18:47 18 апреля 2017 0

Профилактика сибирской язвы будет стоит Ямалу около полмиллиарда рублей, потери от эпидемии составили около двух миллиардов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Ямала готовятся продемонстрировать, какие выводы они сделали из прошлогоднего ЧП — эпидемии сибирской язвы. Инфекция, которая погубила несколько тысяч оленей, за прошедшее время обсуждена на многочисленных форумах. Теперь настало время показать, что будет сделано. Ответственность колоссальная. Хотя официально никто не сообщает, во сколько бюджету региона обошлась вспышка сибирской язвы, мало кто сомневается, что счет идет на миллиарды рублей.

Сейчас уже не секрет, что одна из причин возникновения сибирской язвы — это аномально жаркое лето, которое и высвободило опасные спор из вечной мерзлоты. Но масштабы бедствия — это однозначный просчет органов государственной власти.

Признавал это и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, который заявлял, что «в 2007 году была допущена ошибка, очень серьёзная». В своих выступлениях он не раз подчеркивал, что решение об отказе от прививок животных было принято на основании неких научных изысканий. которые говорили, что сибирской язвы на Ямале нет. Соответствующее распоряжение было подписано предыдущим губернатором Юрием Нееловым. Кто его инициировал до сих пор не ясно.

Собеседник агентства в окружном правительстве подмечает, что этим решением Ямал «подкинул огромную сибиреязвенную свинью» всем регионам страны.Из-за вспышки опасной инфекции на Ямале требования ужесточились ко всем.

Анна Попова лично участвовала в ликвидации вспышки сибирской язвы на Ямале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, с начала 2017 года вся страна занялась уточнением мест расположения сибиреязвенных скотомогильников. Кроме этого, до конца мая все регионы должны сделать прививки всем людям группы риска, провести переучет скота и провести прочие противоэпидемические мероприятия против сибирской язвы. Большая их часть в субъектах и так выполняется, но без дополнительных расходов не обойдется.

Ямалу, разумеется, досталось больше прочих. Здесь пришлось все делать практически с нуля. Общую сумму затрат на профилактику сибирской язвы в региональном правительстве не называют. Из параметров бюджета тоже сложно высчитать конкретное число — деньги зашифрованы в разных статьях расходов.

Инсайдеры утверждают, что в общей сложности речь идет примерно о половине миллиарда рублей.

Журналист «URA.RU» изучил торги и контракты, и разобрался, на что пойдет часть этих средств.

Один из самых больших контрактов заключен между окружным правительством и ООО АТК «Ямал». Почти 121 млн рублей компания получит за осуществление вертолетных перевозок для вакцинации тундрового населения от сибирской язвы.

Еще 25 млн рублей согласно официальному сообщения пресс-службы регионального правительства пойдет на закупку оборудования для маркировки оленей. Пока на торги выставлена закупка бирок и приборов для мечения на 11 млн. Напомним, что метки получат только олени, вакцинированные от сибирской язвы. Только их в дальнейшем будут допускать на убойные комплексы, чтобы исключить попадание на производство зараженной продукции.

Так же ранее уже сообщалось, что на вакцинацию оленей потребуется порядка 150 млн. Это средства на оплату труда и закупку коралей (специальных ограждений). Инсайдер, знакомый с цифрами, уточняет — в бюджете на эти цели предусмотрено около 186 млн рублей.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что сейчас на торгах выставлено три лота на обустройство коралей в Гыданской, Находкинской и Антипаютинской тундре. Общая стоимость работ около 24 млн рублей.

Собеседники агентства уточняют, что все это пока только запланированные средства. Летом, когда начнется сезон вакцинации, заказ может измениться.

В частности, у региона скорее всего не хватит своих ветеринаров для проведения прививок и придется прибегать к помощи сезонных специалистов. А это дополнительные расходы.

Источники подмечают, что многих расходов можно было бы избежать, если бы не решение, принятое в 2007 году.

«За десять лет на профилактику сибирской язвы не ушло бы столько средств, сколько потрачено на ликвидацию последствий», — подсчитывает специалист в окружном правительстве, отмечая, что и сейчас все могло бы быть намного проще и дешевле.