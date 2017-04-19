«Перед выборами всегда хочется всем все пообещать»

23:23 18 апреля 2017 0

Максим Решетников посоветовал студентам думать о том, как стать Элоном Маском, а не о безлимитном проездном Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников продолжает знакомиться с новыми группами пермяков. Во вторник настала очередь студентов — той самой молодежи, чьим настроением так озабочены сейчас власти всех уровней (из-за неожиданной активности на митингах 26 марта). Глава региона приехал на встречу со студентами и преподавателями Пермского национально-исследовательского политехнического университета.

Интересное сочетание: губернатор-технократ приехал к студентам технического вуза Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мероприятие прошло в корпусе аэрокосмического факультета — за Камой. Ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов отдельно поблагодарил Максима Решетникова, что он приехал именно туда, а не в главный корпус вуза в центре города. Сам врио отметил, что хотел посетить кампус Политеха еще в День космонавтики, но график не позволил.

Руководитель вуза был верен своей должности и использовал мероприятие для решения хозяйственных вопросов: попросил главу края оказать поддержку технопарку «Сосновый бор» и помочь в благоустройстве кампуса вуза. «Так, я записал: бассейн, технопарк, каток», — пошутил врио губернатора.

Решетников согласился с тем, что власти должны помочь студентам создать комфортную среду, при этом он отметил, что кампусы — это устаревшая форма существования вуза.

«Все же мечтают воспроизвести академгородок — комфортный и удобный для студентов. Но современная наука говорит о том, что другим путем надо идти. Надо брать традиционные города, и в них вживлять инновационную составляющую. Потому что только внутри комфортной городской среды и застройки все это развивается.

Аудиторию нельзя назвать большой, но можно — интересной. Для Решетникова это точно новый опыт Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Если взять тот же Массачусетский Технологический Институт, то там нет кампуса, там корпуса встроены в городскую среду. Это, конечно, своя — специфическая — городская среда, но он точно не вынесен в лес, как Пермский политех. Мы подумаем вместе с городом, как развить у вас инфраструктуру. Я проехал по кампусу — у вас, мягко говоря, есть над чем поработать», — сказал Максим Решетников.

Врио губернатора общался со студентами очень демократично, и охотно отвечал на их вопросы.

— Какой у вас должен быть главный вопрос? — спросил глава региона.

По залу прошелся шепот: «Проездной». Ограничение числа поездок по проездному — одна из главных проблем студенческого сообщества за последние несколько месяцев. Но Максим Решетников высказал свою точку зрения:

— У вас должен быть вопрос, как стать Элоном Маском или кто там двигатели ракет производит? Он же? Он же «Теслу» производит. Двигатели тоже он? Ну, слава богу, хоть знаете. А я, когда учился, мечтал стать губернатором края. У меня получилось, значит, и у вас получится.

Студенты пришли на встречу с врио губернатора с плакатом, агитирующим вернуть безлимитный проездной Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но не все собравшиеся разделили оптимизм Максима Решетникова. Первый же вопрос, который ему задали, касался именно проездного. Вернее глава региона сам попросил задать его первым, заметив в толпе студента с плакатом с изображением льготного документа. К врио губернатора обратился пермский активист и студент аэрокосмического факультета Егор Комягин:

— У меня социально-значимый вопрос. Даже не вопрос, а просьба о помощи. Мы знаем, что это не в вашей компетенции, и что льготный проезд — это добровольно взятые на себя обязательства, которые осуществляются из возможности бюджета Перми.

— Все пути отступления вы мне отрезали, — пошутил в ответ Решетников.

— Стоит отметить, что есть такой Федеральный закон — 122. И в нем статья 153. Там черным по белому написано, что при изменении предоставления льгот недопустимо, чтобы были ухудшены условия. А у нас получилось наоборот, — продолжил Егор Комягин.

— Вопрос понятен, — прервал студента ректор, но врио губернатора попросил продолжить.

— Условия предоставления льгот ухудшены. Во-первых, введен лимит по поездкам, а, во-вторых, стоимость проездного документа была повышена. Мы опросили три тысячи студентов вузов и ссузов, и пришли к выводу, что 88% не удовлетворены стоимостью данного проездного, потому что уровень дохода студентов маленький. Стоит отметить, что проездной на 120 поездок стоит 1440 рублей — это одна стипендия студента вуза, а для учащихся ссузов — это две с половиной стипендии. Мы хотели попросить вас решить этот вопрос. Думаю, студенты меня поддержат, — закончил Егор Комягин. Зал поддержал парня аплодисментами.

Ректор ПНИПУ пытался прервать вопрос студента о проездном, но губернатор попросил продолжить Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Друзья, давайте не будем впадать в популизм. У вас ведь есть возможность выбрать проездной по своим нуждам — на 60, 90 и 120 поездок. Вы говорите, что многим не хватает денег, но это уже вопрос не ограничения числа поездок, а проблема низких стипендий, и она не сегодня возникла. Губернатору, наверное, нехорошо об этом говорить, но в наше время стипендия измерялась в бутылках пива — хватало на 10. Когда мы поднимаем вопрос о повышении стипендии студентам, тут же встает вопрос: у кого будем отбирать? У врачей или учителей?», — предложил определиться Максим Решетников.

При этом глава региона пообещал вернуться к вопросу увеличения числа поездок через пару месяцев, когда будет ясна статистика — кто и сколько раз пользуется льготным проездом в общественном транспорте.

Врио губернатора также добавил, что готов рассматривать разные варианты соцподдержки нуждающихся студентов. Одной из обратившихся первокурсниц Максим Решетников сказал, что выплаты учащимся вузов, сдавшим ЕГЭ на 225 баллов и выше будут индексированы губернаторские стипендии, которые не менялись с 2010 года.

«Перед выборами всегда хочется всем все пообещать, но я еще хочу отчитываться тут перед вами через пять лет, поэтому многого обещать не буду», — отметил глава региона.