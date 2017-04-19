«Надо не гасить конфликты, а управлять ими»

22:37 18 апреля 2017 0

Андрей Мозолин не видит в муниципальных конфликтах ничего страшного Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В начале марта этого года на пост первого заместителя руководителя свердловского исполкома «Единой России» назначен известный социолог Андрей Мозолин. Он курирует подготовку к праймериз по подбору кандидатов в депутаты 49 местных дум в муниципалитетах. Партфункционер рассказал «URA.RU» о причинах социальных протестов и внутриэлитных конфликтов в провинции и объяснил, почему с ними бесполезно бороться.

— В значительной части свердловских муниципалитетов разворачиваются социальные и внутриэлитные конфликты. Кое-где они уже выходят из-под контроля. Многие политики считают происходящее продолжением акции «Область в огне», в рамках которой представители администрации Екатеринбурга в конце 2015 — начале 2016 года разжигали протестные настроения в регионе. Насколько это предположение близки к истине?

— Общая тенденция на обострение социальной ситуации есть. Прежде всего, из-за того, что выборы 2016 года в Госдуму РФ не привели к социальному катарсису. Неудовлетворенные запросы к власти, непонимание, как решать накопившиеся проблемы, никуда не делись. И сейчас они начинают прорываться. Но о какой-то спецоперации не идет речи. У спецоперации должен быть заказчик. Я в последнее время достаточно много езжу по области, разговариваю с людьми. И не вижу единой «руки», которая бы целенаправленно разжигала конфликты во всех муниципалитетах.

Чаще всего у роста социального напряжения есть объективные естественные причины. У нас промышленная область. Экономика региона в целом и городов в частности зависит от состояния заводов.

Общий спад негативно сказался на многих градообразующих предприятиях. Сложности испытывают даже получающие хороший госзаказ оборонные производства.

На фоне роста цен падает уровень реальных зарплат, снижается благосостояние рабочих и их семей. Но на улицы они не выходят, так как местные власти держат ситуацию под контролем. В том же Реже закрылось градообразующее предприятие «Режникель», но к всплеску протестной активности это не привело.

На рабочем месте Андрея Мозолина портреты Дмитрия Медведева и Че Гевары Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Можно вспомнить пул городов, где конфликты носят исторический характер. Они возникли не вчера, в некоторых случаях даже не при действующем губернаторе, и не могут быть урегулированы за короткий срок. Например, многие годы длится противостояние в Дегятрске.

Есть города, где проблемы разжигаются искусственно местными политиками. Например, мы видим это в Асбесте. Здесь занявший второе место на выборах в Заксобрание в 2016 году депутат Асбестовской гордумы от КПРФ Наталья Крылова использует накопленный электоральный потенциал для дальнейшей борьбы. Она организует митинги, пытаясь сформировать предвыборную повестку. Но заказчиком при этом не является.

— В последнее время значительно выросла протестная активность в Екатеринбурге. Насколько она может повлиять на осенние выборы?

— Мы весь 2016 год мониторили социальные настроения в Екатеринбурге. Наши замеры показывали, что на митинги за власть или против нее были готовы выходить максимум 2,5%-3% населения. Насколько протестная активность повысилась в цифрах, сказать, к сожалению, не могу. Но все мы видим, что она повысилась — люди выходят на митинги Навального, акции наподобие «Обними пруд» и другие. Еще недавно людей на подобные мероприятия было бы очень сложно вытащить. Но после первомайской демонстраций и уже традиционной акции «Бессмертный полк» она снова пойдет на убыль.

— Настанет время для посадки картошки?

— И это тоже, но есть и другие причины. В календаре сложилось несколько периодов, в которые происходят общественные катарсисы, когда общество выплескивает энергию и после этого входит в более-менее равновесное состояние. Это новогодние, майские праздники и ноябрьские демонстрации. Это правило неизбежно сработает и в текущем году.

— Коснется ли катарсис межэлитных конфликтов в муниципалитетах? Ведь предвыборная кампания лишь обостряет внутриклановую войну на местах. Например, мало кто надеется, что найдут общий язык противоборствующие группы в думах Белоярского района, Качканара, Нижней Туры и других территорий.

— Свердловская область всегда отличалась высококонкурентной политической сферой. Конфликтность — это нормальное, естественное состояние для многих местных элит. В муниципалитетах у нас всегда было много умных, активных и амбициозных людей, готовых побороться за посты и ресурсы. И это напряжение минимум до 2018 года никуда не денется. Однако в большинстве случаев представители противоборствующих групп договороспособны и в состоянии прийти к консенсусу. Им просто нужен посредник, который поможет каждой стороне решиться пойти на уступки.

Андрей Мозолин (в центре) проводил предвыборные социологические исследования в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но есть и исключения, когда участники конфликтов давно перешли на личности. И для урегулирования ситуации необходимо менять саму системы. Наиболее яркий пример — Дегтярск, где власть и оппозиция в последние годы занимали ярко непримиримые позиции.

— Участники некоторых межэлитных конфликтов подогревают социальное недовольство, чтобы использовать его в своих целях. И использует для этого довольно провокационные приемы. Например, оппозиция в Серове заклеила город листовками «За металлургов голосуй, все равно получишь …».

— Если у оппозиционеров есть силы и возможности заявлять о свой позиции почему бы им этого не делать? Другое дело, что нужно соблюдать не только законодательные, но и этические ограничения, чего в описанном вам случае сделано не было. Ну хорошо, развесил ты плакаты. И чего ты хочешь? Чтобы город лучше жил? Тогда предлагай программы и проекты. Для продвижения своих интересов есть понятные и легитимные пути. Если такие представители оппозиции просто обижены на все вокруг, не готовы идти на диалог с власть, если они идут на выборы исключительно, чтобы «порулить», то их шаги приведут лишь к бесполезному сотрясанию воздуха.

— Как «Единая Россия» может способствовать разрешению межэлитных конфликтов?

— Надо понимать, что местные отделения «ЕР» — лишь одна из сил в муниципалитетах, ни в коем случае не подменяющая собою исполнительную или законодательную власти. И участвовать в разрешении конфликтов она может только совместно с ними. Во всех случаях алгоритм будет один — сначала нужно изучить и понять ситуацию, затем приступать к переговорам. Нужно понять, почему те или иные группы влияния воюют между собой. Может быть, их представителям необходим карьерный рост. Либо им нужны некоторые преференции, связанные с бизнесом. Все обсуждаемо. Нужно переходить от гашения и замалчивания конфликтов к управлению ими.

— Готова ли в каких-то городах Свердловской области оппозиция на равных противостоять единороссам на местных выборах?

— Когда я пришел в исполком, я сформулировал набор из двадцати угроз, с которым «Единая Россия» столкнется на муниципальных выборах. Для комплексного противодействия правящей партии оппозиционеры на местах должны задействовать хотя бы половину из них. Ни в одном из 49 свердловских муниципалитетов, где осенью пройдут выборы, этого нет.

— С какими партиями сложнее всего будет бороться в ходе кампаний?

Андрей Мозолин считает, что подопечным Александра Буркова стоит почаще бывать в своих округах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Всегда достаточно профессионально работают представители и кандидаты от «Справедливой России». Но они приходят к избирателям исключительно перед очередными выборами. Если бы «эсэры» чаще работали на территориях, то они получали бы по итогам голосования совершенно другой результат.

Именно поэтому я являюсь сторонником повсеместного перехода от смешанной к мажоритарной системе выборов в местные думы. По спискам избраться депутатом проще. Но и ответственность таких депутатов перед избирателями ниже. Они могут наобещать золотые горы, но не выполнить. Избиратели понимают, что их обманули, появляется недовольство по отношению к власти в целом и протесты.

— Чем праймериз «Единой России» по выборам в местные думы будет отличаться от праймериз, прошедших, а 2016 году?

— В сентябре этого года на территории Свердловской области будет разыграно более 800 мандатов. 791 из них — в одномандатных округах. В отличие от 2016 года праймериз по первой модели пройдет только в Лесном. Там в предварительном голосовании примут участие все желающие избиратели. Единороссы из Лесного сами предложили этот организационно более сложный вариант. В городе непростая политическая ситуация и местным партийцам важно, чтобы сами избиратели назвали наиболее сильных потенциальных кандидатов от «ЕР».

В ряде городов праймериз пройдет по второй модели. Она предусматривает, что выборщиком может стать любой заранее зарегистрировавшийся избиратель. Люди, которые хотят прийти на предварительное голосование, пишут специальные заявления. Позже до них доводится информация, куда и года они должны подойти для участия в процедуре.

В большинстве случаев утверждена третья модель. Она предусматривает проведение праймериз на встречах, в которых принимают участие равное число членов «Единой России» и общественников. Этих встреч может быть несколько и они территориально максимально приближены к избирателям. Это особенно актуально для сельских поселений, где с учетом начинающегося паводка избирателям будет крайне сложно принять участие в праймериз.

До 26 апреля продлится выдвижение участников праймериз. Пока о желании принять участие в предварительном голосовании заявило порядка 300 человек. Ожидаю, что основной вал заявлений пойдет на следующей неделе. Итоговые списки кандидатов, победивших на предварительном голосовании, будут согласованы и утверждены не позднее 5 июня.

— Единороссы в муниципалитетах опасаются, что в этот раз на выборы будут выдвинуты гораздо более слабые кандидаты, чем в 2016 году. Партийная номенклатура с большей вероятностью поддержит своих представителей, чем реальных лидеров общественного мнения…

— Сильных кандидатов должны предложить местные отделения, поскольку они на местах намного лучше знают шансы каждого участника праймериз. И все заинтересованы в том, чтобы это были выдвиженцы, идущие на победу. Региональный исполком поможет, чем может. Но навязывать тех или иных кандидатов по спискам не будем. За тем, насколько сильных кандидатов подберет партия, следит и оппозиция. Ее представители активизируются сразу после того, как поймут, против кого им придется бороться на выборах.