Силин лишил Екатеринбург опорного университета

22:55 18 апреля 2017 0

Якову Силину не удалось сделать из УрГЭУ опорный университет России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Во вторник, 18 апреля, Минобрнауки подвело итоги второго конкурса программы создания опорных вузов страны, которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства и соответствующий статус. Заявки на участие подали 86 университетов из 57 регионов России. В их числе был и Уральский государственный экономический университет [УрГЭУ]. Заручившись поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ректор Яков Силин развернул активную информационную и подготовительную кампанию и с успехом ее провалил — среди 22 вузов-победителей уральского экономического нет.

Первый этап программы «Опорные университеты России» прошел в 2016-м в рамках реформы высшего образования — объединения небольших региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Тогда это было основным условием участия в конкурсе, а поскольку руководство УрГЭУ в ближайшем будущем не рассматривает вариант слияния, о чем Силин неоднократно говорил в интервью, от подачи заявки было решено отказаться.

В 2017 году это ограничение было снято, и вуз решил побороться за статус опорного университета и дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета. Объем субсидий на 2017 год пока не озвучивался, но в 2016-м он составлял порядка 100-150 млн рублей.

В 2013 году Яков Силин баллотировался в мэры Екатеринбурга с программой «Столица» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Идею метаморфоза УрГЭУ поддержал глава региона Евгений Куйвашев, заявка была одобрена Минобрнауки, и университет приступил к главному этапу конкурса — разработке программы развития опорного вуза на пять лет. Внимание губернатора к университету не случайно: Силин знаком ему по работе в уральском полпредстве президента, в 2012 году стал главой администрации губернатора, а в 2013-м по просьбе Евгения Куйвашева участвовал в выборах мэра Екатеринбурга, которые проиграл. Новое место работы ему искали долго, и глава региона приложил немало усилий, чтобы передать товарищу УрГЭУ.

К разработке пятилетней программы, как рассказал «URA.RU» знакомый с ситуацией источник, были подключены различные подразделения (как учебные — кафедры, так и управление по внеучебной работе). На протяжении всего этого времени Силин вел активную информационную кампанию, причем как в СМИ, так и внутри вуза, а губернатор продвигал заявку на федеральном уровне:

«Внутри коллектива университета говорили, что Куйвашев лоббировал интересы вуза в Москве, направлял письменное ходатайство Ольге Васильевой [министру образования и науки РФ], срывал Силина к себе с совещания перед поездкой в столицу. Причем тогда всем было сказано: «Поехали договариваться об опорном», — поясняет источник агентства. — Яков Петрович сам в это время много говорил про этот конкурс, спал и видел себя руководителем опорного вуза, очень многих убедил в успехе.

Хотя кто-то был уверен, что ничего не получится. С какой стати? Обыденный вуз с непрофессиональным руководством».

В понедельник, 17 апреля, в свежем выпуске университетской газеты «Экономист» вышло интервью Якова Силина радиостанции «Эхо Москвы» под заголовком «Опорный вуз опорного края державы», в котором он рассказывал о надежде на победу. На следующий день на официальном сайте проекта были опубликованы результаты конкурса. Опорой державы университет во главе с Силиным не стал.

В аккурат перед объявлением результатов конкурса в университетской газете вышло интервью Якова Силина «Эху Москвы» Фото: скриншот газеты «Экономист»

Бывший ректор УрГЭУ, а ныне — ректор Международного университета науки и бизнеса в Киргизии Виктор Федоров связывает проигрыш на конкурсе с непрофессионализмом руководства вуза и допущенными им стратегическими ошибками: «У университета была возможность победить, но для этого нужно было, во-первых, усилить международную составляющую — Евразийский экономический форум молодежи, который был сформирован много лет назад и рос с каждым годом».

«Мы работали с послами всех стран всех континентов, по сути, формируя в евразийском пространстве второй РУДН [Российский университет дружбы народов], — напомнил Федоров. — Стоило прокачивать это направление и углублять его. Во-вторых, нужно было создавать гуманитарно-технический кластер. Накануне моего ухода мы почти договорились с ректором Лесотехнического университета о слиянии. Думаю, эту же работу можно было провести и с Горным университетом. Это была бы триада, поистине опорный университет, главное звено для продвижения экономики региона».

Подобные ошибки — явление не только УрГЭУ, но и всей страны, поскольку только в России вузом может руководить человек, никогда не работавший в учебном заведении, добавил собеседник.

Дозвониться до Якова Силина на момент подготовки материала, чтобы узнать, из-за чего, по его мнению, университет не вошел в список опорных вузов России, и будет ли подаваться заявка в следующий раз, не удалось.

В прошлом году в УрФО статус опорного университета получил Тюменский нефтегазовый. Во вторник этот статус появился у Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.