторые люди не ценят. И непонятно, что при этом делать…

—Не буду спорить — есть такая проблема. Мы уже не первый год занимаемся поиском ответственного за дальнейшую судьбу установленных фондом «МЫ ВМЕСТЕ» площадок — как турниковых, так и детских игровых. Жители близлежащих домов благодарны за благоустройство, однако следить за порядком и систематически проводить сохранные мероприятия (например, субботники) не всегда готовы. К сожалению, ситуация в муниципалитетах складывается таким образом, что детские и спортивные площадки не всегда в нужные сроки принимаются на баланс, не определяются организации, которые будут следить здесь за порядком и безопасностью. Но, мне кажется, мы нашли выход из положения, пусть и не идеальный. Правилом для нас стало привлекать к благоустройству, обустройству и установке этих площадок не только предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, но и самих жителей. К примеру, при установке конструкций на проспекте Победы, 18 в Мегионе вместе с нами работали ребята из общественных организаций «Русские пробежки» и Street Workout. После этого молодые спортсмены вряд ли дадут кому-либо испортить эти конструкции. Не может не радовать тот факт, что нынешняя молодежь заинтересована в появлении новых современных площадок. Кроме того, мы обсудили с ребятами их готовность помогать в установке турников на условиях волонтерства, а сэкономленные средства направили на покупку и монтаж дополнительных спортивных снарядов.

Воркаут — новый тренд среди российской молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Другой пример — тоже из жизни Мегиона. В 2015 году мы провели реконструкцию уже имеющейся площадки во дворах на проспекте Победы, 9/1, 9/2, 9/3. Вместе с жителями вышли на субботники, на которых убрали испорченное покрытие площадки, а вместо него уложили мягкое искусственное покрытие для игры в футбол и волейбол. Кроме того, сделали безопасное ограждение, натянули волейбольную сетку. Почти все запланированные работы — процентов на 90% — были выполнены самими жителями домов и волонтерами нашего фонда. Спортсмены, увлеченные уличным фитнесом в Пыть-Яхе, самостоятельно организовали сбор подписей в пользу своей инициативы, для того, чтобы в городском парке между 3 и 5 микрорайонами появилась спортивная площадка. Под коллективным обращением с просьбой оказать содействие в оборудовании площадки, которое было передано нам, поставили подписи 15 спортсменов Пыть-Яха, в том числе и именитый югорский атлет Владимир Кубай. Ребята просили только спортивную площадку, в ответ на коллективное обращение мы приняли решение обустроить в парке полноценную площадку для отдыха горожан разного возраста. В итоге площадка включила в себя турниковую зону (девять снарядов для занятий), игровую площадку для детей, также мы установили в парке 14 лавочек с урнами.

— И в завершение хотелось бы узнать, как у Вас получается достигать таких высоких результатов?

— Наши благотворительные проекты — это всегда командная работа, вовлекаем местные сообщества, чтобы быстрее добиваться результата — с заботой о городе и жителях. Как итог — повышается качество жизни и формируется та самая комфортная городская среда. А ведь именно к этому мы и стремимся.